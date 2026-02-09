Mammadov: Mlčení Červeného kříže ohledně Ruska už není přijatelné
Mammadov spolu s kolegou, jehož jméno není uvedeno kvůli jeho povinnostem, napsali dopis ICRC, v němž poznamenali, že "nevysvětlitelné mlčení" výboru o Ruské federaci je "již nepřijatelné".
Upozornili, že ICRC si po desetiletí budoval pověst neutrálního "ochránce mezinárodního humanitárního práva", který jedná prostřednictvím důvěrného dialogu za zachování přístupu k vězňům a civilistům. Ale v podmínkách, kdy Ruská federace systematicky mučí, popravuje, zadržuje lidi v nelidských podmínkách, odepírá přístup a ničí základy Ženevských úmluv, se mlčení mění v nečinnost.
Autoři připomněli na masakr v Olenivce, použití chemických zbraní, ekocidu po výbuchu Kachovské přehrady a masové popravy ukrajinských válečných zajatců Rusy. Podle ukrajinského státního zastupitelství bylo popraveno nejméně 322 vězňů a OSN zdokumentovala více než 90 případů mimosoudních poprav. Přesto ICRC nevydal žádná veřejná prohlášení, ačkoli v Bosně nebo Kosovu se otevřeně vyjádřil a prokázal schopnost a ochotu jednat veřejně.
Autoři kritizovali zprávy ICRC, které představují data o návštěvách míst zadržení na Ukrajině a v Rusku společně, aniž by upřesnily, což skrývá nedostatek skutečného přístupu k ukrajinským vězňům v ruských mučírnách. Podle nich to naznačuje pokus skrýt nedostatek přístupu k ukrajinským vězňům v Rusku nebo na okupovaných územích.
Interní dokumenty samotného ICRC umožňují různé úrovně reakce, včetně důvěrného dialogu a veřejného odsouzení, pokud jsou porušení systémová a vážná, například kroky Ruské federace vůči Ukrajině. Organizace však mlčí a toto mlčení se stává politickým postojem, který podkopává autoritu mezinárodního humanitárního práva a ohrožuje životy tisíců lidí.
"Za těchto okolností už ohlušující mlčení ICRC není prostředkem k cíli. Stalo se politickou pozicí. A právě tato pozice ohrožuje osud ukrajinských válečných zajatců a civilistů, stejně jako samotnou autoritu mezinárodního humanitárního řádu. Ukrajinci prokazovali svou důstojnost i v zajetí. Nakonec je čas jednat a ukázat odvahu. Je čas, aby Ženeva promluvila nahlas a jasně," uvádí dopis.
Zdroj ve francouzštině: ZDE
