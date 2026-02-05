Babišova vláda podporuje americké zločince
5. 2. 2026
čas čtení
4 minuty
Jan Bělíček:
Včera
se polovina republiky zasmála tomu, že ministr zahraničí Petr Macinka
neodletěl do USA, kde měl mít několik plánovaných schůzek, místo toho,
aby seděl na jednání Poslanecké sněmovny, kde se řešili jeho smsky Petru
Pavlovi a další věci s ním spojené. V tom všem ale trochu zapadlo, s
kým se jel Petr Macinka do Spojených států setkat. Měl totiž naplánované
schůzky s představiteli dvou křesťansko-nacionalistických organizací,
které mají silný ideologický vliv na vládu Donalda Trumpa: Hudson
Institute, a především Heritage Foundation!
Heritage Foundation v posledních letech světově proslula svým dokumentem Project 2025, který Trumpovi slouží jako jakýsi manuál na převzetí moci ve Spojených státech a zažehnutí ultrakonzervativní kontrarevoluce. Heritage Foundation byla mimo jiné zásadní také v procesu zvrácení federální ochrany pro interrupce ve Spojených státech, kdy americký Nejvyšší soud zrušil rozsudek v případu Roe vs Wade z roku 1973, a otevřel tak prostor pro útok na ženská práva v USA.
Opět se tak bohužel potvrzuje to, co tady píšu už delší dobu. Motoristé a také Andrej Babiš aktivně působí jako evropští spojenci ultrakonzervativních a krajně-pravicových sil ze Spojených států a tímto způsobem je potřeba se také podívat na jejich vyjádření ohledně Grónska z posledních týdnů, nebo třeba vyjádření samotného Macinky před českými diplomaty, ve kterém mimo jiné říkal, že „nový přístup prezidenta USA k některým společenským a hodnotovým debatám – ať už jde o takzvanou „cancel culture“, „woke“ revoluci či zelený alarmismus – je v řadě ohledů blízký postoji nové české vlády.“
Tohle je nesmírně důležité především v situaci, kdy Evropa nyní přemýšlí, jak se odpoutat od závislosti na Spojených státech a kdy řada evropských politiků už opatrně mluví o tom, že vláda Donalda Trumpa může být ohrožením pro projekt Evropské unie. Administrativa Donalda Trumpa vytváří kontinuální nátlak na evropské instituce, aby povolily v ochraně spotřebitelů a regulaci podnikání, aby si tady americké korporace mohly dělat, co uznají za vhodné. A kromě toho si začíná nárokovat také některá evropská území. S novou českou vládou budeme tedy pravděpodobně spoluviníky tohoto ostudného chování Spojených států.
Je tady ještě jedna země, která má mnohem lepší vztahy s americkými fundamentalisty z Heritage Foundation, a to je maďarská vláda v čele s Viktorem Orbánem, která buduje vztahy s touto a dalšími organizacemi na pravidelné bázi. V minulém roce například maďarské a americké think-tanky uspořádaly společný workshop ohledně toho, jak je možné demontovat instituce Evropské unie. Toto nejsou žádné konspirace, ale reálné plány, do kterých by se Petr Macinka jako oddaný žák Václava Klause rád zapojil a vtáhl do nich pravděpodobně i český stát.
Pokud se díváte se znepokojením na Trumpovo počínání ve Venezuele, Grónsku, ale také na jeho brutální zásahy proti protestujícím a lidem s přistěhovaleckým původem ve Spojených státech, uvědomte si, že tyto události s námi prostřednictvím těchto politiků bytostně souvisejí.
Proto jsem také nedávno vyzýval k tomu, že by tato témata měli jasně pojmenovat i protestující proti vládě Andreje Babiše. Ano, geopolitický řád se momentálně proměňuje a my bojujeme o to, jestli budeme nadále spolupracovat s našimi spojenci v západní Evropě, nebo budeme v mezinárodních otázkách spoléhat na nebezpečnou a nevyzpytatelnou vládu ve Spojených státech, jak by si přál Petr Macinka a obávám se, že také Andrej Babiš. Debata o těchto věcech je zcela zásadní a musíme se do ní zapojit mnohem razantněji .
1294
Diskuse