Jak to udělat, aby vám prošlo masové vraždění na etiopský způsob

Etiopie odebírá akreditaci novinářům agentury Reuters
18. 2. 2026Etiopský mediální úřad odmítl obnovit akreditaci tří novinářů agentury Reuters se sídlem v Addis Abebě, uvedla tisková agentura.
18. 2. 2026
Válka se odehrávala mezi bezpečnostními silami Tigraye a spojeneckými silami Etiopie a Eritrey, spolu s etnickými milicemi z různých oblastí Etiopie.
Toto období bylo poznamenáno organizovanými masakry. Docházelo také k systematickému sexuálnímu násilí a masovému vysídlení. Etnické čistky a dlouhé obléhání zdecimovaly civilisty.
Navzdory bezprecedentnímu rozsahu zůstávala krize v Tigrayi pro svět většinou neviditelná. Faktory jako rasa a periferalita regionu učinily konflikt v Tigrayi slepou skvrnou v globální geopolitice. Ale tato vysvětlení nejsou dostačující.
Studovala jsem etiopskou politiku a pečlivě sledovala vývoj v Tigrayi od vypuknutí války. V nedávném článku jsem zkoumala kroky, které podnikla etiopská vláda a její spojenci, aby utajili zvěrstva před celosvětovým dohledem.
Analyzovala jsem vládní prohlášení, mediální pokrytí a zprávy od místních i mezinárodních organizací na ochranu lidských práv krátce před válkou a během ní. Zjistila jsem, že válka a s ní spojené krize lidských práv a humanitární krize nebyly skryty náhodou. Byly aktivně neviditelné.
Etiopská vláda a její spojenci použili čtyři hlavní taktiky k vytvoření "zóny neviditelnosti" – záměrného pokusu zakrýt, co se děje:
Tato opatření umožnila odehrát se zvěrstvům s omezeným vnějším dohledem.
Taktiku by Etiopie mohla snadno zopakovat – nebo jiné autoritářské režimy jinde – což činí pochopení případu Tigraye zásadním.
Válka v Tigrayi ukazuje, jak moderní autoritářské státy dokážou kombinovat vojenskou sílu, kontrolu informací a narativní rámcování, aby zakryly masové zvěrstva.
Když je masové násilí učiněno neviditelným, málokdy se vyřeší. Místo toho je reprodukováno. A když je odpovědnost odložena, podmínky, které umožnily zvěrstva, zůstávají nedotčeny.
Vytvoření "zóny neviditelnosti" v Tigrayi bylo výsledkem záměrných politických a vojenských strategií. Etiopská vláda a její spojenci systematicky omezovali to, co bylo možné o válce vidět, zdokumentovat a pochopit.
1. Výpadky komunikace: Ihned po začátku války etiopská vláda zavedla téměř úplný výpadek komunikace. To trvalo více než dva roky. Stalo se to současně s rozsáhlými narušeními telekomunikační, mediální a energetické infrastruktury. Tato opatření izolovala Tigray a zabránila šíření informací o násilí.
2. Omezení novinářů a humanitárních organizací: Přístup do regionu byl přísně kontrolován. Novinářům a humanitárním organizacím byl odepřen vstup nebo omezen pohyb. Tím byli odstraněni nezávislí svědci, kteří by mohli dokumentovat události a předávat utrpení civilistů celosvětovému publiku.
3. Fyzické blokády: Uzavírky silnic, územní okupace a blokované cesty pomoci fyzicky izolovaly region. Tigray se stala místem, kde bylo těžké násilí pozorovat nebo mu uniknout, což umožnilo, aby se zvěrstva odehrávala převážně mimo mezinárodní dohled.
4. Narativní rámcování: Federální stát prosazoval narativy, které činily násilí v Tigrayi legitimním a nezbytným. Oficiální diskurz a spojenecká média vykreslovaly Tigrajce jako "rebely", "plevele" a "rakovinu v politickém těle". Tento jazyk dehumanizoval obyvatelstvo a normalizoval kolektivní tresty. Takové rámcování tlumilo výzvy k zásahu a odpovědnosti. Navíc byla válka v Tigrayi prezentována jako "operace vymáhání práva". Často se to řešilo jako vnitřní konflikt. To i přes dlouhodobé zapojení eritrejské armády. Zbraně dodávaly také zahraniční státy, včetně Spojených arabských emirátů, Izraele, Turecka a Číny.
Tyto vzorce dohromady naznačují, že násilí bylo strukturované, cílené a trvalé.
Rozsáhlé boje v Tigrayi formálně skončily dohodou o ukončení nepřátelství v Pretorii v listopadu 2022. Následky však nepřinesly spravedlnost ani bezpečí.
Místo toho násilí v Tigrayi přetrvává – a rozšířilo se po celé Etiopii.
Mechanismy odpovědnosti byly oslabeny nebo rozpuštěny. Přeživší války v letech 2020–2022 nadále žijí v podmínkách hluboké nejistoty, humanitárního zneužívání a pokračujících porušování lidských práv.
Po dohodě o příměří v roce 2022 etiopský režim účinně podkopal a nakonec rozbil mezinárodní vyšetřovací mechanismy zločinů spáchaných během války v Tigrayi.
V roce 2023 byly zrušeny jak Mezinárodní komise expertů OSN pro lidská práva pro Etiopii, tak vyšetřovací komise Africké unie. Nezůstal žádný nezávislý mezinárodní orgán, který by usiloval o odpovědnost.
Rozbití těchto mechanismů bylo částečně výsledkem dlouhodobé kampaně režimu a jeho spojenců. Mezinárodní aktéři se však také nechali přesvědčit sliby etiopských úřadů, že zavedou vnitrostátní procesy přechodné spravedlnosti.
Tyto závazky představovaly to, co Komise OSN pro lidská práva pro Etiopii označila za "kvazi-dodržení": symbolické gesta spíše než skutečné snahy zajistit odpovědnost.
To je patrné z absence smysluplných pokusů o stíhání pachatelů, ochranu přeživších nebo zastavení pokračujícího násilí v období po příměří.
Místo toho etiopský stát využil dohodu o příměří k obnově svého mezinárodního obrazu. Obnovil diplomatické a obchodní vztahy s regionálními bloky, jako je Evropská unie. Tyto vztahy byly napjaté kvůli porušování lidských práv v Tigrayi.
Co se stane, když zvěrstva zůstanou nepovšimnuta, nepotrestána nebo jsou dokonce v tichosti přijata? Beztrestnost násilí neukončí; udržuje ho.
Po relativní pauze za poslední tři roky se v roce 2026 v Tigrayi opět rozhořela aktivní válka.
To vyvolalo možnost obnovení rozsáhlého obléhání. To dokládají nedávné útoky drony a pozastavení letů do regionu.
Dále se od konce roku 2025 zdá, že federální vláda směřuje k možné válce s Eritreou. To by Tigray opět vážně zasáhlo. Jakákoli konfrontace pravděpodobně proběhne o území Tigrajců.
Etiopie se odvolává na okupaci tigrajských území Eritreou jako na důvod ke konfrontaci.
Ve svém projevu federálnímu parlamentu v únoru 2026 premiér Abiy Ahmed dále přiznal, že eritrejská armáda masově zabíjela civilisty v Tigrayi a rozebírala a plenila civilní infrastrukturu.
S tím, jak se rétorika na obou stranách stává stále tvrdší, válka se zdá být stále pravděpodobnější.
Trvalé důsledky neviditelnosti a beztrestnosti jsou patrné po celé Etiopii.
Od podpisu příměří v roce 2022 se etiopský režim a jeho bývalí spojenci rozdělili a obrátili své zbraně proti sobě.
V oblasti Amhara, jižně od Tigraye, se nachází Fano. Jedná se o etnickou milici obviněnou z etnického čištění v západním Tigrayi a dalších závažných zločinů spolu s federální armádou. Nyní je téměř tři roky zapojena do ozbrojeného konfliktu s tou samou armádou.
Mezitím násilí v oblasti Oromia, které začalo dávno před válkou v Tigray, pokračuje bez přerušení.
Taktiky, které byly testovány a zdokonalovány během války v Tigrayi, jsou nyní znovu nasazovány proti civilistům jak v Amhaře, tak v Oromii.
Místo aby to znamenalo přechod k míru, období po příměří v Tigrayi vedlo k šíření a normalizaci násilí v politické a geografické krajině Etiopie.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse