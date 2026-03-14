Jak jsme došli na Západ, tedy vlastně do Ruska
14. 3. 2026 / Boris Cvek
Tohle jsem si dnes přečetl na Seznamu. Výmluvné je, že od levice nebo odborů tohle téma neuslyšíte, žádné podobné, možná ještě tvrdší, analýzy… ale od byznysmenů, bankéřů, ředitelky Finanční správy. Jinak kouzlo tohoto článku je v tom, že autor asi chtěl vlastně chválit, jak je to u nás pro byznys dobré… jen si nevšiml, že čeští miliardáři investují masivně v západní Evropě, ne u nás. Možná jsem ale nepochopil sarkasmus.
„Pokud nyní v Česku jako fyzická osoba (nepodnikatel) prodáváte podíl ve své firmě, třeba úspěšném startupu, který jste v potu tváře vybudovali, a držíte jej déle než pět let, daň z příjmu je nula. To samé platí při prodeji cenných papírů po třech a více letech. Stát po vás nechce ani korunu. Tento institut ´časového testu´ je naprosto klíčovým nástrojem pro budování rodinného bohatství. Umožňuje investorům dlouhodobě zhodnocovat majetek bez toho, aby stát při každém prodeji ukrajoval podstatnou část zisku. Je to odměna za trpělivost."
A teď se porovnejme s jinými vyspělými zeměmi. V Německu na osvobození můžete zapomenout, čeká vás tam paušální daň z kapitálových výnosů ve výši 25 %. K tomu si musíte připočítat solidární přirážku, případně církevní daň. Reálné zdanění se tak šplhá přes 26 až 27 procent. A je jedno, jestli akcie držíte rok nebo deset let. Daňoví rezidenti v Rakousku se mají ještě hůře. Standardní sazba daně z kapitálových výnosů tam dělá 27,5 procenta.
Pro rakouského investora je představa, že by po pěti letech prodal svou firmu a neplatil daň, z říše snů. Český podnikatel, který po pěti letech prodá své „eseróčko“ třeba za 100 milionů korun, inkasuje vše. Rakušan by ze stejné transakce odevzdal státu téměř 30 milionů. To je ten rozdíl, který dělá z Česka atraktivní destinaci pro exit.
(...)
Pokud se vydáme dále na západ či sever, čísla začínají být pro českého investora až děsivá. V Dánsku funguje progresivní zdanění kapitálových výnosů. Do limitu cca 260 tisíc korun platíte 27 %, cokoliv nad tento limit je zdaněno sazbou 42 %. Dánsko tak efektivně trestá úspěšné investory téměř poloviční konfiskací zisku. Francie zase zavedla sazbu 30 %. Ta se skládá z daně z příjmu (12,8 %) a dokonce sociálních odvodů (17,2 %). Ve Finsku vás zdaní sazbou 30 až 34 %. I Irsko, které je pro nás symbolem nízkých firemních daní, zatěžuje kapitálové výnosy daní 33 %.
(...)
Z pohledu zdanění práce a odvodů zaměstnavatelů má Česká republika co dohánět. Jsme drazí a neefektivní. Ale z pohledu investora, rentiéra nebo zakladatele firmy, který plánuje exit, je Česká republika oázou svobody. Systém, kdy stát netrestá dlouhodobé držení majetku a nebere si podíl z prodeje firmy, kterou jste budovali léta, je v Evropě čím dál vzácnější. Je to naše konkurenční výhoda, která sem láká investory a drží zde domácí kapitál.“
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-ocima-byznysu-komentar-zamestnanec-place-ale-investor-ci-rentier-musi-ceske-dane-milovat-300802
K těm českým miliardářům:
Čeští miliardáři dávají jasně najevo, co si myslí o budoucnosti této země | 4. 3. 2026 | Boris Cvek | Britské listy
Diskuse