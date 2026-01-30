Haaretz: Israel wird zu einem Vorbild für faschistische Verrückte aus aller Welt

Die Bewunderung der extremen Rechten für Netanjahus Regime, das offen Menschenrechte und internationale Normen verspottet, hat laut Odeh Bisharat den faschistischen Judenhass überschattet

Wie kommt es, dass die extreme Rechte in Israel immer noch gedeiht? Chiles neu gewählter rechtsextremer Präsident: "Sohn eines Nazis: José Antonio Kast", schreit die Schlagzeile. Dies hinderte jedoch nicht daran, dass der israelische Außenminister Gideon Sa'ar zu den ersten gehörte, die dem neu gewählten Präsidenten gratulierten. Rechtsextreme Ideologie? Ein Kreuzzug gegen illegale Einwanderer, die er "nur mit dem, was sie anhaben“, abschieben will? Eine dunkle Familienvergangenheit, die mit dem Nationalsozialismus verwoben ist? Erklärte Sympathie für den blutigen Diktator Augusto Pinochet, der Chile in einem Meer aus Blut und Folter ertränkte? Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

All dies wird von der Tatsache überschattet, dass dieser Mann ein leidenschaftlicher Unterstützer Israels ist. Überraschenderweise sorgten Sa'ars Glückwünsche an den Sohn eines Nazis in Israel nur für eine leichte Überraschung, als ob sie das Natürlichste der Welt wäre. Das Land der Menschen, die Hauptopfer der Nazis waren, ist zum Objekt der Zuneigung von rechtsextremen und neonazistischen Parteien weltweit geworden.

Doch bevor wir über Saars Aussagen nachdenken, müssen wir uns fragen: Warum findet Kast einen Freund in Israel? Was zieht ihn zum jüdischen Staat? Schließlich würde die Geschichte scheinbar diktieren, dass er und seinesgleichen Israel, den jüdischen Staat, hassen und sogar boykottieren sollten. Haben Neonazis ihre Meinung geändert? Wenn ja, wie wurden sie plötzlich Freunde der Juden?

Ich denke, die Antwort auf diese Fragen ist, obwohl der Kern von Nationalsozialismus und Faschismus der Hass auf andere, insbesondere Juden war und immer noch ist, die extreme Rechte der ungezügelten Grausamkeit, dem blinden Ultranationalismus, der offener Verachtung für die Welt und internationale Normen große Bedeutung beimisst.

Regime, die all diese Eigenschaften besitzen, werden zum Objekt der Bewunderung und manchmal sogar Verehrung für eine neue Welle extremer Rechter weltweit. Heute zeigt die Trump-Regierung diese Qualitäten, und Israel tritt in ihre Fußstapfen, manchmal sogar ihr voraus.

Diese widerliche Situation, in der US-Präsident Donald Trump mit Schmeichelei und Lob überschüttet und als fast übermenschliche Figur dargestellt wird, ist ein charakteristisches Zeichen einer Ära, die sich vor meinen Augen abzeichnet, in der die reichsten Juden der Vereinigten Staaten, darunter Miriam Adelson, vor ihm kriechen und ihn auffordern, für eine (verbotene) dritte Amtszeit zu kandidieren.

All dies ist für moralisch und geistig gesunde Menschen abstoßend, aber Trump verkörpert genau jene schrecklichen Eigenschaften, die das Herz der neuen faschistischen Rechten entzücken: routinemäßige Verstöße gegen internationales und amerikanisches Recht, das Gewähren von Begnadigungen an allen Seiten und das völlige Ignorieren der Jeffrey-Epstein-Affäre und ähnlicher Fälle werden von einer begeisterten Gruppe von Unterstützern aufgenommen, die seine Worte durstig aufsaugen.

Und so ist es auch in Israel: ein überquellender Ultranationalismus, eine Blindheit, die jegliche politische Logik leugnet; atemberaubende, teuflische Grausamkeit; offensichtliche Verachtung für jeden, der eine andere Meinung hat, sowohl in Israel als auch im Ausland; das Auslöschen aller menschlichen Gefühle über alles, was im Gazastreifen und im Westjordanland geschieht.

Im Gegenteil, Politiker und ihre Unterstützer sind sehr zufrieden mit sich selbst – es reicht sich das lokale Fernsehen anzusehen, insbesondere die Channel 14 News, dessen Führer nach den verheerenden Überschwemmungen Zufriedenheit mit dem menschlichen Leid in Gaza ausdrückte.

Israel wird zu einem Vorbild für Verrückte aus aller Welt. Sie sehen sein verrücktes Verhalten und ihre Augen leuchten auf. Und Israels Reaktionen entsprechen vollständig ihren Erwartungen. Hier die neuesten Nachrichten: Im Oktober nahm der prominente britische rechtsextreme Politiker Stephen Yaxley-Lennon, besser bekannt als Tommy Robinson, eine Einladung des Diasporaministers Amichai Chikli an, Israel zu besuchen.

Der Council of Representatives of British Jews und der Jewish Council of Country Leadership antworteten mit einer gemeinsamen Erklärung, in der sie Robinson als "einen Gangster, der das Schlimmste Großbritanniens repräsentiert" beschrieben. Es stellte sich heraus, dass Chiklis eigentliche Rolle nicht darin bestand, die jüdische Diaspora zu unterstützen, sondern vielmehr die faschistische extreme Rechte im Ausland. Falls ja, sollte seine Behörde in Ministerium für Neonazi-Angelegenheiten umbenannt werden.

Dank Chiklis großzügiger Hilfe wandelt sich Israel von einem staatlichen Verbannungsstaat zu einem staatlichen Staat, der faschistische Verrückte versammelt.

