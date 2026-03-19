Pražská FFUK také odmítá destruktivní Babišův návrh zákona o registraci subjektů se zahraničními vazbami

19. 3. 2026

FF UK se připojuje k výzvě Rady Učené společnosti České republiky, stanovisku Univerzity Karlovy a dalších akademických institucí, které vyzývají vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky k zastavení přípravy zákona o registraci subjektů se zahraničními vazbami.

 
✍️ Navrhovaná právní úprava představuje vážné ohrožení akademických svobod, mezinárodní spolupráce a otevřenosti vědeckého i občanského prostoru. Svobodné humanitní a společenskovědní bádání je neoddělitelně spjato s kritickým myšlením, pluralitou názorů a mezinárodní výměnou poznatků. Jakékoli kroky vedoucí ke stigmatizaci těchto principů považujeme za neslučitelné s hodnotami demokratické společnosti.

🎓 FF UK proto apeluje na zachování otevřeného a svobodného akademického prostředí jako základního předpokladu pro rozvoj vzdělanosti, kultury i demokratické diskuse v ČR.

