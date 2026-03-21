Co nám chce vlastně ta letenská demonstrace říci?
21. 3. 2026 / Boris Cvek
Jistě jsou demonstrace působivé, ale na fyzickou realitu to nebude mít žádný vliv. Možná ale jde jenom o to, aby byla na demonstrujícího upoutána pozornost. Je to blázen? Chápe, že existuje něco jako plot a ostraha a že to vyžaduje nějakou kvalitu, jinak to zloděje nezastaví? Nebo mu na tom majetku vlastně vůbec nezáleží a je rád, když může občas před všemi dělat velká gesta?
Samozřejmě je krásné chtít svobodu a demokracii a bít se za ni, ale to na prvním místě znamená získat podporu většiny ve společnosti. To je přece smysl demokratických a svobodných voleb. Volat po demokracii a svobodě tam, kde většina lidí není pro tyto hodnoty získána, je jako volat po ochraně vodních živočichů na poušti. Jistě je ušlechtilé, když člověku leží na srdci osud těchto tvorů, o tom nemůže být pochyb. Jen je něco divného na tom, chtít si je vydupat hesly z mrtvolného, suchého písku.
Pozn. JČ: Babišova vláda je problém a chápu, že se účastníci svou účastí na Letné cítili vzájemně povzbuzeni, problém je, jak píše pan Cvek, že nikdo žádné problémy neřešil. Řekl na této demonstraci někdo něco o bezdomovcích? O lidech, kteří nemají na nájem a na jídlo? Kritizoval někdo nekritickou podporu politiků pro izraelské válečné zločiny či systematické lži České televize o Izraeli? Ty samozřejmě uvádějí Česko do brutální mezinárodní izolace.
Kromě toho i tato "velká" demonstrace znamenala, že se jí účastnilo pravděpobně nejvíce tak 2 procenta voličů. Co bude dál?
