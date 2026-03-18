Konec svlékání dětí pomocí AI, prosadila Gregorová. Piráti chrání děti na internetu

"Vydírání
nebo kyberšikana na základě vygenerovaných nahých fotek roste závratným
tempem. Poskytovatelé těchto nástrojů dávají od zodpovědnosti ruce
pryč, ale to podle mého návrhu už nebude možné. Nová pravidla stanovují,
že poskytovatelé systémů generujících obrazový
nebo video obsah musí přijmout veškerá opatření, aby podobnému zneužití
zabránili,"
vysvětluje Gregorová.
Zásadní
problém je podle Gregorové například Muskův nástroj Grok. Podle analýzy
pro britský deník The Guardian bylo k 6. lednu
vytvořeno na 6000 bikini fotek každou hodinu. Analýza
organizace
Center for Countering Digital Hate,
která využila statistický model, zase odhadla, že 65 procent příspěvků,
tedy něco přes tři miliony, obsahovalo sexualizované vyobrazení mužů,
žen nebo dětí.
"Není
možné, aby kvůli technologickému pokroku zůstaly děti i dospělí bez
ochrany. Pokud někdo vyvíjí nástroje, které dokážou generovat
realistické obrázky nebo videa, musí zároveň nést odpovědnost za to, že
nebudou zneužívány k ponižování, vydírání nebo šikaně
lidí. Technologie mají lidem sloužit, ne je zbavovat důstojnosti a
bezpečí,"
říká Gregorová.
Poslanci
dnes také odmítli návrhy, které měly z působnosti AI Actu vyjmout
široké spektrum systémů umělé inteligence. Parlament také zabránil
oslabení pravidel transparentnosti. Společnosti vyvíjející AI budou
muset i nadále registrovat systémy, které samy nepovažují
za vysoce rizikové, ve veřejném registru, aby je mohly úřady v případě
potřeby přezkoumat.
Původní
návrh Evropské komise také umožňoval, aby některé systémy umělé
inteligence využívaly vysoce citlivé osobní údaje uživatelů, například
informace o zdravotním stavu, sexualitě nebo politických názorech, za
účelem korekce zaujatosti. Podle průzkumu Perfect Crowd
s tímto využíváním dat pro trénink AI nesouhlasí 90,7 % Čechů.
Gregorová se proti tomu rovněž postavila. „Podařilo
se nám upravit návrhy, které umožňovaly systémům učit se z těchto
osobních údajů, tak, aby šlo pouze o krajní opatření pro nápravu
závažných biasů v AI, a zároveň bylo zajištěno dodržování vysokých
standardů ochrany dat. Ochrana soukromí musí zůstat jedním
ze základních principů evropské digitální politiky," dodává
Gregorová.
Průzkum
Perfect Crowd:
Souhlasíte
s tím, aby byly vaše osobní údaje (např. zdravotní stav, sexualita,
politické názory) použity k trénování umělé inteligence bez vašeho
vědomí?
2,1
% Ano
5,0 % Spíše ano
13,6 % Spíše ne
77,1 % Ne
2,2 % Nevím
Souhrn:
7,1 % souhlasí
90,7 % nesouhlasí
zdroj:
Perfect crowd, n=803
