Cesta do Pekingu nevede přes Teherán
26. 3. 2026
Vzhledem k tomu, že operace Epic Fury vstupuje do čtvrtého týdne, mohou se americké a izraelské síly pochlubit mnoha taktickými vítězstvími. Zničily 75 % íránské kapacity pro odpalování raket a dronů, potopily přes třicet námořních plavidel, zasáhly klíčová centra Islámských revolučních gard (IRGC) a íránské armády a zabily nejvyšší představitele vedení země, včetně nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího a tajemníka Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Laridžáního, připomíná Meg Hansen.
Cílem této společné kampaně je dosáhnout dvojího úspěchu: odstranit brutální šíitskou teokracii a rozbít síť jejich proxy sil. Masivní vojenské úspěchy se však zatím nepromítly do funkčního úspěchu. Íránské rakety stále pravidelně zasahují americké základny, energetická zařízení a civilní oblasti v našich spojeneckých státech v Perském zálivu. V Hormuzském průlivu je i nadále narušena námořní doprava.
Režim jmenoval nástupcem syna zesnulého nejvyššího vůdce, Modžtábu Chameneího. Ajatolláh je mrtev; ať žije ajatolláh. Íránský klerikální režim od svého nástupu k moci využívá asymetrickou válku jako nástroj budování státu. Zneužívá ideologii věčného povstání, aby upevnil svou legitimitu doma a exportoval svůj vliv do celého šíitského světa. Tento systém je optimalizován tak, aby způsoboval nepřiměřené ztráty svým nepřátelům a zároveň je vtahoval do nekonečného konfliktu. Stejně jako u mýtická Lernské hydry mu po každém setnutí vyrostou dvě nové hlavy. Už jsme to zažili. A přesto jsme tu znovu, o čtvrt století později, i když se Peking stal rovnocenným protivníkem.
Konfrontace s Čínou vyžaduje zcela nový strategický plán a neatraktivní práci, jako je oddělení dodavatelských řetězců. Většina americké politické třídy však tento přístup neovládá ani o něj nemá zájem, a tak se stahuje na známé území změny režimu na Blízkém východě. Někteří experti na Čínu tvrdí, že toto „prokrastinační uklízení“ je ve skutečnosti vítězstvím nad Si Ťin-pchingem, protože vyřazuje jeho klíčového spojence na Blízkém východě. Tento triumfalismus však zní prázdně, když vezmete v úvahu dopad války s Íránem na indopacifické bojiště.
Ať už se válka s Íránem vyvine jakkoli, ukáže se jako strategický vlastní gól v naší velmocenské soutěži s Čínou. Tuto předpověď podkládají dvě strukturální omezení.
Za prvé, Írán zapletl Ameriku do opotřebovávací války, která zatěžuje naše omezené zásoby protiletadlových střel a další kritické munice. Tchaj-wan a naši další asijští partneři se obávají, že cenné prostředky určené pro americké Indopacifické velitelství budou přesměrovány na Blízký východ. Tyto obavy se již naplňují na Korejském poloostrově. Velitelství amerických sil v Koreji přesunulo 20–30 % svých baterií raket Patriot na leteckou základnu Osan uprostřed spekulací, že budou odeslány na Blízký východ. Prezident I Če-mjong potvrdil, že Soul a Washington jednají o přesunu některých amerických protiletadlových systémů Patriot z regionu.
Na moři je tento přesun ještě výraznější. Podle Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) je 41 procent bojeschopných lodí amerického námořnictva soustředěno na Blízkém východě. Toto číslo se pravděpodobně zvýší, protože úderná skupina letadlové lodi USS George H.W. Bush se připravuje na nasazení ve východním Středomoří. USS Gerald R. Ford a USS Abraham Lincoln (stažené minulý měsíc z mise v Tichomoří) jsou rozmístěny v Rudém moři a Arabském moři. Jediná americká letadlová loď v Asii, George Washington, prochází údržbou v Japonsku.
Pentagon nyní v Japonsku nasazuje námořní expediční jednotku čítající přibližně 2 500 mariňáků a námořníků spolu s výsadkovou lodí USS Tripoli směřující na Blízký východ. Tyto události předznamenávají budoucnost, v níž budou americké zdroje roztříštěny napříč několika bojišti na úkor indopacifického regionu. Pokud je Írán úvodním tahem velkolepé strategie na oslabení Číny, pak začínáme v nevýhodě.
K této zranitelnosti se přidává fakt, že válka způsobuje Pekingu mnohem menší škody, než tvrdí její zastánci. Írán, ačkoli je důležitým pilířem, není pro Siovy ambice na Blízkém východě zásadní. Čína nakupuje více než 80 % íránské ropy za zvýhodněné ceny, ale tyto barely tvoří pouze 13 % jejích celkových dovozů. Její energetickou bezpečnost zaručují státy Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC), které dodávají 42 % čínské ropy a 31 % jejího zkapalněného zemního plynu.
„Komplexní strategické partnerství“ mezi Čínou a Íránem se téměř neuskutečnilo. Celkové čínské investice od roku 2007 dosahují necelých 5 miliard dolarů. Naproti tomu do roku 2020 Peking do zemí GCC investoval 70 miliard dolarů v oblasti energetiky, nemovitostí a rozvoje infrastruktury. Čína prodává Íránu více raket než jeho sousedům, ale poskytuje Saúdské Arábii přístup k pokročilejším zbraňovým systémům, jako jsou balistické střely středního doletu DF-21. Její skutečná pozice na Blízkém východě proto spočívá v udržování hlubokých vazeb s arabskými monarchiemi spolu s oportunistickým postojem vůči Íránu, který využívá jako levnou čerpací stanici a trh pro čínské produkty.
Pokud americká ofenzíva proti Íránu naruší jeden z regionálních zájmů Číny, bude to na úkor oslabení naší vojenské připravenosti v indopacifickém regionu. Mezitím Peking buduje hypersonické střely proti letadlovým lodím, flotilu jaderných ponorek, militarizované umělé ostrovy a rozsáhlou síť hlubokovodních přístavů a námořních základen od Pákistánu po Džibuti („Řetěz perel“).
To nás přivádí k druhému strukturálnímu omezení války s Íránem. Pokud nedojde ke katastrofální eskalaci, žádná vojenská kampaň Islámskou republiku nesvrhne. Samotná letecká síla nemůže donutit režim k bezpodmínečné kapitulaci. Obyvatelstvo Islámskou republiku nesvrhne a nenastolí proamerickou vládu. Fantazijní řetězová reakce, na kterou sází Trumpova administrativa, spočívá na mylném předpokladu o mechanismu lidových povstání. Lidé – rozdělení, rozptýlení a neorganizovaní – mají malou nebo žádnou politickou moc. K revoluci dojde pouze tehdy, když se proti-elita úspěšně zmobilizuje proti vládnoucí elitě a nahradí ji.
Vyvolala by invaze amerických pozemních jednotek odchod členů režimu a vnitřní kolaps, čehož by letecká kampaň nedokázala? Historie naznačuje opak. Když irácký diktátor Saddám Husajn v roce 1980 napadl íránskou pohraniční provincii Chuzestán, očekával, že si připojí ropné a vodní zdroje a destabilizuje revoluční vládu ajatolláha Ruholláha Chomejního. Místo toho následující osmiletý konflikt upevnil islámský režim (dokonce i místní arabské obyvatelstvo se k němu přidalo), zatímco vyčerpal iráckou armádu a ekonomiku.
Válka bude hrát do karet Si Ťin-pchingovi. Čína se v podstatě přibližuje strategii „offshore balancing“, kterou již dlouho prosazují američtí realisté.
