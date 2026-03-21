Co nám chce vlastně ta letenská demonstrace říci?

21. 3. 2026 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty
30750
Pan Minář v souvislosti s velkou demonstrací v Praze vzkazuje vládním politikům: tato země není na prodej a my si ji nenecháme ukrást. Má to vlastně mít nějaký reálný význam? Mně to přijde, jako kdyby někdo místo práce, každodenní, na řádném oplocení a ostraze jednou za čas přišel na náměstí a volal, že si svůj rozkrádaný majetek nenechá rozkrást. Nebo zajímá ty lidi, co se to vlastně stalo, že to tak dopadlo, jak to za ty čtyři roky Fialovy vlády dopadlo?

Jistě jsou demonstrace působivé, ale na fyzickou realitu to nebude mít žádný vliv. Možná ale jde jenom o to, aby byla na demonstrujícího upoutána pozornost. Je to blázen? Chápe, že existuje něco jako plot a ostraha a že to vyžaduje nějakou kvalitu, jinak to zloděje nezastaví? Nebo mu na tom majetku vlastně vůbec nezáleží a je rád, když může občas před všemi dělat velká gesta?

Samozřejmě je krásné chtít svobodu a demokracii a bít se za ni, ale to na prvním místě znamená získat podporu většiny ve společnosti. To je přece smysl demokratických a svobodných voleb. Volat po demokracii a svobodě tam, kde většina lidí není pro tyto hodnoty získána, je jako volat po ochraně vodních živočichů na poušti. Jistě je ušlechtilé, když člověku leží na srdci osud těchto tvorů, o tom nemůže být pochyb. Jen je něco divného na tom, chtít si je vydupat hesly z mrtvolného, suchého písku.

Pozn. JČ: Babišova vláda je problém a chápu, že se účastníci svou účastí na Letné cítili vzájemně povzbuzeni, problém je, jak píše pan Cvek, že nikdo žádné problémy neřešil. Řekl na této demonstraci někdo něco o bezdomovcích? O lidech, kteří nemají na nájem a na jídlo? Kritizoval někdo nekritickou podporu politiků pro izraelské válečné zločiny či systematické lži České televize o Izraeli? Ty samozřejmě uvádějí Česko do brutální mezinárodní izolace. 

Kromě toho i tato "velká" demonstrace znamenala, že se jí účastnilo pravděpobně nejvíce tak 2 procenta voličů. Co bude dál?

2
Vytisknout
774

Diskuse

Obsah vydání | 20. 3. 2026