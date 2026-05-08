V Británii se ve čtvrtek konaly volby - a výsledky nevypadají moc dobře
8. 5. 2026 / Jan Čulík
Ve čtvrtek 7. května se v Anglii konaly komunální volby, ve Skotsku a ve Walesu volby do tamějších parlamentů. V pátek se sečítají výsledky.
Výsledky těchto voleb vypadají strašně pro vládnoucí labouristy pod nekompetentním a necharismatickým pravicovým leaderem Keirem Starmerem. Dále tam poklesla volební podpora pro už tak krachující konzervativce, avšak znepokojující je, že především v Anglii výrazně stoupla podpora pro ultrapravicovou brexitérskou populistickou stranu |Nigela Farage jménem Reform, přestože nemá žádný program, kromě "Nenávidíme cizince a imigranty" a "Nechceme mít žádný kontakt s Evropskou unií". Je z toho mimochodem zřejmé, jak hloupá a iracionální je podpora pro Faragovu brexitérskou stranu Reform, protože odchod Británie z EU zemi vážně ekonomicky poškodil.
Kromě reformistů posílila v Británii také levicová Strana zelených, pod vedením odvážného, racionálního a velmi dobře se vyjadřujícího nového šéfa Zacka Polanského a to přesto, že ve dnech před volbami proti němu zahájil britský pravicový tisk neuvěřitelně bezostyšnou, dokonce otevřeně antisemitskou kampaň.
Špatnou Starmerovu "labouristickou" (spíš nekompetentně pravicovou) vládu nynější volby neohrozí, protože všeobecné volby v Anglii se budou zřejmě konat až v roce 2029. Je však velkou otázkou, zda se po této spektakulární porážce na komunální úrovni dokáží za ty tři roky Labouristická strana vzpamatovat a Starmera ze svého vedení vykopnout co nejdříve. Nadějí snad také může být, že se Farageova Reform Party za ty tři roky v komunálních úřadech zdiskredituje, protože oni nemají žádný program kromě vyhánění cizinců. Chtějí pro ně mimochodem otevřít koncentrační tábory.
Labouristé prohráli na celé čáře ve Walesu, kde vládu přebírají velští nacionalisté ze strany Plaid Cymru, a také ve Skotsku, kde už po třetí desetiletí neochvějně vládne levicová Skotská nacionální strana, která potvrdila své postavení, přestože mírně oslabila. V univerzitních centrech po celé zemi zvítězili Zelení, ti dokonce i ve volebním okrsku Glasgow South, kde žije váš redaktor.
Velké vítězství ultrapravicové populistické protievropské a protiimigrantské strany bez racionálnějšího programu je v Anglii vážným varováním ohledně stavu britské politiky. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
