Velká Británie se podílí na porušování mezinárodního práva v Gaze, konstatuje tribunál vedený Corbynem
16. 3. 2026
Neoficiální orgán, jehož spolupředsedou je bývalý lídr labouristů, uvádí, že Británie nesplnila svou povinnost zabránit genocidě
Labouristická vláda se podílí na zločinech spáchaných Izraelem v Gaze a na porušování mezinárodního práva, konstatuje neoficiální tribunál pro Gazu, kterému předsedá bývalý lídr strany Jeremy Corbyn a dva odborníci na mezinárodní právo.
Závěry tribunálu, které budou zveřejněny v pondělí, budou pravděpodobně citovány v květnových komunálních volbách, v nichž Labouristická strana čelí obraně pozic proti výzvám ze strany Zelených a nové levicové strany Your Party, částečně poháněné hněvem nad tím, že vláda neudělala dost pro podporu palestinské věci.
Tribunál vyslechl svědectví právníků, zdravotníků, bývalých úředníků ministerstva zahraničí a Palestinců a zaměřil se především na to, zda Spojené království mělo udělat více pro ukončení spolupráce s Izraelem, aby se vyhnulo obvinění z nesplnění své povinnosti zabránit genocidě.
Tribunál dospěl k závěru, že brtská vláda měla ukončit veškerý vývoz zbraní do Izraele, zastavit sdílení zpravodajských informací a přehodnotit své obchodní vztahy s touto zemí, zejména poté, co Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) ve svém poradním stanovisku z července 2024 uvedl, že Izrael okupuje Palestinu protiprávně.
Ve zprávě tribunálu se píše: „Nesplnění právních povinností ze strany Británie přispělo k masovému zabíjení palestinských civilistů a plošnému ničení civilních objektů, k porušování mezinárodního práva a k dalšímu oslabení postavení Británie jako státu oddaného právu na mezinárodní scéně.“
Uvádí se v ní, že Spojené království nejenže nesplnilo svou povinnost snažit se zabránit genocidě, ale v některých případech se na takových činech aktivně podílelo.
Britské ministerstvo zahraničí uvádí, že v reakci na násilí osadníků na Západním břehu uvalilo tři sady sankcí a že se staví proti všem formám nuceného vysídlování.
Ministr pro Blízký východ Hamish Falconer řekl poslancům na začátku tohoto měsíce, že vláda „měla informovat parlament o širších otázkách, které vyvolává poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora“. „Musí být zajištěna odpovědnost a spravedlnost za všechny zločiny spáchané na palestinském i izraelském území,“ uvedl.
ICJ dosud neuskutečnil úplné jednání o tom, zda došlo ke genocidě v Gaze, ale v lednu 2024 uvedl, že existuje reálné a bezprostřední riziko nenapravitelného poškození práv Palestinců na ochranu před akty genocidy.
Dvěmi spolupředsedy tribunálu byli Dr. Shahd Hammouri, přednášející mezinárodního práva na Univerzitě v Kentu, a Neve Gordon, profesor práva v oblasti lidských práv na Queen Mary University of London.
Velká část zprávy se zaměřuje na právní povinnosti, které vládě uložila rozhodnutí ICJ. Zpráva dochází k závěru, že zjištění z ledna 2024 jasně upozornilo všechny státy, že byla aktivována jejich povinnost podle Ženevských úmluv zabránit genocidě, a že to vyžaduje „více než jen vyjádření znepokojení“.
Základní povinnost by neměla být nahrazena smluvními závazky vůči americkým výrobcům zbraní ani tvrzením, že mezinárodní soudy nedospěly k žádnému definitivnímu závěru, uvádí se ve zprávě.
112stránková zpráva rovněž tvrdí, že poradní stanovisko ICJ k protiprávnosti izraelské okupace Palestiny uložilo Spojenému království a dalším státům právní povinnost zdržet se obchodních vztahů s Izraelem týkajících se okupovaných území, zejména pokud by tento obchod mohl upevnit jeho „protiprávní přítomnost“.
Ve svém předmluvě Corbyn uvádí, že zpráva „pomůže upevnit odkaz Labouristické strany jako aktivního účastníka jednoho z největších zločinů naší doby“.
Tribunál, opírající se o důkazy shromážděné v případu před vnitrostátním soudem OSN, který předložila organizace Global Legal Action Network, shledal, že si britská vláda sama uložila povinnost požádat Izrael o zdůvodnění konkrétních útoků v Gaze, což ji vedlo k závěru, že k porušení mezinárodního humanitárního práva definitivně došlo pouze v jednom ze 413 prošetřených případů.
Zpráva uvádí, že tato zvrácená metodika, kterou si vláda sama uložila, „vyžadovala, aby vláda zkoumala dopad jednoho úderu na nemocnici, nikoli však zákonnost zničení celého zdravotnického systému“.
V důkazech citovaných tribunálem Falconer řekl poslancům, že k dosažení závěru o jednotlivých incidentech jsou zapotřebí konkrétní citlivé informace, „jako jsou zamýšlené cíle, předpokládaná vojenská výhoda a předpokládané škody na civilním obyvatelstvu, které nám často nejsou k dispozici“.
Tribunál doporučuje vládě zveřejnit veškeré údaje o licencích, zveřejnit veškeré právní poradenství týkající se její povinnosti zabránit genocidě, zahájit úplné veřejné vyšetřování a poskytnout Mezinárodnímu soudnímu dvoru veškeré záznamy z kamerového sledování, které shromáždila během přeletů britských vojenských letadel z RAF nad Gazou.
Závěry tribunálu pravděpodobně využije levice k útoku na Labouristickou stranu v místních volbách. Kampaň „Vote Palestine 2026“, podporovaná organizací Palestine Solidarity Campaign (PSC), požaduje, aby se Gaza objevila na volebních lístcích, vzhledem k tomu, že místní rady investují do Izraele miliardy. Dosud podepsalo závazek PSC vůči Palestině 1 200 kandidátů do místních rad.
Podporují se místní dohody, v nichž nezávislí kandidáti a místní pobočky Strany zelených spolupracují s cílem porazit labouristické zastupitele. Strana Your Party, jejímž parlamentním lídrem je Corbyn, uvedla, že bude „hlasitě vést kampaň ohledně Gazy a Palestiny, mimo jiné tím, že bude vyzývat zastupitelstva, aby se zbavila investic v Izraeli“.
