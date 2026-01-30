USA nasazují šestý torpédoborec k íránskému pobřeží a chtějí zničit vládní budovy kvůli změně režimu
30. 1. 2026
Jak řekl zdroj z americké vlády agentuře Reuters, šestý torpédoborec amerického námořnictva, USS Delbert D. Black, již vstoupil do oblasti během posledních 48 hodin. Nyní je také celá eskadra poblíž Íránu, včetně letadlové lodě Abraham Lincoln.
Donald Trump zvažuje různé možnosti, jak vyvinout tlak na Írán, včetně možnosti útoků na íránské bezpečnostní složky a vládní budovy. Podle rozhovorů je Trumpovým cílem vytvořit podmínky pro změnu politického vedení země po potlačení masových protestů, během nichž podle lidskoprávních aktivistů zemřely tisíce lidí.
Mezi projednávanými scénáři jsou chirurgické údery na velitele a zařízení, kteří jsou podle Spojených stát odpovědní za násilí proti protestujícím. Zvažují se také rozsáhlé operace proti íránské raketové infrastruktuře a jaderným zařízením. Zdroje zdůrazňují, že konečné rozhodnutí o použití vojenské síly dosud nebylo učiněno.
Izraelští a západní představitelé vyjádřili pochybnosti, že samotné letecké údery mohou svrhnout vládnoucí režim v Íránu. Podle nich bez vážného rozkolu v bezpečnostních složkách a bez organizované opozice je změna moci nepravděpodobná. Existuje také riziko, že vnější zásahy pouze posílí pozici hlavní vojenské síly země, Islámských revolučních gard. Čtyři arabští představitelé, tři západní diplomaté a vysoký západní zdroj vyjádřili obavy, že místo toho, aby tyto útoky přivedly lidi do ulic, by mohly oslabit hnutí, které je již v šoku po nejkrvavějším zásahu úřadů od islámské revoluce v roce 1979.
Íránský vysoce postavený zdroj řekl agentuře Reuters, že země se připravuje na možnou válku, ale je připravena vyjednávat diplomatickými kanály. Teherán zdůrazňuje, že íránský jaderný program je mírový, ale varuje, že v případě útoku se Írán bude bránit "jako nikdy předtím". Regionální spojenci USA v zemích Perského zálivu se obávají, že možný útok na Írán by vedl k rozsáhlé eskalaci a odvetě proti jejich území a infrastruktuře, stejně jako k destabilizaci celého Blízkého východu. Saúdská Arábie, Katar, Omán a Egypt lobují za zrušení úderů na Írán. Íránské ministerstvo zahraničí, americké ministerstvo obrany a Bílý dům na žádosti o komentář nereagovaly. Kancelář izraelského premiéra odmítla komentovat.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse