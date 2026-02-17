Jak se USA rychle proměňují v Sovětský svaz
Právníci americké televize CBS sdělili vysoce populárnímu televiznímu satirikovi Stephenu Colbertovi, že NESMÍ udělat rozhovor s texaským poslancem za Demokratickou stranu Jamesem Talaricem, a co víc, že NESMÍ své televizní diváky informovat, že mu to bylo zakázáno.
Co udělal Stephen Colbert ve svém televizním vysílání? Klobouk dolů. Viz níže.
Jeho slavný televizní pořad je stejně už od května 2026 zakázán, "čistě z finančních důvodů", sdělila pod Trumpovým tlakem televize CBS.
Ti lidi kolem Trumpa jsou hloupí. Zákazem udělali Talaricovi a Colbertovi obrovskou reklamu. Viz třeba tento tweet: skoro čtyři miliony zhlédnutí za méně než 24 hodin:
Stephen Colbert: James Talarico. Teď je tu jedna věc. Obvykle to hostům neříkám, ale pokud to lidé právě teď sledují, je to proto, že nás našli online, na YouTube. V dnešní show jsem vysvětlil, proč to není poprvé, co jste způsobil nějaké trauma. FCC zahájila vyšetřování pořadu The View po vystoupení Talarica. Chcete působit potíže?
James Talaric: Ano. Myslím, že Donald Trump se bojí, že v Texasu zvítězí demokraté.
A celé Colbertovo neohrožené, ironické vysvětlení tohoto skandálu v televizi CBS? (Český překlad níže, také si můžete na videu vpravo dole pustit české titulky).
This is the interview Donald Trump didn’t want you to see.— James Talarico (@jamestalarico) February 17, 2026
His FCC refused to air my interview with Stephen Colbert.
Trump is worried we’re about to flip Texas. pic.twitter.com/BCev5jZbKc
(...)
Víte, kdo dnes večer není mým hostem? Je to texaský poslanec James Talarico. Měl tu být, ale právníci naší stanice nám přímo zavolali a jednoznačně nám sdělili, že ho nesmíme pozvat do vysílání. Pak mi bylo sděleno, poněkud nejistými slovy, že ho nejenže nemůžu pozvat, ale ani nesmím zmínit, že ho nemůžu pozvat.
A protože moje stanice zjevně nechce, abychom o tom mluvili, pojďme o tom mluvit.
Možná jste slyšeli o něčem, čemu se říká pravidlo rovného času, ano? Je to staré pravidlo FCC, [amerického vládního regulačního orgánu pro sdělovací prostředky], které se vztahuje pouze na rozhlas a televizní vysílání, nikoli na kabelovou televizi nebo streamování, a které říká, že pokud má pořad během voleb kandidáta, musí mít také všechny jeho protivníky. Je to nejstarší pravidlo FCC hned po zákazu prsních bradavek na Super Bowlu. Dlouho existovala výjimka z tohoto pravidla, výjimka pro zpravodajské rozhovory a rozhovory v talk show s politiky.
To je zásadní. Jak jinak by voliči v roce 1992 mohli vědět, že Bill Clinton neumí hrát na saxofon?
Ale 21. ledna tohoto roku vydal předseda FCC a samolibá kuželka Brendan Carr dopis. V tomto dopise Carr uvedl, že uvažuje o zrušení výjimky pro talk show, protože podle něj jsou některé z nich motivovány stranickými zájmy. No, pane, jste předseda FCC, takže FCC you [slovní hříčka: Jděte do prdele!]. Protože si myslím...
Protože si myslím, že vy sám jste motivován stranickými zájmy. Pane, cítil jste to, protože jste to způsobil. Znečišťujete americký éter. Nazvěme to pravým jménem. Trumpova administrativa chce umlčet každého, kdo v televizi řekne něco špatného o Trumpovi, protože Trump nedělá nic jiného, než že se dívá na televizi. Jasné? Je jako batole, které tráví příliš mnoho času před obrazovkou. Je rozmrzelý a pak se pokaká do plenek. Takže...
Není žádným překvapením, že dvěma lidmi, kterých se tato hrozba týká nejvíce, jsme já a můj přítel Jimmy Kimmel. Když tento dopis přišel, oba jsme o něm mluvili v živém vysílání a později ho Carr obhajoval takto.
"Pokud Kimmel nebo Colbert chtějí pokračovat ve svých pořadech a nechtějí se podřídit tomuto požadavku, mohou přejít na kabelový kanál, podcast nebo streamovací službu, a to je v pořádku."
Skvělý nápad, pane, jehož úkolem je regulovat televizní vysílání. Navrhněte všem, aby prostě opustili televizní vysílání. Je to jako kdyby firma Arby's [prodávající hamburgery] změnila svůj slogan na „Arby's, zabilo by vás, kdybyste jedli salát?“
Každopádně, je to jasné? Byl jsem dosud srozumitelný? Dobře, ještě jedna věc, velmi důležitá.
Každopádně jsem se rozhodl přijmout radu Brendana Carra. Dnes večer budu interviewovat Jamese Talarica, ale nebude to v Late Show. Bude to na YouTube stránce Late Show.
Má televize mi nařizuje, že vám nemohu dát URL ani QR kód toho rozhovoru, ale slibuji vám, že pokud přejdete na naši YouTube stránku, najdete to. Takže po vysílání, že? O něco později. Dobře.
Carr tvrdí, že jen odstraňuje stranickost z vysílání, ale FCC, jak jsem již řekl, má na starosti také regulaci rozhlasového vysílání. A co byste řekli? Brendan Carr tvrdí, že pravicové rozhlasové talk show nejsou terčem oznámení FCC o rovném vysílacím čase.
Ne, tuhle část chápu. Dává to smysl. Talk rádio nemůžete zrušit. Co jiného by váš nejnaštvanější strýc dělal v dopravní zácpě? Mluvil s vaší nejsmutnější tetou?
Jak jsem řekl, v tuto chvíli právě vydal dopis, ve kterém píše, že uvažuje o zrušení výjimky pro pozdní večerní vysílání. Ještě ji nezrušil. Ale moje televize to už to jednostranně prosazuje, jako by to už udělal. Ale chci vás ujistit, dámy a pánové, prosím, chci vás ujistit, že toto rozhodnutí je čistě z finančních důvodů.
A to se netýká jen rozhovorů. Pravidla zakazují jakékoli vystoupení kandidátů, včetně hlasu nebo obrazu. To je pravda. Nesmím absolutně ukázat fotografii texaského státního zástupce Jamese Talarica. Protože tohle není on. Tohle je fotka, kterou jsme našli, když jsme vygooglili "Tohle není James Talaric".
Sakra, já vám ani, a to je pravda, nesmím ukázat ani jeho kresbu, jasné? Proto vám nemůžu ukázat, co kreslím, protože se bojím, že James Talarico... vypadá jako Snoopy. Jasné?
Carr si tady nedělá legraci, lidi. Myslí to vážně. Myslí to stejně vážně jako závěr sezóny seriálu Matlock. Matlock, sledujte ho nebo nesledujte, já odcházím v květnu.
Protože před pár týdny, ona je skvělá. Kathy je ale skvělá. Kathy je fantastická. Dobře, protože před pár týdny na Carrův příkaz FCC zahájila vyšetřování pořadu ABC The View po jejich rozhovoru s Jamesem Talaricem. To je naprosto šokující. James Talarico byl v pořadu The View před mým pořadem? Ve 2 zaplatíme? Takže vám nemohu ukázat žádnou podobu Jamese Talarica. Nemohu interviewovat Jamese Talarica. Nemohu ukázat žádné fotografie Jamese Talarica. Nejsem si ani jistý, zda mohu vyslovit jméno James Talarico.
Ale co vám mohu ukázat, je to, co vždycky ukazujeme, když musíme na poslední chvíli stáhnout materiál. Tuto vkusnou nahou fotku Brendana Carra.
Celý rozhovor s Jamesem Talaricem (za méně než 24 hodin má milion zhlédnutí):
