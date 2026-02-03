Parta normalizačních zmrdů v České televizi

3. 2. 2026

IZRAEL NEMÁ NAD GAZOU ŽÁDNÉ PRAVOMOCI. Přesto nadále vytváří „životní podmínky“, které mají za cíl zničit lidi uvězněné v této oblasti. Zničení veškeré lékařské infrastruktury, dokonce i té nouzové, jako je @MSF, je způsob, jak zajistit utrpení a smrt lidí, kteří přežili bomby a ostřelování.

Možná je to poprvé v historii MSF, kdy byla organizace vyhoštěna ze země na základě obvinění, že je „vojenskou infrastrukturou“, která „chrání terorismus“, což odráží stejná klíčová obvinění, která Izrael použil proti celému zdravotnictví, aby ospravedlnil genocidu.

Lékaři bez hranic charakterizovali rozhodnutí Izraele jako "záminku, jak zabránit humanitární pomoci" Gaze a zdůraznili, že nepředali Izraeli jména svých zaměstnanců, protože izraelské úřady neposkytly záruky jejich bezpečnosti. 




