Nová éra „tekutého materiálu" ovládne média, jak je známe
7. 5. 2026 / Fabiano Golgo
Redaktor věděl, kde text začíná a kde končí. Grafik věděl, do jakého sloupce se mu vejde mezititulek. Čtenář věděl, že noviny se čtou od titulní strany dozadu, případně odzadu dopředu, je-li člověk kulturní barbar, sportovní fanoušek nebo poslanec. Materiál měl hranice, a hranice jsou pro civilizaci vždycky uklidňující. Proto se také každá revoluce pozná podle toho, že hranice nejprve rozmaže a teprve potom tvrdí, že nám přinesla svobodu.
„Liquid content" je jeden z těch výrazů, které znějí, jako by je vymyslel člověk v drahých teniskách na konferenci, kde se podává voda s okurkou a kde se slovo „strategie" používá častěji než slovo „pravda".
Ale byla by chyba ho kvůli tomu odmítnout. Za touto marketingovou pěnou je skutečný historický posun. Liquid content znamená materiál, který už není uzavřeným dílem určeným pro jeden formát, jednu platformu a jeden rituál konzumace, nýbrž souborem částí, verzí, fragmentů, metadat, obrazů, zvuků, vět, titulků a kontextů, které se mohou přelévat z webu do aplikace, z videa do newsletteru, z článku do podcastu, z televizního archivu do personalizovaného doporučení a z dlouhé analýzy do třicetivteřinového výkřiku na sociální síti.
V obchodním slovníku se tomu říká omnichannel nebo modular content: jeden obsahový základ, který se oddělí od konkrétního designu a znovu skládá podle kanálu, publika a situace. Moderní systémy pro správu materiálu dnes tento princip popisují právě jako strukturovaný, modulární materiál, který lze znovu používat a přizpůsobovat napříč webem, aplikacemi, e-mailem, sociálními sítěmi, chatem či dalšími prostředími.
Je příznačné, že jeden z raných a nejslavnějších výskytů této metafory přišel od Coca-Coly, tedy od firmy, která celé dvacáté století učila lidstvo pít cukr s bublinami a cítit při tom spontánní radost z kapitalismu. V její strategii Content 2020 se objevila dvojice „liquid and linked": obsah měl být natolik nakažlivý, aby se šířil sám, ale zároveň dostatečně spojený s obchodními cíli značky. Jinými slovy: idea má téct jako voda, ale potrubí stále vlastní někdo jiný. To je mimochodem jedna z nejpřesnějších definic digitální kultury, jakou kdy marketing nechtěně vyprodukoval.
Jenže od časů Coca-Coly se něco zásadně změnilo. Tehdy se „liquid" týkalo především virality: dobrý nápad se má šířit, lidé ho mají sdílet, parodovat, komentovat, remixovat a tím zadarmo pracovat pro značku, která se pak tváří, že vytvořila komunitu, nikoli levnou distribuční armádu. Dnes už nejde jen o šíření. Jde o proměnlivost samotné substance. Obsah se nestává tekutým pouze proto, že cestuje. Stává se tekutým proto, že mění tvar. Stejná událost může existovat jako investigativní článek, minutové video, newsletterový odstavec, chatbotová odpověď, infografika, vertikální reels, hlasový přehled pro auto, personalizovaný briefing pro právníka, zjednodušená verze pro studenta a archivní datový balíček pro budoucí umělou inteligenci, která o nás jednou napíše nekrolog s přesností účetní závěrky a empatií pojišťovny.
Umělá inteligence tuto transformaci nezpůsobila sama, ale nalila do ní průmyslové množství rozpouštědla. Dříve bylo možné obsah adaptovat, ale stálo to čas, peníze a lidskou trpělivost. Redakce věděly, že článek by šel proměnit v podcast, podcast v newsletter a newsletter v sérii sociálních karet, jenže většinou na to neměly lidi, náladu ani rozpočet. S generativní AI se adaptace materiálu stává lacinější, rychlejší a v mnoha případech automatizovatelnou. Současné debaty o liquid contentu proto zdůrazňují právě schopnost AI měnit příběhy napříč formáty, kontexty a potřebami jednotlivých uživatelů; v mediálním průmyslu se zároveň mluví o adaptivním a personalizovaném obsahu jako o oblasti, kterou vydavatelé budou muset začít vážně posuzovat, nikoli pouze obdivovat z bezpečné vzdálenosti jako opici v zoo.
Nejde jen o módní import z amerických agentur. Ve skutečnosti je to další kapitola dlouhé historie, v níž se mění vztah mezi autorem, médiem a publikem. Knihtisk oddělil text od rukopisu. Noviny oddělily informaci od dvora, kostela a tržiště. Rádio oddělilo hlas od těla. Televize oddělila obraz od místa. Internet oddělil publikaci od redakčního monopolu. Sociální sítě oddělily distribuci od instituce. A liquid content nyní odděluje obsah od definitivního tvaru. To je mnohem radikálnější, než se zdá. Noviny mohly zemřít, ale článek přežil. Televizní program se rozpadl, ale video přežilo. Teď se rozpadá i představa, že existuje jedna konečná verze materiálu, kterou někdo publikuje a ostatní ji přijmou.
Tady začíná část, která bude české mediální prostředí bolet, protože česká debata o médiích je často vedena, jako by se stále jednalo o spor mezi „seriózním článkem" a „hloupým Facebookem". To je mentálně útulné, ale analyticky zoufale opožděné. Budoucnost nebude stát na tom, zda existuje dlouhý text, nebo krátké video. Budoucnost bude stát na tom, kdo vlastní strukturu, metadata, archiv, vztah s publikem a schopnost převádět jeden obsahový akt do mnoha situací bez ztráty smyslu. Redakce, která bude jen psát články, bude připomínat výrobce krásných porcelánových talířů v době, kdy se lidé začali živit intravenózně. Pořád to může být krásné řemeslo. Jen se radikálně změnila infrastruktura konzumace.
Liquid content má několik vrstev. První je praktická a nudná, tedy obvykle nejdůležitější. Materiál se musí začít vyrábět tak, aby nebyl jen dekorovaným kusem textu v publikačním systému, ale strukturovaným objektem. Titulek, podtitulek, shrnutí, klíčové věty, fakta, citace, zdroje, fotografie, grafy, popisky, právní omezení, jazykové verze, časová relevance, autorství a tematické tagy nejsou pomocné prvky. Jsou to kosti budoucího organismu. Modulární materiál je v tomto smyslu materiál rozložený na menší, schválené a opakovaně použitelné bloky, které lze kombinovat pro různé kanály a kampaně. Marketingové firmy to popisují trochu hygienicky, jako by šlo o skládání nábytku IKEA; ve skutečnosti jde o změnu ontologie médií. Materiál přestává být stránkou a stává se databází významu.
Druhá vrstva je distribuční. Tradiční médium čekalo, že publikum přijde za ním. Digitální médium se naučilo běhat za publikem. Liquid content jde ještě dál: obsah se rozlévá do prostředí, kde publikum právě je, a bere na sebe místní kostým. Na webu se tváří jako analýza, na Instagramu jako obrazová zkratka, v podcastu jako rozhovor, v aplikaci jako upozornění, v chatovém rozhraní jako odpověď, ve vyhledávači jako fragment, v televizním archivu jako doporučená scéna a v newsletteru jako důvěrný dopis do ranní kávy. Nejde přitom jen o „přepublikování". To by byla stará multikanálová logika: jednou něco vyrobíme a pak to rozvěsíme na všechny možné digitální sloupy jako plakát na obecní zábavu. Omnichannel logika je jiná: základní sdělení zůstává konzistentní, ale každý kanál dostane vlastní formu, rytmus a míru detailu.
Třetí vrstva je personalizační a zde už vstupujeme do oblasti, kde se starý humanista začne ošívat, protože mu někdo sahá na jednotné veřejné fórum, tuto krásnou evropskou iluzi, podle níž občané čtou tytéž texty, slyší tytéž argumenty a pak se civilizovaně hádají v kavárně. Liquid content v kombinaci s AI umožňuje, aby různí lidé dostávali různé verze téhož obsahu: kratší, delší, jednodušší, odbornější, vizuálnější, lokálnější, emocionálnější, agresivnější, uklidňující. Na jedné straně to může být demokratizace. Člověk, který by nikdy nepřečetl dlouhou analýzu o důchodové reformě, může dostat srozumitelnou tříminutovou verzi. Student může dostat vysvětlení pojmů. Senior může dostat větší písmo a pomalejší audio. Migrant může dostat jazykovou adaptaci. Na druhé straně je to začátek mediálního solipsismu, v němž každý dostává svůj vlastní malý svět, vyrobený podle jeho nervových tiků, kupní historie a politických slabostí.
Čtvrtá vrstva je ekonomická. Liquid content je snem manažerů, kteří už dvacet let chtějí „dělat víc s menším týmem", což v překladu znamená, že tři vyhořelí lidé mají dělat práci redakce, grafického studia, televizního štábu, sociální agentury a menšího klášterního skriptoria. Modulární a AI-adaptovaný materiál skutečně může snížit plýtvání, zrychlit produkci a umožnit médiím či značkám vytěžit z jedné práce více formátů. Některé texty, rozhovory, databáze a archivy dnes leží mrtvé jen proto, že nebyly připraveny pro další život. Liquid content jim tento další život může dát. Ale zároveň vytvoří tlak na další industrializaci intelektuální práce. Autor nebude jen psát. Bude produkovat materiál pro přeměnu. Redaktor nebude jen editovat. Bude spravovat systém významových modulů. Archivář nebude jen uchovávat. Bude trénovat budoucí vyhledatelnost. A vydavatel, pokud nebude úplný sebevrah, začne chápat metadata jako kapitál, ne jako nudné políčko v CMS.
V audiovizuálním průmyslu je tento posun už mimořádně viditelný. Firmy pracující se streamingem a televizními katalogy dnes používají AI k obohacování metadat, analýze scén a lepšímu doporučování materiálu. Cílem není pouze najít film podle názvu, ale rozumět scénám, náladám, tématům, kontextům a možnostem dalšího využití — od personalizovaných highlightů po krátké mikro-příběhy. Jinými slovy: i film, kdysi pyšný chrám lineárního vyprávění, se začíná rozpadat na vyhledatelné, doporučitelné a znovu sestavitelné části.
A tady se dostáváme k prvnímu velkému důsledku: konec jednoho publika. Média stále často uvažují v kategoriích „náš čtenář", „divák", „posluchač rozhlasu", „mladí na TikToku", „staří u televize", jako by šlo o stabilní sociologické kmeny někde mezi Přemyslovci a diváky Chalupářů. Jenže publikum už není skupina, která sedí na místě. Publikum je situace. Tentýž člověk ráno chce rychlý přehled, v tramvaji krátké video, v práci datový podklad, večer dlouhý komentář, v neděli esej a při hádce na Facebooku jednu přesnou větu, kterou může někomu hodit do obličeje jako půllitr. Liquid content není přizpůsobení se „mladým" nebo „starým". Je to přizpůsobení se různým stavům téhož člověka během dne.
Druhý důsledek je konec jasného autorství. Ne právně, ale kulturně. Kdo je autorem materiálu, který začal jako reportáž novináře, prošel editorem, byl rozložen do modulů, automaticky shrnut AI, převeden do videa, doplněn archivními obrázky, lokalizován pro jiný region a personalizován podle uživatelského profilu? Stále novinář? Redakce? Systém? Model? Platforma? Nebo všichni dohromady v onom odporném korporátním slově „ekosystém", které zní, jako by se deštný prales rozhodl založit poradenskou firmu? Pro autorské právo, etiku a prestiž intelektuální práce to bude jeden z velkých konfliktů příštích let. A bude ošklivý, protože peníze mají tu zvláštní vlastnost, že se vždy tváří jako technická otázka, dokud nejde o vaše peníze.
Třetí důsledek je oslabení kontextu. Tekutina se snadno přelévá, ale také snadno ztrácí nádobu. Když se dlouhá analýza rozseká na deset citovatelných fragmentů, každý fragment může začít žít vlastním životem. To známe už ze sociálních sítí, kde jedna věta vytržená z rozhovoru dokáže projít veřejným prostorem jako opilý granát. Liquid content tento problém znásobuje. Čím více verzí existuje, tím větší je riziko, že se ztratí nuance, podmínky, pochybnosti, ironie, historická hloubka a všechno to, co odlišuje myšlení od reklamního sloganu. Budoucí redakce proto budou potřebovat nejen rychlost, ale i disciplínu: jasné zdrojování, verzování, odpovědnost za adaptace, označování AI zásahů a schopnost říci, která verze je zkrácením a která už je deformací.
Čtvrtý důsledek je politický. Každá technologie materiálu mění politiku, protože politika není jen boj o moc, ale boj o formát skutečnosti. Leták vytvořil masovou agitaci. Rozhlas vytvořil intimní hlas vůdce v obývacím pokoji. Televize vytvořila politiku tváře, gesta a pětivteřinové věrohodnosti. Sociální sítě vytvořily permanentní občanskou neurózu v reálném čase. Liquid content vytvoří politiku nekonečně adaptovatelného sdělení. Kandidát už nebude mít jeden program, ale tisíc verzí programu. Jinak vysvětlený mladým, jinak důchodcům, jinak podnikatelům, jinak rozhněvaným otcům na předměstí, jinak lidem, kteří se rozhodují podle ceny másla a pocitu, že svět se zbláznil. To není nutně lež. Ale je to nebezpečně blízko světu, kde pravda není sdílený rámec, nýbrž individuálně optimalizovaná dávka přesvědčivosti.
Pátý důsledek se týká veřejnoprávních médií. Právě ta by měla liquid content pochopit nejrychleji, protože jejich úkolem není pouze vyrábět pořady, ale uchovávat a zpřístupňovat veřejnou paměť. Archivy České televize a Českého rozhlasu nejsou skladiště starých pořadů. Jsou to vrstvy republiky. V nich je jazyk, politika, každodennost, propaganda, naděje, trapnost, móda, regiony, tváře, které už neexistují, a věty, které by dnes nikdo neřekl, nebo naopak říká pořád, jen s horší dikcí. Liquid content může veřejnoprávní archiv proměnit v živý organismus: tematické cesty, výukové balíčky, regionální příběhy, personalizované historické kontexty, srovnání napříč dekádami. Ale pokud to veřejnoprávní instituce neudělají samy, udělají to za ně platformy — a ty nemají veřejnou paměť, mají engagement.
Šestý důsledek je kulturní. Pevná forma nás učila trpělivosti. Román vyžadoval čas, film soustředění, esej ochotu vstoupit do cizího rytmu. Liquid content nás bude čím dál víc učit, že materiál se má přizpůsobit nám. To je pohodlné, ale civilizačně podezřelé. Člověk, kterému se všechno přizpůsobuje, zakrňuje v kontaktu s cizím tvarem. Kultura však není jen dodávka informací podle uživatelského profilu. Kultura je i nepohodlí. Je to chvíle, kdy nerozumíme hned, kdy nás text zpomalí, kdy nás film donutí sedět, kdy nás argument vede jinam, než jsme chtěli. Pokud se celý obsahový svět rozpustí do dokonale adaptivní tekutiny, může se stát, že ztratíme schopnost pít něco, co nám nechutná okamžitě.
To ale neznamená, že bychom měli nad liquid contentem provozovat obvyklý evropský rituál kulturního nářku, při němž se nejprve oznámí konec civilizace, poté se citují Řekové a nakonec se jde na grantový seminář o mediální gramotnosti. Tekutý obsah není apokalypsa. Je to nástroj. A jako každý mocný nástroj bude používaný jak inteligentně, tak idiotsky, což je ostatně nejstabilnější antropologická konstanta lidstva. Může pomoci malým redakcím dostat kvalitní práci k více lidem. Může umožnit menšinovým tématům najít publikum. Může proměnit archivy ve vzdělávací zdroje. Může znovu oživit dlouhé texty, které dnes umírají v digitálním suterénu po dvou dnech. Může dát regionálním médiím sílu, kterou dříve měly jen velké domy s technickým zázemím. Může také zaplavit veřejnost syntetickou kaší, kde všechno vypadá jako sdělení a nic už nemá váhu.
Rozhodující otázka tedy nezní, zda liquid content přijde. Už je tady. Otázka zní, kdo ho bude dělat s rozumem. Zda to budou redakce, školy, knihovny, veřejnoprávní instituce a autoři, kteří pochopí, že forma se mění, ale odpovědnost zůstává. Nebo zda tuto infrastrukturu přenecháme platformám, marketingovým automatům a politickým strojům, které nemají žádný problém proměnit veřejný prostor v personalizované akvárium, kde každá ryba dostává svou vlastní pravdu v ideální teplotě.
