„Postavte Putina před soud“: loajální stoupenec Kremlu se v ojedinělém výbuchu obrátil proti Putinovi
18. 3. 2026
Ilja Remeslo poslal svým 90 000 sledujícím příspěvek na Telegramu s názvem „Pět důvodů, proč jsem přestal podporovat Vladimira Putina“
Ilja Remeslo byl po léta spolehlivým prokremelským aktivistou, který pronásledoval kritiky režimu a očerňoval nezávislé novináře, blogery a opoziční politiky.
Pak se tento 42letý právník náhle obrátil proti nejmocnějšímu muži v zemi. V úterý pozdě večer Remeslo zveřejnil manifest pro svých 90 000 sledujících na Telegramu s názvem: „Pět důvodů, proč jsem přestal podporovat Vladimira Putina.“
V něm obvinil „nelegitimního“ ruského prezidenta z vedení „prohrané války“ na Ukrajině, která si vyžádala miliony obětí a zničila ekonomiku, a argumentoval, že Putinovo více než dvacetileté působení u moci dokazuje, jak „absolutní moc korumpuje“, a vyzval ho, aby odstoupil.
Tento příspěvek vyvolal v ruském online prostoru šok a vyvolal zmatek ohledně toho, jak mohl takový loajalista tak náhle změnit kurz – a zda je tato změna upřímná.
Ve středu ve svém bytě v Petrohradě zopakoval své dřívější výroky: „Vladimir Putin by měl odstoupit a být postaven před soud jako válečný zločinec. Jeho personalizovaný, zkorumpovaný systém je odsouzen ke kolapsu, jak nyní vidíme na válce na Ukrajině a jinde.
Armáda na Ukrajině nepostupuje a válka nikam nevede. Dochází k obrovským ztrátám. Bojujeme o nepatrná území, která Rusku nakonec nic nepřinesou.“
Dále kritizoval Putinovu autoritářskou vládu, stav ekonomiky a nedávný tlak Moskvy na omezení přístupu k internetu. „Tento muž [Putin] zničil vše, na co sáhl. Země se doslova rozpadá,“ řekl Remeslo.
Zatímco členové ruské proválečné komunity, známí jako „Z-blogeři“, občas kritizovali vojenské vedení země, jen velmi málo z nich otevřeně zpochybnilo Putina nebo širší důvody invaze.
Remeslovova rozsáhlá tiráda proto znamenala vzácné porušení dlouhodobých tabu, řekl Ivan Philippov, výzkumník proválečného hnutí. „To je opravdu bezprecedentní,“ řekl. „Snažím se tomu přijít na kloub.“
Remeslo, bývalý člen ruské veřejné komory, poradního orgánu kontrolovaného Kremlem, je již dlouho znám jako režimní přisluhovač, který využíval své právnické zázemí k tomu, aby se zaměřoval na kritiky úřadů a pranýřoval je u soudu i na internetu. Velká část jeho práce se soustředila na kampaně namířené proti zesnulému opozičnímu vůdci Alexeji Navalnému, přičemž se objevoval v soudních síních po celé zemi, aby proti němu svědčil.
Remeslův obrat o 180 stupňů vyvolal okamžité spekulace. Někteří zpočátku naznačovali, že jeho účet mohl být hacknut – tato teorie byla rychle vyvrácena poté, co Remeslo zveřejnil video, ve kterém své tvrzení zopakoval. Jiní argumentovali, že by se mohlo jednat o formu temných politických praktik Kremlu – inscenovanou provokaci s cílem identifikovat ty, kteří by ho mohli podporovat.
Remeslo mohl mít „nervové zhroucení“, řekl Philippov.
Remeslo tvrdil, že „nic z toho není zinscenované. Jen říkám pravdu“, a popřel, že by ho někdo řídil, když řekl: „Lidé opravdu přeceňují současnou vládu. Takový plán by je nenapadl.“
Na otázku, proč se rozhodl promluvit právě teď, Remeslo odpověděl, že se k tomuto rozhodnutí dopracoval postupně, až pocítil, že už nemůže mlčet. „Putin už není ‚jedním z nás‘. Je to člověk, jehož zájmy jsou zcela cizí jak Rusku, tak mně osobně. Došel jsem k závěru, že je možné i nutné ho kritizovat, protože jinak se nic z toho nezastaví a nic dobrého z toho nevzejde,“ řekl a dodal, že mnoho dalších členů komunity „myslí stejně“.
Remeslo uvedl, že mu celé dopoledne chodily zoufalé telefonáty od kontaktů v bezpečnostních službách, které ho naléhaly, aby příspěvky smazal, což podle něj naznačovalo, že systém propadá panice.
Ruská opozice se ve středu zdála být zmatená. Leonid Volkov, blízký spojenec Navalného a jeden z dlouhodobých terčů Remesla, uvedl, že zpočátku měl podezření, že jde o inscenovanou akci, ale později změnil názor s tím, že tyto výroky jdou daleko za hranice toho, co by Kreml schválil nebo zinscenoval.
„Napsal a řekl věci, které se prostě říkat nedají. Lidé jsou vězněni za mnohem méně… Tím se otevírá velmi nebezpečná Pandořina skříňka. Překračuje to všechny červené čáry,“ řekl Volkov.
Přesto „je těžké uvěřit, že šlo o projev osobní odvahy nebo iniciativy“, dodal.
Remeslovův výbuch přichází v politicky citlivém okamžiku pro Moskvu, která v poslední době čelí ojedinělé kritice i ze strany svých nejvěrnějších příznivců kvůli rozsáhlým výpadkům mobilního internetu a narušení provozu aplikace Telegram. Nedávné průzkumy veřejného mínění také naznačují rostoucí únavu z války, přičemž rekordní počet Rusů uvádí, že by upřednostnili její konec, jelikož se zvyšují ekonomické tlaky.
Západní zpravodajské služby a odborníci nicméně obecně věří, že Putinův systém moci je odolný a vyznačuje se soudržností elity a přísnou kontrolou nad společností.
Remeslo uvedl, že si nedělá žádné iluze o tom, že by za své výroky mohl čelit trestnímu stíhání. Ruské úřady v minulosti bezohledně řešily vnitřní výzvy, a to i mezi prominentními nacionalisty. Uložily dlouhý trest odnětí svobody Igoru Girkinovi, prominentnímu bývalému separatistickému veliteli a otevřenému kritikovi Putina, a vyřadily jeho spojence. Moskva je také považována za strůjce smrti Jevgenije Prigožina, vůdce žoldáků, který zahájil krátkodobou vzpouru proti úřadům a později zahynul, když jeho letadlo havarovalo za nejasných okolností.
„Jsem připraven na jakýkoli soud proti mně,“ řekl Remeslo. „Nastal čas nějakým způsobem tento začarovaný kruh prolomit a promluvit. Nesu určitou odpovědnost jako někdo, kdo dlouhou dobu tento režim podporoval a pomáhal mu přežít.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse