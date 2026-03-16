Trump se pustil do nové kritiky Starmera za to, že nevyslal britské válečné lodě do války s Íránem, zatímco jeho plán na otevření Hormuzského průlivu uvízl na mrtvém bodě
16. 3. 2026
Americký prezident zaútočil poté, co Británie, Německo, Itálie, Japonsko a Austrálie odmítly okamžitě vyhovět jeho žádosti o vyslání válečných lodí na Blízký východ
Donald Trump zveřejnil novou tirádu proti britskému premiuéru Keiru Starmerovi, zatímco jeho návrh na vytvoření mnohonárodních námořních sil k opětovnému otevření Hormuzského průlivu se jen těžko rozbíhá.
V pondělí brzy ráno britský premiér prohlásil, že Británie „se nenechá vtáhnout do širší války“, když on a další světoví lídři odmítli okamžitě vyhovět Trumpově požadavku na vyslání flotily válečných lodí k uvolnění této klíčové námořní cesty.
Mezi zeměmi, které alespoň zpočátku odmítly připojit se k plánu amerického prezidenta na obnovení plavby obchodních lodí s námořním doprovodem průlivem, patřily Velká Británie, Německo, Itálie, Austrálie, Japonsko a Řecko.
Vzhledem k tomu, že se jeho plán zdál být v slepé uličce, Trump si svou nejostřejší kritiku schoval pro Sira Keira a postoj Velké Británie.
„Velmi mě překvapilo Spojené království, protože před dvěma týdny jsem řekl: ‚Proč tam nepošlete nějaké lodě?‘, a oni to opravdu nechtěli udělat,“ řekl prezident.
„Řekl jsem: ‚Nechcete to udělat, stáli jsme při vás, jste náš nejstarší spojenec a utrácíme spoustu peněz na NATO... abychom vás chránili.‘“
Zdůraznil, že USA s Velkou Británií na Ukrajině spolupracovaly, a dodal: „Pak nám řeknou, že mají v okolí minolovku, a nechtějí to udělat.
„Je to hrozné.
Byl jsem velmi překvapen. Řekl jsem mu, že jsme požádali o dvě letadlové lodě, které měli, a on to opravdu nechtěl udělat.“
Poté také kritizoval Sira Keira za jeho styl vedení.
„Premiér Spojeného království mi včera řekl: ‚Setkám se se svým týmem, abychom se rozhodli‘,“ řekl Trump a odhalil další podrobnosti o jejich telefonickém rozhovoru.
„Řekl jsem: ‚Nemusíte se scházet s týmem, jste premiér, můžete se rozhodnout sám... proč se musíte scházet se svým týmem, abyste zjistil, zda pošlete nějaké minolovky, nebo ne.“
Trump řekl, že „možná“ se Spojené království připojí k navrhované námořní síle, zatímco ohledně podpory francouzského prezidenta Emmanuela Macrona dodal: „Myslím, že pomůže.“
Dříve se sir Keir při svém projevu v Downing Street opět distancoval od ofenzivních vojenských akcí amerického prezidenta proti Teheránu.
Zdůraznil: „Zatímco podnikáme nezbytné kroky k obraně nás a našich spojenců, nenecháme se vtáhnout do širší války.“
Dodal, že Spojené království spolupracuje s dalšími zeměmi, včetně evropských, na vypracování „uskutečnitelného, kolektivního plánu“ na znovuotevření průlivu.
„Chceme zajistit, aby se do toho zapojilo co nejvíce partnerů, zejména evropských, nevyhnutelně také partnerů z Perského zálivu a USA, protože potřebujeme důvěryhodný a proveditelný plán,“ vysvětlil.
Zdůraznil, že se nebude jednat o misi NATO, a dodal: „To je přinejmenším složité, není to jednoduché, a proto musíme zajistit, že máme ten důvěryhodný plán připravený.“
Britská vláda dosud nerozhodla o tom, jakým způsobem se Spojené království zapojí do snah o znovuotevření průlivu, dodal, ale zdůraznil, že je to nezbytné k řešení narůstající ropné krize.
Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí kategoricky odmítl Trumpovu nejnovější žádost o vojenskou podporu ve válce.
„Toto není naše válka, my jsme ji nezačali,“ řekl.
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani uvedl, že jeho země se podílí na obranných námořních misích v Rudém moři, „ale nevidím žádné mise, které by mohly být rozšířeny na Hormuz“.
Írán fakticky uzavřel klíčový průliv, kterým protéká pětina světových dodávek ropy, když od začátku války napadl více než tucet plavidel.
Zablokování této vodní cesty vyvolalo ropnou krizi, v důsledku čehož rostou ceny benzínu a dalších komodit ve Velké Británii i dalších zemích.
Válka již trvá třetí týden a námořní experti varují, že nasazení válečných lodí k eskortování ropných tankerů úzkým průlivem by bylo vzhledem k riziku útoků íránských dronů velmi nebezpečné.
Trump však pohrozil, že NATO čeká „velmi špatná“ budoucnost, pokud jeho členové nepřijdou Washingtonu na pomoc, protože patová situace v Hormuzském průlivu prohloubila íránskou krizi a cena ropy se opět vyšplhala nad 100 dolarů za barel.
Austrálie však uvedla, že neplánuje vyslat válečné lodě na Blízký východ, aby doprovázely lodě touto vodní cestou,
Japonsko zaujalo podobný postoj a Německo rovněž vyjádřilo skepsi ohledně tohoto návrhu.
Británie zvažuje, zda nasadí drony na vyhledávání min, ale zapojí se pouze do obranných akcí, protože zpochybnila zákonnost ofenzivních leteckých úderů USA a Izraele na Írán.
Na dotaz ohledně Trumpova varování pro NATO popsal ministr vlády Pat McFadden současné americké prezidentství jako „velmi transakční“ s „mnoha rétorikou“ a dodal, že věří, že vztahy mezi USA a Velkou Británií „přežijí všechny zúčastněné osobnosti“.
Jeho komentáře zřejmě odrážejí rostoucí znepokojení ve Whitehallu nad Trumpovým přístupem k válce, v rámci které spustil sérii ostrých útoků na Sira Keira za to, že americkým silám povolil využívat britské základny pouze pro obranné vojenské operace, jako je například útok na íránská raketová stanoviště.
Vzhledem k tomu, že válka s Íránem vyvolává nepokoje na Blízkém východě a otřásá globálními energetickými trhy, Trump v neděli trval na tom, že země, které jsou silně závislé na ropě z Perského zálivu, mají odpovědnost za ochranu průlivu.
„Požaduji, aby tyto země zasáhly a chránily své vlastní území, protože je to jejich území,“ řekl americký prezident na palubě Air Force One při cestě z Floridy do Washingtonu.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová, která je oddanou Trumpovou stoupenkyní, však v pondělí uvedla, že její země, omezená ústavou, která se zříká války, nemá v plánu vyslat námořní plavidla k eskortování lodí na Blízkém východě, odkud získává 95 % své ropy.
Austrálie, další klíčový bezpečnostní spojenec USA v indicko-pacifickém regionu, který je rovněž silně závislý na palivech vyráběných z ropy ze Středního východu, uvedla, že rovněž nepošle válečné lodě na pomoc při znovuotevření průlivu.
Diskuse