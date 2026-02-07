Snaží se Trump anektovat kanadskou Albertu přesně tak, jak Putin anektoval Krym?
Připojení Krymu Ruskem v roce 2014 ukázalo, jak šíření určitého narativu může narušit suverenitu ještě předtím, než je nutné použít sílu: hranice jsou prezentovány jako podmíněné a přírodní zdroje jako něco, co právem náleží mocným. Dělá nyní Amerika něco podobného svému nejbližšímu spojenci? ptá se Natalia Antelava.
Na scénách z Edmontonu nebylo nic zvláštního: spořádané řady lidí v zimních kabátech se vinuly zasněženým parkem, holé stromy kontrastovaly s bledou zimní oblohou, všední choreografie občanské participace se odehrávala v hlavním městě provincie, které většina Američanů nedokáže najít na mapě.
Alberťané stojící ve frontě, aby podepsali petici, dokonce i petici za odtržení od Kanady, nemohli nikdy konkurovat tragickým a matoucím událostem, které zaplnily první dlouhý měsíc roku 2026: střelba ICE v Minneapolis, bombastické hrozby Donalda Trumpa, že anektuje Grónsko, a napjatá varování kanadského premiéra Marka Carneyho z Davosu, že střední mocnosti skončí „na jídelním lístku“.
Ale pro ty, kteří sledovali, jak se hroutí suverenita, měly tyto zimní fronty děsivou rezonanci.
Téměř hned po nástupu do druhého funkčního období Trump začal nazývat Kanadu „51. státem“ a prohlásil, že země „funguje“ pouze tehdy, pokud se stane součástí Spojených států. Odmítal používat správné tituly a kanadské premiéry označoval jako „guvernéra Trudeaua“ a později „guvernéra Carneyho“. Zveřejnil upravené mapy, na kterých byla Kanada zobrazena jako území Spojených států. Jednalo se o hrubý vtip, typický Trumpův výstřelek, jehož cílem bylo ovládnout zpravodajský cyklus a zneklidnit spojence, kterého považoval za slabého. Ale v lednu 2026, kdy Trumpovy hrozby anexí Grónska ovládly titulky novin, se jeho neustálé provokování Kanady proměnilo v něco konkrétního v Albertě a dalo podobu a impuls kdysi nevýraznému separatistickému sentimentu.
Projekt Alberta Prosperity Project potřebuje do května 177 732 podpisů, aby mohl vyvolat referendum o odtržení od Kanady. Jeho zástupci tvrdí, že „opakovaně navštívili“ Washington, aby se setkali s vysokými představiteli Trumpovy administrativy, a že tato setkání se konala v zabezpečených prostorách vyhrazených pro diskusi o utajovaných informacích.
Ministr financí Scott Bessent veřejně prohlásil, že Alberta by se měla „připojit k USA“ jako „přirozený partner“. Republikánský kongresman Andy Ogles řekl BBC, že obyvatelé Alberty „by raději nebyli součástí Kanady, ale součástí Spojených států, protože den za dnem vyhráváme“. Podle materiálů samotných separatistů zahrnuje jejich vize „společný trh“ s USA, nulová cla, přijetí amerického dolaru a výstavbu dvou ropovodů přes americké území. Mluvčí Jeffrey Rath tvrdí, že USA by nově nezávislé Albertě mohly poskytnout úvěrovou linku ve výši 500 miliard dolarů.
Účastník drží transparent před budovou parlamentu Alberty v Edmontonu, Alberta, Kanada, 3. května 2025. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images.
Rozšíření Overtonova okna
Referendum o odtržení Alberty, pokud by se konalo, by téměř jistě selhalo. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že pouze 24 % obyvatel Alberty podporuje připojení k USA, zatímco 65 % je silně proti.
Většina médií mimo Kanadu tuto událost považuje za okrajovou. Ale jazyk, který používá Trumpova administrativa na podporu odtržení, se stává učebnicovým příkladem toho, jak se posouvá Overtonovo okno: řekněte něco pobuřujícího, nechte to odmítnout jako zlomyslné vyvolávání nepokojů a pak sledujte, jak domácí aktéři spěchají, aby obsadili nově otevřený politický prostor. Opakujte to, dokud se „absurdní“ nestane diskutabilním a diskutabilní se nestane vyjednatelným. Když americký ministr financí veřejně prosazuje, aby se kanadská provincie odtrhla a připojila se k Americe, nepředpovídá budoucnost – vytváří přítomnost, ve které jsou takové rozhovory možné. Neexistuje žádný velkolepý plán; chaos sám o sobě vytváří příležitosti.
Načasování je důležité. Mark Carney se stal nejsilnějším hlasem, který se staví proti stále agresivnější rétorice Trumpa, zejména ve svém projevu v Davosu, kde varoval, že střední mocnosti riskují, že skončí „na jídelním lístku“.
Daniel Béland, politolog z McGill University, který se zabývá kanadským federalismem, vidí v separatismu Alberty potenciální strategický účel pro Trumpovu administrativu: „Mark Carney se Trumpovi staví na odpor. Viděli jsme, co se stalo v Davosu, že? Možná tedy vidí, že to, co se děje v Albertě, oslabuje jak Kanadu, tak Carneyho.
“Důvod, proč je tento příběh důležitý, souvisí méně s peticí samotnou než s narativem, který se kolem ní buduje. Nedávno získala exilová ruská tisková agentura Meduza příručku, kterou Kreml rozeslal státním a provládním médiím s pokyny, jak informovat o Trumpově patové situaci ohledně Grónska.
Pokyny byly jasné: zdůrazňovat, že územní expanze je to, co dělají „silné země“, že Trump „usiluje o úspěch Vladimira Putina“ a že konflikty s evropskými zeměmi „budou zapomenuty, ale území zůstanou“.
Novinářům bylo řečeno, aby NATO vykreslovali jako „rozpadající se“ a Putina jako „nutí Ameriku k rovnocennému dialogu“, zatímco evropští lídři „polovičatě protestují na sociálních médiích“.Pro ruská a čínská státní média je zpravodajství o separatismu v Albertě v souladu s obecně přijímaným názorem, že západní aliance se rozpadají a suverenita je pro regiony bohaté na suroviny vyjednatelná.
Bývalý poradce Donalda Trumpa Steve Bannon mezitím strávil uplynulý rok formulováním toho, co nazývá doktrínou „hemisférické obrany“, v níž Kanadu nepovažuje za spojence, ale za území, které je třeba kontrolovat. „Rychle se měnící“ Kanada, v níž 25 % obyvatelstva je „cizineckého původu“, podle něj znamená, že „tito lidé jsou nepřátelští vůči Spojeným státům americkým“. Kanada, tvrdí Bannon, „je další Ukrajinou“.
Ačkoli Bannon hovořil rozsáhle o obraně hemisféry a strategické hodnotě Kanady jako protektorátu USA, nedošlo k žádnému oficiálnímu kroku směrem k tomuto cíli – žádná studie Pentagonu, žádná slyšení Kongresu o schválení, žádná právní cesta k anexi. Trump může provokovat, Bannon může teoretizovat, Bessent může obhajovat, ale nikdo se nezdá být vážně nakloněn provedení tohoto plánu.
Škoda není v činu, ale v destabilizaci, v normalizaci diskuse.Paralelní scénář neznamená identické výsledky. V Calgary nebudou žádní malí zelení mužíčci ani maskované speciální jednotky. Ale v roce 2014, když Rusko vstoupilo na Krym, nešlo pouze o vojenskou okupaci, ale začalo to systematickým šířením narativů, které anexi vykreslovaly jako nevyhnutelnou, dokonce jako iniciovanou místními silami, ještě předtím, než dorazily vojenské jednotky. A nyní Kreml argumentuje pokrytectvím, když generální tajemník OSN říká, že princip „sebeurčení národů má řadu nezbytných předpokladů“.
Déjà vu
Můj názor je formován tím, čeho jsem byla svědkem: separatisté podporovaní Ruskem, kteří v 90. letech zabrali dům mých prarodičů v Abcházii, roky reportáží z Jižní Osetie předtím, než ji Rusko v roce 2008 obsadilo, a stání před ukrajinskou vojenskou základnou v Perevalnoe v roce 2014, kde jsem sledoval, jak ruští vojáci v neoznačených uniformách přebírají kontrolu, zatímco Moskva popírala, že tam vůbec jsou.
Anexe Krymu ukázala, jak se prostřednictvím zinscenovaného politického divadla připravuje půda pro uchvácení suverenity. Politik, jehož strana v roce 2010 získala 4 % hlasů, byl dosazen pod hrozbou zbraní a pod okupací uspořádal referendum, v němž 96,7 % lidí podpořilo připojení k Rusku. Dodnes je u moci.
Provincie a regiony pravidelně zpochybňují suverenitu. V referendu ve Skotsku v roce 2014 o tom, zda by se mělo osamostatnit od Spojeného království, hlasovalo téměř 45 % pro „ano“. V referendu v Katalánsku v roce 2017 podpořilo 48 % obyvatel odtržení od Španělska, než Madrid toto rozhodnutí zablokoval fyzickou i právní silou. Quebec se v roce 1995 dostal na 1 % od odtržení, což byl tak malý rozdíl, že to vedlo k přijetí federálního zákona, který definuje, jak mohou provincie opustit federaci.
To, co odlišuje Albertu, není mechanismus referenda, ale zapojení cizí mocnosti. Ve všech předchozích případech zůstaly výzvy k suverenitě vnitřními spory. Španělská vláda se postavila proti Katalánsku, ale separatisté nenavštívili Francii, aby požádali francouzskou vládu o úvěr ve výši 500 miliard eur. Kanada se zabývala stížnostmi Quebecu, ale tehdejší ministr financí USA nenavrhl, aby se Quebec „připojil k USA“.
Otevřené povzbuzování odtržení Alberty nemá v západních demokraciích obdoby. Kanada čelí provokaci ze strany supervelmoci, jejíž vládní představitelé aktivně podporují odtržení provincie, jejíž politici se scházejí s separatistickými vůdci v zabezpečených zpravodajských zařízeních a jejíž státní aparát považuje územní celistvost spojence z G7 za vyjednatelnou. „To je něco, co je, alespoň podle mých znalostí, bezprecedentní,“ říká Béland s odkazem na schůzky amerického ministerstva zahraničí s albertskými separatisty.
Architektura eroze
Podmínky v Albertě a na Krymu jsou samozřejmě zásadně odlišné: žádné vojáky, žádné ozbrojené separatisty a Alberta je demokracií, ve které přibližně 76 % obyvatelů nesouhlasí se vstupem do USA, i když ne nutně s nezávislostí Alberty. Srovnatelné je však slovník používaný v USA: systematické rámcování suverenity jako podmíněné, zdrojů jako právoplatně patřících mocnějšímu sousedovi a místních stížností jako vyžadujících vnější „řešení“.
Rétorická architektura, která umožnila Krym, se nyní buduje kolem Alberty. Tato architektura vyžaduje základní kameny a Alberta je má. Když se provincie připojila k Kanadě v roce 1905, Ottawa si ponechala kontrolu nad přírodními zdroji Alberty, zatímco Ontario a Quebec si mohly ponechat své. Tato nerovnost byla napravena v roce 1930, ale zášť přetrvávala.
V roce 1980 uvalil premiér Pierre Trudeau 25% federální daň na ropu Alberty a převzal kontrolu nad cenami. Odezva byla prudká: nezaměstnanost prudce vzrostla, projekty zkrachovaly a heslem se stalo „ať ti východní bastardi mrznou ve tmě“. Separatistická hnutí po desetiletí vzplanula a zase utichla, vždy se však vracela ke stejné základní stížnosti: Alberta produkuje 90 % kanadské ropy, Kanada prodává 95 % této ropy do Spojených států, ale Alberta se cítí jako kolonie zdrojů ve prospěch východní Kanady.
Zdroj v angličtině ZDE
