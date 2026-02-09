Od čeho a od koho odvádí spolupachatel Lipavský pozornost
9. 2. 2026 / Radomír Silber
Mořit ženy a děti hladem, odpíráním lékařské pomoci a zabíjet je a mrzačit po tisících je pro české politiky spolupracující s pachateli přijatelné?
Věřte, nevěřte, šetření českých stop aféry Epstein požaduje i podporovatel okupace a progenocidní vlády Izraele Jan Lipavský. Chce jen zvedat „populární téma“, nebo také od něčeho odvést pozornost?
Podle zveřejněných dokumentů americký pedofil a sexuální násilník Jeffrey Epstein, který své oběti poskytoval i obchodním přátelům a politickým prominentům včetně britského prince Andrewa, "konverzoval" i s mladými Češkami a nejméně jednou navštívil Prahu. A nyní se ozval exministr zahraničí za ODS Jan Lipavský a vybízí Babišovu vládu k prověření českých stop a dotazuje se na zapojení českých orgánů do šetření a na to, jak vláda zajistí "ochranu případných obětí", tedy sexuálně zneužitých žen a dětí.
Znásilňovat a zneužívat ženy a děti je odporné a zločinné a je nutné pachatele i spolupracující osoby stíhat. Lipavského aktivita mne ale vede ke dvěma zásadním otázkám.
Zaprvé – bude Babišova vláda na popud Lipavského jednat ke kauze Epstein, kde jde o pedofilii, násilí prominentů na ženách a obchod se ženami? A budou se policejně šetřit i české souvislosti? Po takovém tématu nepochybně skočí všechna média.
Zadruhé – budou se pak šetřit i ještě závažnější podezření na ženské a dětské oběti prookupační politiky Petra Fialy, Jana Lipavského a spol? Bude se šetřit politická, materiální a zbrojní spolupráce Fialy a Lipavského s Netanjahuem, Galantem a dalšími pachateli zločinů a přímá časová i věcná souvislost této podpory s válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti na ženách a dětech? A přeruší česká veřejnoprávní ČT a další média svou toleranci a zamlčování rozsahu těchto zločinů a svou ignoranci odpovědnosti konkrétních českých politiků?
Právě o Lipavském je totiž známo, že jako člen Fialovy vlády zpochybňoval a nekritizoval genocidní podněty a jednání páchané okupantem Netanjahuem, jeho vládou a okupační armádou na bezbranných civilistech, zejména na desetitisících žen a dětí v Pásmu Gazy pod záminkou boje s protiokupačními hnutími. Zveřejněna také byla i silná podezření na znásilňování a mučení mimosoudně zadržovaných obětí izraelskou armádou a v izraelských věznicích.
Fialova vláda ke progenocidním výzvám mlčela a sám Petr Fiala se osobně postavil v médiích proti autoritě Mezinárodního trestního soudu a kritizoval soud za to, že vydal zatykač na Netanjahua a Galanta pro podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Dokumenty, jednání a přiznání z provenience a působení Ministerstva zahraničních věcí České republiky pak svědčí o tom, že Lipavský i v době nejvyšší humanitární katastrofy a rozmáhajícího se hladomoru v Pásmu Gazy v rozporu se závazky úmluv o lidských právech aktivně podporoval progenocidně jednající vládu Izraele, instruoval dokonce české diplomaty, aby hlasovali v OSN proti návrhu na humanitární příměří a propuštění rukojmí.
Ministerstvo zahraničí přiznalo i to, že v prosinci 2024, v době rozmáhajícího se hladomoru, Lipavský instruoval nehlasovat ve Valném shromáždění OSN pro pokračování pomoci humanitární organizace OSN UNRWA obětem izraelské blokády a okupace v Gaze. Chtěl se tak Lipavský i za cenu porušení závazků České republiky k úmluvám o lidských právech zavděčit okupační mocnosti, která blokovala Pásmo Gazy, plošně bořila Gazu a vytvářela záměrně podmínky pro ničení obyvatelstva Gazy? Bylo mu přece dobře známo, že rozsah blokování a omezování humanitární pomoci nabývá charakteru masového mučení, mrzačení a zabíjení obyvatelstva.
Sama izraelská
armáda po řadě dříve šířených dezinformací nedávno
přiznala, že v důsledku blokády a jejích útoků zemřelo
na 70 000 obyvatel Gazy, mezi nimi v důsledku blokády,
hladovění, odpírání zdravotnické pomoci a v důsledku masových
útoků okupační armády zahynuly desetitisíce žen a dětí.
Kolik dalších leží pod troskami plošně, a tedy genocidně,
ničené Gazy a kolik jich ještě zemře bez potřebné pomoci,
kterou blokuje a omezuje okupační mocnost, se lze jen dohadovat.
Příloha:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky č.j. 132570-5/2025-MZV/OK z 10.1. 2025 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
