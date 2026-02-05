O České televizi

František Filip žertem navrhoval, že nejlepší by bylo Zpravodajství prodat. V praxi se to ovšem také dělo a sice, když Studio nakupovalo ruskofrancouzský Secam a pro studio německý Pal. Tím vznikala velká technická jednostranná emancipace a specializace.
Důvodem bylo, že politika a zpravodajství, které měly zásadní priority, nemohly kdykoliv odvelet zařízení na letiště a na Prvního máje zabavit střižny.
Toho jsem jednou "zneužil" a domluvil se s pracovníky přenosového vozu patřícímu Zpravodajství k natočení dvoudílného filmu Faust / Potužil, Polesný, Špelda. Posádka se slzami v očích se loučila a těšila se na další spolupráci. Říkali, Letos jsme devadesát dní seděli v bufetu na letišti, kdyby náhodou přiletěl nějakej papaláš z Moskvy a podobně. Jinak ale mimochodem, ty letošní volby (2025) udělalo Zpravodajství přímo úžasně. Děkuju.
Televize od začátku ve svém natáčení kádrovala a cenzurovala všechny své dramatické, dokumentární či koupené pořady, Profesor A. Dvořák škrtal nebo naopak nasazoval k jednotlivým pořadům a filmům obsazení herce a režiséry. Když Jan Matějovský odmítnul blbý politický scénář, tak si tři roky nevrznul... Seznam herců už dopředu katagorizoval odměny herců za jeden natáčecí den podle jeho politického profilu.
Díky FAMU, kde A.M.Brousil každý týden věnoval jeden celý den nejlepším světovým filmům, které blahoskonně půjčoval na jeden večer na projekci komunistickým funkcionářům a za to se to smělo promítnout i na FAMU. Milé bylo a nám nevadilo, že občas seminář přerušila jeho sekretářka s tím, že prosí pana profesora ale má na drátě Truffauta, nebo Godarda. Světový film jsme tudíž znali. Televizní ne.
Mathé mi nabídl abych dělal Zábavné pořady. Jeden den jsem váhal až jsem přišel na to, že Zábava nemá vůbec definované hranice. Nerad to říkám, ale to rozhodlo. Osm let svobody. Až, když Jakub Puchalský spolu se svým britským přítelem začali rušit producentský systém, řekl jsem si, že nechci mít diář plný až do smrti. Rozhodnutí mi trvalo deset minut.
Omlouvám se.
Zůstalo za mnou například : Bigbít / 45 hodinových dílů mapování začátku Bigbítu u nás. Bylo třeba rychle zachytit hrdiny hudby. Začíná událostí kdy komunistická policie a soudy zavřeli na dva a půl roku dvojicí mladých, kteří tancovali v kavárně Vltava rockandroll. Natočit pomalu stárnoucí generací Miki Volka, a dalších. hrdinů
Dějiny Samizdatu 12 hod dílů o ilegální existenci kulturního světa.
Zlatá šedesátá : 127 rozhovorů s O filmové generaci České nové vlny 10 hodin i třeba 10 hodin O.Vávry, 6 hodin Ivana Passera Věry Chytilové a více než 127 rozhovorů generace filmových tvůrců.
Filmy jako Nuda v Brně, Karamazovi, Knoflíkáři, ...a bude hůř.
Taky důležitý CHcete mě ?, pořad o ochraně zvířat, který bojoval za zákon.
I pořady jako Česká soda / Zkuste chodit před Radu ČT a obhajovat Českou sodu, AVU AVU Na Chmelnici...
Kde nám jedna divačka napsala že jí život už trápí, že ji opustil manžel kvůli mladší, z práce ji vyhodili, děti neviděla dva roky, nemají na ni čas, a tak se rozhodla že už to zabalí, a když viděla Avu Avu Na Chmelnici, tak se rozhodnula to ještě zkusit.
Natočili jsme dokument k výročí ČT Pod dlažbou je pláž o smyslu a budoucnosti Televize veřejné služby, který končí odpovědí exředitele BBC na otázku, co je největším nebezpečím pro Televizi veřejné sluby. Zamyslel se a odpověděl: Největším nebezpečím Jsou to zkorumpovaní politici.
V Anglii se říká, že když padne vláda, nezmění se ředitel BBC.(Pozn. red. Teď už ano.) Když spojenci napadli Írán a BBC odvysílala, že tam ale nejsou zbraně hromadného ničení. ještě ten večer odvolali ředitele BBC.
Když se ukázalo, že tam ty zbraně nejsou, omluvili se mu a vyzvali ho, ať se tam vrátí. Odmítl, to už byl předsedou Anglického fotbalového svazu. Ty vole, to je vejvar řekl mimoděk jeden z mých kolegů, Film měl premiéru v Jihlavě a sklidil k mému překvapení velký potlesk. Tak mladí přátelé stačilo pět let a máte to v rukou !
