Informace o válce na Ukrajině: Kyjevské síly dosáhly nejrychlejších úspěchů na bojišti od roku 2023, vyplývá z analýzy
17. 2. 2026
čas čtení 4 minuty
- Ukrajina mezi středu a nedělí minulého týdne dobyla zpět 201 km² území od Ruska, když využila odpojení ruské armády od Starlinku, jak vyplývá z analýzy údajů Institutu pro studium války (ISW) provedené agenturou Agence France-Presse. Znovuzískaná oblast je téměř rovnocenná ruským ziskům za celý měsíc prosinec a je to největší území, které kyjevské síly znovuzískaly v tak krátkém období od protiútoku v červnu 2023. Znovuzískané území se soustřeďuje hlavně na východ od města Záporoží, v oblasti, kde ruské jednotky od poloviny roku 2025 dosáhly významného pokroku. „Tyto ukrajinské protiútoky pravděpodobně využívají nedávného zablokování přístupu ruských sil ke Starlinku, které podle ruských milbloggerů (vojenských bloggerů) způsobuje problémy s komunikací a velením a řízením na bojišti,“ uvedl think tank ISW.
- 5. února vojenští pozorovatelé zaznamenali narušení antén Starlink používaných Moskvou na frontových liniích poté, co Elon Musk oznámil „opatření“ k ukončení využívání této technologie Kremlem, uvedla agentura AFP. Kyjev upozorňoval, že ruské drony je používaly zejména k obcházení elektronických rušicích systémů a k přesnému zásahu svých cílů.
- Ukrajinská protikorupční policie v pondělí obvinila bývalého ministra energetiky z napomáhání při praní úplatků a ukrývání milionů v zahraničí, den poté, co byl zadržen při pokusu opustit zemi, v případu, který otřásl válečnou vládou v Kyjevě. Zatčení Germana Galuščenka bylo prvním významným vývojem za několik měsíců v případu úplatkářství „Midas“, který od loňského roku visí nad ukrajinskou domácí politikou a zasáhl i do nejbližšího okolí prezidenta Volodymyra Zelenského. Při odhalení obvinění proti Galuščenkovi ukrajinská protikorupční agentura Nabu uvedla, že spolupracuje s 15 zahraničními jurisdikcemi na rozšíření svého vyšetřování. Galuščenko jakékoli protiprávní jednání popřel.
- Donald Trump vyjádřil naději, že Ukrajina dosáhne „rychlé“ dohody s Ruskem před úterními trojstrannými rozhovory v Ženevě. „Ukrajina by měla rychle usednout k jednacímu stolu,“ uvedl americký prezident v pondělí večer. Vysocí ukrajinští a ruští představitelé se mají setkat k druhému kolu rozhovorů zprostředkovaných Trumpovou administrativou několik dní před čtvrtým výročím plnohodnotné invaze Moskvy na Ukrajinu. Očekává se, že dvoudenní setkání ve Švýcarsku, které začíná v úterý, bude odrážet jednání, která se konala na začátku tohoto měsíce v Abú Dhabí, za účasti zástupců Washingtonu, Kyjeva a Moskvy, uvedli Luke Harding a Pjotr Sauer. Navzdory obnoveným snahám USA o oživení diplomacie zůstávají naděje na náhlý průlom nízké, protože Rusko nadále vyvíjí maximalistické tlaky na Ukrajinu.
- Polské úřady uzavřely a poté znovu otevřely letiště v Rzeszowě a Lublinu kvůli vojenským leteckým operacím, uvedli v úterý představitelé. Polští velitelé uvedli, že vojenské letecké operace v vzdušném prostoru země byly zahájeny kvůli útokům ruských dálkových vzdušných sil na ukrajinské území.
- Zelenskyj uvedl, že ukrajinská rozvědka zaznamenala další ruské útoky na energetické cíle a že tyto útoky ztěžují dosažení dohody o ukončení války. „Zpravodajské zprávy ukazují, že Rusko připravuje další masivní útoky na energetickou infrastrukturu, proto je nutné zajistit, aby všechny systémy protivzdušné obrany byly správně nakonfigurovány,“ uvedl v pondělním večerním videopříspěvku. Zelenskyj také uvedl, že ruské útoky se „neustále vyvíjejí“ a využívají kombinaci zbraní, včetně dronů a raket, což vyžaduje „speciální obranu a podporu našich partnerů“.
- Počet civilních obětí bombardování na Ukrajině vzrostl v roce 2025 o 26 %, což odráží zvýšený zájem Ruska o útoky na města a infrastrukturu v této zemi, uvádí globální skupina monitorující konflikty. Organizace Action on Armed Violence (AOAV) uvedla, že podle anglicky psaných zpráv bylo na Ukrajině zabito 2 248 civilistů a 12 493 jich bylo zraněno výbušným násilím, přičemž počet obětí u každého incidentu výrazně stoupl, uvádí Dan Sabbagh. Při každém útoku bylo podle zpráv zabito nebo zraněno v průměru 4,8 civilistů, což je o 33 % více než v roce 2024, přičemž nejhorší útok se odehrál 24. června v Dněpru.
Zdroj v angličtině ZDE
