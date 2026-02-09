Obrana jako priorita aneb za osm let se v ochraně měkkých cílů neudělalo nic
9. 2. 2026 / Boris Cvek
Jedna z naprosto nejvyšších priorit Fialovy vlády, kterou její ministři i premiér pořád omílali, byla obrana. Obrana, obrana, obrana. Pořád obrana. Kdo by s tím nesouhlasil? Jenže co se za tím vlastně skrývá za tím slovem „obrana“? Pořád jenom slova a lži? Vždyť jde o lidské životy, o klíčový státní zájem v době akutního ohrožení republiky.
Co nám říká Nejvyšší kontrolní úřad? Co se za osm let podařilo udělat?
Ministerstvo vnitra nevytvořilo podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ani po osmi letech funkční systém ochrany škol, nákupních či kulturních center nebo nemocnic, byť to předpokládala koncepce ochrany měkkých cílů pro léta 2017 až 2020. Také podle úřadu zanedbávalo svou koordinační roli a splnilo jen dva ze čtyř pilířů, na nichž měl systém stát. Úřad o závěrech své prověrky informoval v tiskové zprávě.“
Nynější kontrola zaměřená na ochranu měkkých cílů se týkala let 2021 až 2025. Podnět k prověrce se rozhodli podat poslanci z kontrolního výboru v prosinci 2023, dva týdny před střelbou na filozofické fakultě, když projednávali závěr z předchozí obdobné kontroly z roku 2021.
NKÚ tehdy dospěl k závěru, že v Česku stále chybí celkový systém ochrany měkkých cílů před teroristickými útoky. Ministerstvo vnitra v reakci uvedlo, že prověrka cílila na podporu zvýšení odolnosti měkkých cílů, nikoliv na celý systém. O uskutečnění prověrky završené nyní rozhodlo širší vedení NKÚ v lednu 2024.“
Možná nás teď čeká hádka politiků nad tím, jak to vlastně je, kdo nese odpovědnost, proč se to či ono zanedbalo, až se rozvířené bažiny zase zavřou a zůstane nad nimi jen strašně moc krásných a velkých slov. Jasná fakta, odpovědnost, transparentnost, vážné a odpovědné řešení problémů, v nichž jde o lidské životy? Zbláznili jste se?
Ostatně pořád mi nejde z hlavy nenávistný, hysterický projev současného premiéra ve Sněmovně tvrdící, že politické hnutí STAN je zločinecká organizace s vazbami na Krejčíře a s několika mrtvolami na svém kontě. Když si to spojím s útokem ministra zahraničí a premiéra na justici, tak z toho plyne, že před organizovaným zločinem nás zachrání už jen státní převrat. Samozřejmě největší zlo je pro tyto lidi Evropská unie. Vlastně není žádný skutečný důvod řešit obranu, pokud je stát rozežraný mafií a soudy jsou čiré zlo.
Jenže co nabízejí demokraté jako alternativu? Lži a neschopnost? Jak mohl bývalý ministr vnitra Rakušan za STAN připustit takový debakl v ochraně měkkých cílů? A to není zdaleka jediné fatální selhání Fialovy vlády. Téměř dvě tisíc dětí, a stále to roste, je bez pediatra. Krize bydlení se stále zhoršuje a na rozdíl od roku 2021, kdy jsme měli jednu z největších porodností v Evropě, je dnes porodnost v České republice katastrofálně nízká. No jo, obrana. A valí se na nás katastrofální nárůst v počtu lidí, kteří budou vyžadovat trvalou celodenní péči. Jistě je vytáhneme z polohovacích lůžek, aby pomohli budovat nové bloky jaderných elektráren, protože prakticky už nikdo jiný tu nebude.
