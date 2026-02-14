Mezi Trumpem a EU propukl otevřený spor o budoucnost Gazy
14. 2. 2026
Šéfka zahraniční politiky EU konstatuje, že „Rada míru“ je nástrojem Trumpa, který není zodpovědný Palestincům ani OSN
Mezi Evropou a USA propukl ostrý spor o budoucnost Gazy. Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallas varovala, že „Rada míru“ Donalda Trumpa je osobním nástrojem amerického prezidenta, který zbavuje Palestince i OSN jakékoli odpovědnosti.
Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares také obvinil Trumpa, že se snaží obejít původní mandát OSN pro radu, a řekl, že Evropa, jeden z hlavních donorů Palestinské samosprávy, byla z tohoto procesu vyloučena.
Kallasová v pátek na Mnichovské bezpečnostní konferenci uvedla, že původním účelem rezoluce a mandátu OSN bylo pomoci Gaze prostřednictvím Rady míru, ale toto bylo zmařeno, protože charta rady nyní neobsahuje žádnou zmínku o Gaze ani o OSN.
Uvedla, že je pravda, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN stanovila „mírovou radu pro Gazu, ale také stanovila, že její činnost bude časově omezena do roku 2027, že Palestinci budou mít právo se k ní vyjádřit, a odkazovala na Gazu, zatímco statut mírové rady se o žádné z těchto věcí nezmiňuje“.
Dodala: „Myslím si tedy, že existuje rezoluce Rady bezpečnosti, ale Rada míru ji neodráží.“
Demokratický senátor Chris Murphy vyjádřil obavy, že rada byla vytvořena tak, aby neexistovaly žádné kontroly, které by zabránily tomu, aby miliardy z fondů na obnovu skončily v rukou Trumpových přátel a kumpánů.
Tyto komentáře jsou prvním případem, kdy se rozdíly v názorech na Trumpův projekt dostaly na veřejnost na tak vysoké úrovni, a podtrhují napětí ohledně stavu příměří v Gaze a zasedání Rady míru, které se má konat příští týden ve Washingtonu.
Na doprovodné akci se Trumpem jmenovaný vysoký představitel pro Gazu Nickolay Mladenov pokusil vyhnout se kontroverzi a soustředit se na bezprostřední úkoly, které je třeba řešit.
„Všechno se musí pohybovat velmi rychle. Pokud tak neučiníme, neprovedeme druhou fázi příměří, ale druhou fázi války,“ řekl.
Mladenov uvedl, že se nechce zabývat obviněními z izraelské genocidy, a řekl, že se soustředí na zlepšení humanitární pomoci, vyřazení zbraní ze všech frakcí a ukončení rozdělení Gazy, jejíž část je spravována Izraelem a část Palestinci.
„Pokud neřešíme otázku Hamasu a samotné Gazy rozdělené na dvě části, řekněte mi prosím, jak dosáhneme řešení dvou států, protože já cestu nevidím,“ řekl. „Připravujeme se na úplný a naprostý neúspěch a cenu za to nakonec zaplatí jak Izraelci, tak Palestinci.“
Varoval, že je okamžitě zapotřebí pomoc, nouzová obnova na místě a bezpečnost, a dodal: „Nic z toho nelze realizovat, dokud nebude Gaza jednotná, a ta zatím jednotná není. Aby mohla být Gaza znovu vybudována, potřebujeme v Gaze technokratický výbor, který bude účinně vládnout, zbraně budou vyřazeny z provozu a Izrael se stáhne.“
V ostré výměně názorů s Kallasem Mike Waltz, velvyslanec USA při OSN, zaútočil na to, co označil za „marné úsilí“ Rady míru, a řekl, že je třeba prolomit status quo nekonečné války, v níž Hamás ovládá Gazu.
Potvrdil, že Indonésie souhlasila s vysláním 8 000 vojáků do mezinárodních stabilizačních sil, a řekl, že v příštím týdnu bude oznámeno vyslání dalších vojáků. Tvrdil, že některé země se necítí pohodlně při vynakládání miliard dolarů na rekonstrukci prostřednictvím systému OSN.
Trumpovu politiku popsal jako „zaměřený multilateralismus“ a uvedl, že bylo nutné „dát OSN na dietu a vrátit ji k základům mírového procesu“.
Mustafa Barghouti, palestinský aktivista, řekl, že se obává, že diskuse o plánech pro Gazu ztrácejí jakýkoli nádech reality, protože „celý Západní břeh Jordánu byl otevřen pro osídlení a Izrael zatlouká poslední hřebík do rakve dohody z Osla. Nejde jen o odpovědnost za genocidu, ale o to, kdo zastaví tento proces ničení řešení dvou států.“
Zdroj v angličtině ZDE
