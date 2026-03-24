Channel 4 News: Írán popírá Trumpovo tvrzení, že probíhají vyjednávání
24. 3. 2026
Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, úterý 24. března 2026, 19 hodin:
Vztek, trosky a záchrana v Libanonu, v Izraeli a v Íránu. Trumpovo magické myšlení o míru a jednáních naráží na překážky reality,
zatímco smrt a ničení pokračují.
Trump: Právě teď jednáme.
Dělají to spolu s Marcem, JD. Necháváme na tom pracovat řadu lidí. A
druhá strana, to vám mohu říct, by ráda uzavřela dohodu. A kdo by
nechtěl, kdybyste tam byli?
Moderátor: Ale chtějí opravdu?
Dobrý večer z Jeruzaléma. Ve všech válkách, které si Amerika zvolila,
málokdy došlo k takovému kontrastu mezi přesností jejích zbraní a
nepřesností cílů a slov jejího prezidenta. Donald Trump přešel od
výhrůžek o zničení k tomu, že íránskému režimu řekl, že může zůstat u
moci a uzavírat s ním dohody. Když řekl, že probíhají rozhovory, dosud
žijící íránský vůdce to označil za falešné zprávy, které mají
manipulovat trhy. Překvapivě ani někteří přátelé Ameriky tuto tvrzení
nezavrhují. Dnes je rétorika o raketách létajících v obou směrech méně
dvojznačná, ale stále neúprosná a smrtící. K tomu přidejte zprávy o
vyslání dalších 3 000 amerických vojáků do Perského zálivu. Nevypadá to,
že by válka měla brzy skončit. A cena ropy, která se opět vyšplhala nad
100 dolarů za barel, s tím zřejmě souhlasí.
Uprostřed válečné mlhy dnes přichází nová vlna rozporů. Zprostředkování a možné mírové rozhovory pořádané Pákistánem. Údajně se diskutuje o plánu vedeném Británií a Francií na znovuotevření Hormuzského průlivu. Do regionu však míří další američtí vojáci a rakety létají všemi směry, přičemž Izrael a Írán se zdají být odhodlány v boji pokračovat. Generál Mousavi, náčelník generálního štábu íránské armády zabitý Izraelem, se nyní vrací, aby strašil Izraelce. Íránský režim zdvojnásobuje úsilí ve válce a propagandě, i když Donald Trump tvrdí opak.
Trump: Vedli jsme velmi, velmi intenzivní rozhovory. Uvidíme, kam povedou. Máme... hlavní body shody, řekl bych téměř všechny body shody. Pokud to dotáhnou do konce, skončí tím ten problém, ten konflikt.
Moderátor: Donald Trump je vždy optimistický prodejce, ale dnes ráno v 7:40 v Tel Avivu to bylo méně míru v naší době a více míru v jeho mysli. Na ulici Jakov Daha byli zaneprázdněni úklidem nepořádku, který zanechala další íránská raketa, která pronikla izraelským obranným štítem. Jediným důvodem, proč zde nikdo nezemřel, je to, že Izrael má účinný systém včasného varování, který většina lidí dodržuje.
Tohle bylo číslo 24, třetí patro. Adi se sem nastěhovala teprve před čtyřmi měsíci.
"Včera prezident Trump říkal, že válka se chýlí ke konci, Íránci s námi jednají a brzy bude po všem. Nevypadá to tak?"
Obyvatelka zničeného bytu: Víte, tohle už trvá roky. Není to tak, že se jednoho dne v Izraeli probudíte a všechno bude v klidu. To by bylo jako v dokonalém světě.
Jaký je váš názor dnes?
Dnes? Víte, myslím, že stejně jako všichni v Izraeli chceme prostě žít v míru a, víte, být schopni se ráno probudit a nebát se o své životy.
Moderátor: Byla překvapivě v dobré náladě, vzhledem k tomu, že její dům byl zničen tak, že se nedá opravit. Izraelci chtějí, aby tahle válka skončila, ale také nechtějí, aby íránský režim přežil, posílený a stále hrozivý. Chtějí, aby Trump tu práci dokončil.
Donald Trump zjevně chce, aby tahle válka utichla, válka, kterou on a Izrael začali před více než třemi týdny, z ekonomických důvodů, z důvodů domácí politiky. Ale realita tady v Tel Avivu je poněkud jiná. Tato zpráva se k íránskému režimu ještě nedostala. Stále odpalují rakety a místní obyvatelé jsou tím stále zasahováni.
Z Tel Avivu do Teheránu, z trosek do trosek. Izraelské a americké rakety zabily v této válce v Íránu přes 1 400 civilistů. To ale může být tím, že je tam méně krytů a systémů včasného varování. Teherán má například zhruba stejný počet obyvatel jako Londýn. Představte si to.
Ale i tady miliony Íránců chtějí, aby Trump tu práci dokončil.
"Pokud Islámská republika přežije se současnou vládnoucí garniturou, nemyslím si, že by to někdo, nejen já, akceptoval. Tlak na nás by se masivně zvýšil. Podmínky by se staly extrémně obtížnými. I v kruzích, kde se bavíme, mnoho mladých lidí říká, že pokud to tak zůstane, emigrujeme z Íránu."
Moderátor: Včera prezident Trump slíbil, že Hormuzský průliv bude okamžitě otevřen. Dnes je však tento úzký průliv stále hřbitovem tankerů, blokádou a nejlepší íránskou zbraní hromadného narušení. Ropa je koneckonců stále životní mízou světové ekonomiky a dopady se rozšířily po celém světě.
Fronty na benzín v Indii, jeden z přeplněných koutů této krajiny nechtěných důsledků. Lidem tam pravděpodobně nezáleží na tom, kdo tuto válku vyhraje, pokud jen rychle skončí a vrátí se normálnost. Možná budou muset ještě nějakou dobu čekat.
V posledních několika minutách prezident Trump zopakoval své tvrzení, že USA vedou jednání s Íránem, přestože íránští představitelé stále popírají, že by se jakákoli jednání konala. Donald Trump také označil vojenskou operaci za obrovský úspěch uprostřed zpráv, že Pentagon vysílá na Blízký východ dalších 3 000 vojáků. Pojďme se nyní obrátit na naši americkou redaktorku Anushku Astanovou ve Washingtonu s nejnovějšími informacemi. Anushko.
Reportérka z Washingtonu: Matte, bylo opravdu zajímavé slyšet hlasy přímo z terénu, jak to děláte v Izraeli, ale také přímo z Íránu. A je tam vzkaz od některých lidí, kteří možná nechtěli, aby tato válka začala, ale kteří nyní říkají, že chtějí, aby byla dotáhnuta do konce. To se podobá geopolitickým signálům, které slyšíme také od diplomatů z jiných zemí v regionu. Tento náznak, že se nyní obávají, že pokud válka neskončí, může dojít k posílení Íránu, k režimu s tvrdší linií, který stále má své jaderné ambice. Proto se dnes objevují zprávy o tom, že Saúdové vyvíjejí tlak na Američany, aby pokračovali, o nervozitě v Izraeli z myšlenky, že by Trump mohl uzavřít dohodu. Ale jak jste řekl, v Bílém domě těsně předtím, než jsme šli do vysílání, Trump potvrdil, že jednání pokračují a že se jich zúčastní J.D. Vance, viceprezident, který je v této věci považován za umírněnějšího a kterého si Íránci přáli. Slovník Donalda Trumpa byl stále poměrně agresivní, ale je jasné, že hledá cestu ven. Poslechněte si to.
Trump: Volně kroužíme nad Teheránem. A jak víte, dnes jsme měli tu čest sestřelit velmi velkou elektrárnu, jednu z největších na světě. A jeden zásah na správné místo by elektrárnu vyřadil z provozu, zřítila by se. A my jsme se zdrželi na základě toho, že vyjednáváme.
Byl to zlomový bod, který vás přiměl usilovat o příměří?
Trump: Stalo se něco? Skutečnost, že s námi mluví a mluví rozumně. A pamatujte, všechno začíná tím, že nemohou mít jaderné zbraně. Víte, jak jsem včera řekl, co říkali, co je těch 10 nejdůležitějších bodů? Řekl jsem, no, číslo jedna, dva a tři je, že nemohou mít jaderné zbraně. A jaderné zbraně mít nebudou. A o tom mluvíme. Nechci to prozrazovat předem, ale souhlasili, že nikdy nebudou mít jaderné zbraně. S tím souhlasili.
Reportérka: Teď říká, že 1,2,3 se týká výhradně jaderných zbraní, ale v jiných konfliktech jsme viděli, že Donald Trump se také velmi zajímá o přírodní zdroje. A zajímavé je, že na téže akci najednou řekl, že vyjednavači v Íránu – víme, že popírají, že by v tuto chvíli jednali – mu nabídli odměnu, velmi významnou odměnu, dokonce dar. A když se ho zeptali, zda šlo o jadernou energii, odpověděl, že ne, že to souviselo s ropou a plynem, což mi přišlo zajímavé. Zajímavé proto, že to naznačuje, že doufá, že Amerika by na tom mohla vydělat nějaké peníze, pokud jde o ropu.
Moderátor: A do jaké míry jde o změnu tónu u Trumpa a Hormuzského průlivu?
Reportérka: No, myslím si, že Hormuzský průliv a to, co se tam stalo, absolutně pohání americkou touhu zjistit, zda existuje cesta ven z této situace. Jak mi dnes ráno řekl jeden bývalý vyjednavač, Alan Eyre, z Bílého domu a Pentagonu přicházejí s velmi agresivními výroky, ale pak vidí paniku na trzích a najednou musí něco udělat, aby situaci uklidnili. Jsou to věci, které nemusí být příliš populární ani u republikánů. Jednou z nich je zmírnění sankcí na ruskou ropu a nyní i na íránskou ropu. Byla jsem v Kongresu, setkala se s republikánskými senátory a zeptala se jich, co si o tom všem myslí.
Pane senátore, vyhovuje vám zmírnění sankcí vůči íránské ropě?
Senátor: Nikdy mi nevyhovuje dělat cokoli, co Íránu usnadňuje situaci.
Co tedy řeknete prezidentovi, že to dělá?
Senátor: Myslím, že právě teď bychom měli držet nohu na plynu. A nevím, jak to vysvětlit. Stejně tak nevím, jak vysvětlit, že dáváme Rusku 150 milionů dolarů denně na financování války na Ukrajině.
Pokusili se vám to vysvětlit?
Senátor: Zatím ne.
Myslíte si, že je totot konečná fáze v případě války proti Íránu? A jak moc vás znepokojuje zrušení sankcí na íránskou ropu?
Jiný senátor: No, zrušení sankcí mi nevadí, pokud peníze nepůjdou do Íránu. Pokud to tak je, tedy pokud peníze nepůjdou do Íránu, nemělo by se to stát.
Jak tomu zabráníte?
Pokud se to bude prodávat, peníze nesmí jít na íránský bankovní účet. Musíme udělat vše, co je v našich silách. Podívejte, oni nás chtějí zabít. Íránská vláda chce zabít nás všechny. Chtějí jaderné zbraně, aby zničili všechny, kteří tu stojí. Chtějí zabít naše děti, naše rodiny. To je to, co chtějí udělat. Musíme tomu zabránit.
Reportérka: Podívejte, ať už ten senátor říkal cokoli, realita je taková, že Írán už vydělává peníze díky uvolnění sankcí, například prodejem ropy Indii. Možná se k těm penězům nedostanou okamžitě a existují způsoby, jak to Amerika může ovlivnit, například omezením přístupu k americkým bankovním systémům. Ale velká část ropy ve skutečnosti směřuje do míst jako Čína, a proto tento systém obchází.
Moderátor: A jsou tu i další lidé, kteří na tom vydělávají spoustu peněz, že?
Reportérka: Jo, je to opravdu docela zajímavé, že o víkendu bylo uzavřeno několik velkých sázek, konkrétně na osmi účtech, u společnosti Polymarket, a hádejte na co – na příměří mezi USA a Íránem. Tyto sázky byly uzavřeny v okamžiku, kdy Donald Trump stupňoval svou rétoriku ohledně toho, co se stane. A pak najednou v pondělí, jak jsme všichni viděli, svou rétoriku zmírnil. Bylo na to vsazeno něco kolem 70 000 dolarů a myslím, že by všichni mohli nakonecvydělat až 820 000 dolarů, pokud bude před koncem měsíce oznámeno příměří. Odborníci nyní říkají, že to vypadá, jako by měli vnitřní informace, což lidé z administrativy zcela popírají, ale je to rozhodně velmi zajímavé a stojí za to to sledovat.
Moderátor: A my to budeme sledovat. Anushko, moc vám děkuji. No, předtím jsem mluvil s Bernardem Heichelem, profesorem na Princetonské univerzitě, který se specializuje na Blízký východ. Je také blízkým důvěrníkem saudského korunního prince Mohammeda bin Salmana. Nejprve jsem se ho zeptal, jak země v Perském zálivu vnímají válku s Íránem a jak dlouho by tento konflikt mohl trvat.
Bernard Heichel: Myslím, že v GCC jsou země jako Katar, Kuvajt, například, a také mimo něj Turecko, které chtějí, aby tato válka okamžitě skončila, protože v případě Kataru a Kuvajtu nemohou vyvážet žádné ze svých energetických zdrojů. A myslím si, že jsou více ochotné tomuto režimu vyhovět. Zatímco jiné země, řekněme Spojené arabské emiráty, možná dokonce i Saúdská Arábie, mají pocit, že současný režim v Íránu, i když nutně nechtějí, aby se zhroutil, nechtějí vidět v Íránu občanskou válku a selhávající stát, rozhodně chtějí vidět jiný typ režimu, který je nebude vydírat a neustále na ně útočit raketami a drony.
Moderátor: Ale například Saúdská Arábie, která má samozřejmě v regionu obrovský zájem z nejrůznějších zřejmých důvodů. Bojí se stejně jako Izrael, že Donald Trump odejde příliš brzy s nedokončenou prací?
Bernard Heichel: Ne, myslím si, že izraelský postoj je zcela odlišný od postoje Perského zálivu. Izraelský postoj je ve skutečnosti změna režimu v Íránu. A nemyslím si, že Izraelcům příliš záleží na tom, co se stane s Íránem, pokud režim padne. Myslím, že státy Perského zálivu jsou mnohem opatrnější. Írán je jejich soused. Není to země, kterou by mohli jen tak smést ze stolu, a nechtějí vidět její kolaps. Chtějí však, aby byla pod kontrolou. A mají pocit, že prezident Trump by měl dokončit práci na jejím zadržení, ale ne nutně na zničení země, což je důvod, proč například velmi silně protestovali proti útoku na íránskou elektrickou a energetickou infrastrukturu.
Moderátor: Mám na mysli, že korunní princ Mohammed bin Salman má velmi úzké vztahy s Donaldem Trumpem. Myslíte si, na základě toho, co jste četl o situaci v této oblasti, že chce, aby Donald Trump dokončil práci, a ne aby se stáhl?
Bernard Heichel: Mám podezření, jak jsem vám již řekl, že chce, aby se režim v Íránu změnil, reformoval a byl omezován, pokud zůstane radikální.
Jak to bude vypadat, jakou formu to bude mít, to se podle mého názoru projeví v obnoveném zájmu o saúdskou militarizaci. Myslím tím, že po této válce uvidíte, že Saúdové vloží spoustu peněz, úsilí a energie do budování svých vlastních vojenských kapacit, zejména proti dronům a raketám. A že jejich primárním zájmem je sebezáchova, že?
Moderátor: Pokud by se situace znovu vyhrotila a pokud by íránský režim zasáhl odsolovací zařízení, na která se Saúdská Arábie... spoléhá stejně jako všechny ostatní země v Perském zálivu. Dokážete si pak představit, že by Saúdská Arábie překročila tu hranici a vojensky se zapojila do této války?
Bernard Heichel: Této fáze jsme ještě nedosáhli. A před touto fází Saúdové otevřou své základny americkým silám, aby americké síly mohly použít království jako odrazový můstek proti Íránu. Takže existuje jakýsi postupný proces, než se Saúdové přímo zapojí. Ale rozhodně, království velmi jasně řeklo, jak před touto válkou, tak i od jejího začátku, že pokud Íránci zaútočí na jejich infrastrukturu, Saúdové se budou bránit. A to znamená použití, potenciálně použití vojenských prostředků k útoku na Írán. Ano.
Moderátor: A co kdyby Írán trvale zablokoval nebo uškrtil Hormuzský průliv? Buď by pokračoval v blokádě, nebo by zavedl něco jako mýtnou bránu. Jinými slovy, pokud chcete, aby tudy propluly vaše tankery, budete muset v Teheránu vyplatit nějaké peníze. Myslíte si, že by se s tím Saúdové smířili?
Bernard Heichel:Současná situace, tedy blokáda průlivu. A Íránci rozhodují, kdo projde a kdo ne. Mimochodem, jedná se o mezinárodní námořní průliv. Nepatří Íránu ani žádné jiné zemi. A současná situace je neudržitelná a nepřijatelná pro zemi jako Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty nebo Spojené státy.
Moderátor: Myslím tím, že podle scénáře, který popisujete, je velmi těžké si představit, jak nakonec – a možná jsem zde trochu příliš pesimistický – jak nakonec nedojde k nějakému střetu mezi Íránem a Saúdskou Arábií nebo dokonce ostatními státy Perského zálivu.
Bernard Heichel: Záleží na tom, jak se nakonec Íránci rozhodnou. Mimochodem, nemyslím si, že by Íránci byli sebevražední. Myslím si, že se Íránci snaží vytvořit odstrašující prostředek. Snaží se vytvořit situaci, kdy budou náklady na tuto válku tak vysoké, že Američané a Izraelci už znovu nezaútočí.
Moderátor: A jste si jistý, že pokud dojde k nějakému druhu dohody, jak naznačil Donald Trump, která by mohla být uzavřena mezi Spojenými státy a Íránem a možná dokonce i státy Perského zálivu a Saúdskou Arábií, že Izrael, který stále touží po změně režimu a, jak říkáte, mu na chaosu na konci toho všeho příliš nezáleží, by mohl do toho vrazit vidle?
Bernard Heichel: Myslím si, že Izraelci budou poslouchat cokoli, co jim prezident Trump řekne. A pokud prezident Trump rozhodne, že tato válka skončila, skončí. Izraelci tuto válku neovládají, ani v konečném důsledku její narativ. To dělá prezident Trump. A samozřejmě také Íránci.
Moderátor: Izrael nyní tvrdí, že plánuje obsadit velké části jižního Libanonu. Tvrdí, že chce chránit komunity v severním Izraeli před útoky Hizballáhu. Ministr obrany Izrael Katz uvedl, že armáda vyhodila do vzduchu mosty přes řeku Litani, aby vytvořila takzvanou bezpečnostní zónu. Mezitím bylo hlavní město Bejrút nadále zasaženo izraelskými raketami. Odtud nám náš zahraniční korespondent Secunder Kermani poslal tuto reportáž.
Reportér: Po šoku ze smrti a ničení následuje ponurý úklid. Tak náhlý, tak těžko pochopitelný. Manželský pár a jejich malé dítě byli včera v noci zabiti při izraelském útoku ve svém bytě. Abbas a jeho rodina vlastní byt vedle. Dělící zeď již neexistuje. Skleněná vitrína je nějakým způsobem stále neporušená. Nic jiného už není...
Muž: "Veškerá krev a pot, které jsem vložil do stavby tohoto domu, zmizely během vteřiny. Jedním stisknutím tlačítka byl můj domov zničen. Proč? Z jakého důvodu? Proč tu je zeď? Proč musím platit za zeď někoho jiného?"
Malá díra v podlaze označuje místo, kde zasáhl izraelský dron. Není pochyb o tom, že šlo o cílený útok, ačkoli izraelská armáda neodpověděla, když jsme se ptali, kdo byl tím cílem. Tohle není jih Libanonu. Toto nejsou jižní předměstí Bejrútu, oblasti, které jsou tradičně považovány za bašty Hizballáhu. To jen umocňuje pocit, který zde má tolik lidí, že v této zemi není momentálně nikde bezpečno.
Muslimové v Libanonu směřují svůj hněv na Hizballáh za to, že vstoupil do této války s Izraelem. Strach podněcuje podezíravost vůči cizincům, přičemž čtvrtina celé populace je nyní vysídlena.
Žena: Jsme naštvaní na všechny. Jsme naštvaní na ty, kteří vědí, že by se mohli stát terčem útoku, a přesto zůstávají mezi nevinnými. Jsme naštvaní na lidi, kteří začali válku, kterou jsme nechtěli. Jsme naštvaní, protože chceme žít v míru. Nemáme snad právo žít v míru?
Reportér: Po celý den se na jižní Libanon snáší další ničivé izraelské údery. Většina obyvatel z této oblasti uprchla poté, co jim Izrael nařídil, aby ji opustili. Izraelský ministr obrany dnes prohlásil, že armáda plánuje obsadit celou oblast jižně od řeky Litani jako takzvanou bezpečnostní zónu. Oznámil, že stovky tisíc obyvatel se nevrátí, zatímco Hizballáh pokračuje v ostřelování přes hranici. Šíitské muslimské obyvatelstvo jižního Libanonu, které je nyní z velké části vysídleno, již v minulosti zažilo izraelskou okupaci. Tato zkušenost pouze posílila podporu pro Hizballáh a jeho íránské spojence.
Dnes odpoledne navštívil jeden z předních členů parlamentu za Hizballáh školu, která slouží jako úkryt. Většina lidí zde tuto skupinu nadále podporuje, i když ji jiní, včetně libanonské vlády, kritizují.
Reportér: Organizace na ochranu lidských práv jasně uvádějí, že mnoho izraelských útoků by mohlo představovat válečné zločiny. Hizballáh se však rozhodl vstoupit do této války a mnoho lidí zde v Libanonu je přesvědčeno, že obětujete tuto zemi v zájmu Íránu, nikoli v zájmu libanonského lidu.
Poslanec za Hizballáh: Chci vám jen připomenout, že více než... 500 lidí bylo zabito, zavražděno izraelskou agresí během těchto 15 měsíců od uzavření dohody o zastavení agrese. Nikdy jsme nevystřelili ani jednu kulku na Izraelce. Když Izraelci a Američané zahájili válku proti Íránu, viděli jsme v tom příležitost k odvetě a vstupu do války za účelem obrany naší země.
Reportér: Z toho, že Hizballáh bojuje proti izraelským jednotkám na zemi, je patrné, že se Hizballáh také znovu vyzbrojuje na jihu Litani. To také porušuje příměří.
Poslanec za Hizballáh: Provedl jste vlastní výzkum, byl jste tam a máte dokumenty, které dokazují, že jsme...?
Reportér: Proto teď účinně bojujete.
Poslanec za Hizballáh: Rozhodně ne. Mluvíte o lidech, jednotlivcích, kteří mají takovou víru ve svou zemi a ve svého Boha, že jsou ochotni se obětovat. Když se naskytla příležitost, naši lidé přešli ze severu Litani na jih Litani a další, a netrvalo to dlouho.
Reportér: Až a pokud tato válka skončí, mohla by skončit v ještě horší situaci s nějakou formou izraelské okupace jižního Libanonu. Jaký je cíl Hizballáhu při zahájení této války? Zdá se, že ať už bude výsledek jakýkoli, bude horší pro vás i pro libanonský lid.
Poslanec za Hizballáh: To je pouhá spekulace o budoucnosti. Je ještě příliš brzy na to, abychom mohli předpovědět, jaký bude výsledek této války. Věřím, že bychom měli mít na paměti, že jsme neochvějní, a věřím, že máme všechny možnosti přimět je, aby se podřídili našim podmínkám, a nenechat se diktovat jejich podmínkami.
Reportér: Toto je země s pohnutou historií, kde nyní tolik lidí trpí a kde hrozí, že se znovu objeví staré sektářské rozkoly.
No, viděli jsme řadu případů, kdy komunity, často křesťanské, možná sunnitské muslimské, odmítaly myšlenku, že by se v jejich sousedství usadili vysídlení lidé, obecně samozřejmě šíitští muslimové, kvůli možnosti, že by někteří z nich mohli být terčem Izraelců.
Je to něco, co by mohlo vést ke skutečnému vnitřnímu konfliktu tady v Libanonu? To zatím nevidíme. Je to něco, čeho se lidé tady obávají. Dnes libanonská vláda nařídila vyhoštění íránského velvyslance v zemi, což je součástí jejích snah distancovat se od války.
Libanonský stát se skutečně nachází v jakési nemožné situaci. Není dost silný na to, aby odzbrojil Hizballáh. Rozhodně není dost silný na to, aby zabránil smrtícím útokům Izraele.
A dnešní výroky izraelského ministra obrany k této takzvané bezpečnostní zóně, která je ve skutečnosti samozřejmě okupací, jsou opravdu významné. Podobné výroky jsme slyšeli od spojenců z krajně pravicové koalice. Nyní se plány zdají být mnohem konkrétnější. A to navzdory skutečnosti, že když Izrael naposledy okupoval území v jižním Libanonu, byl nakonec Hizballáhem donucen k ústupu. A lze se domnívat, že mnozí členové této skupiny by si spíše vychutnávali možnost dlouhodobého povstání proti Izraeli.
