Svět je na pokraji energetické krize. Dodávky LNG z Perského zálivu prudce klesnou za 10 dní
23. 3. 2026
Katar, který produkuje pětinu světového zkapalněného zemního plynu, byl nucen zastavit export poté, co Írán de facto blokádou Hormuzského průlivu tuto činnost znemožnil. Také útok na místní LNG závod, který je největší na světě, způsobil podle médií prudký nárůst cen plynu v Asii a Evropě.
Podle analýzy nezávislého lodního makléře Affinity však mnoho LNG tankerů naložených v Kataru a Spojených arabských emirátech již před začátkem bojů směřovalo do svých cílů, což znamená, že někteří zákazníci teprve nyní pociťují dopady ztráty dodávek.
Země, jejichž ekonomiky závisí na dovozu, budou nuceny platit vysoké ceny, aby konkurovaly dodávkám LNG ze Spojených států a dalších zemí, přecházely na jiná paliva nebo donutily domácnosti a podniky omezovat spotřebu.
Podle systémů sledování lodí má do Asie, která nakupuje téměř 90 % plynu z tohoto regionu, dorazit pouze jedna várka. Šest zásilek LNG dosud nedorazilo do Evropy.
Pákistán je v obzvlášť zranitelné pozici. Loni pocházelo téměř 99 % jeho dovozu LNG z Kataru. Oba dovozní terminály LNG v zemi fungují pouze asi na jedné šestině své obvyklé kapacity a do konce měsíce zcela zastaví dodávky plynu.
Státní společnost Pakistan LNG kontaktovala dodavatele v Evropě, Ománu, Spojených státech, Ázerbájdžánu a Africe, ale všichni nabídli ceny příliš vysoké pro Islámábád.
Tchaj-wan, jako jeden z největších odběratelů LNG z Perského zálivu, ihned po začátku války rychle podnikl kroky k zajištění náhradních zásob.
Čína a Japonsko pravděpodobně také nakoupí některé spotové zásilky LNG, aby vyrovnaly nedostatek z Perského zálivu.
