Ekologická hrozba: Ruský tanker s desítkami tisíc tun plynu se pohybuje ve Středozemním moři
18. 3. 2026
Podle italských úřadů loď přepravuje více než 900 tun nafty a více než 60 000 tun zkapalněného zemního plynu v trupu, který zatím nebyl poškozen.
Lodě byly varovány, aby se oblasti vyhýbaly kvůli riziku nehody a možného znečištění.
Podle CNN ukazuje video z bezpečnostní kamery natočené nad lodí, jak se loď naklonila na bok. Má velký otvor na levé straně. Tanker nereaguje na signály a pohybuje se po proudu.
Ačkoliv se incident odehrál v mezinárodních vodách, podle italských úředníků se vláda země obává, že by ho větry mohly odnést až na italské území.
Dne 13. března diskutovali situaci na zvláštním setkání s ministry obrany, zahraničních věcí, energetiky, námořní dopravy a civilní ochrany, stejně jako s italskou premiérkou Giorgií Meloni.
Úředníci upozornili Meloni, že loď nemůže bezpečně zakotvit v italském přístavu, a označili ji za "plynem naplněnou časovanou bombu", řekl mluvčí ministerstva zahraničí, který byl na schůzce přítomný, CNN.
Itálie a Malta vyslaly remorkéry a zařízení pro kontrolu znečištění, která jsou "připravena zasáhnout, pokud to bude nutné". Po setkání Meloni ve svém prohlášení uvedla, že její vláda je v kontaktu s maltskými úřady a že obě země tanker sledují.
Světový fond pro ochranu živé přírody (WWF) vydal 13. března varování před možnými hrozbami pro životní prostředí, pokud by tanker potopil spolu s palivem.
"Potenciální únik by mohl způsobit požáry, kryogenní mraky smrtící pro mořskou faunu a rozsáhlé, dlouhodobé znečištění vody a atmosféry," uvedla skupina v pátečním prohlášení.
