Izrael potvrdil 500 útoků na Libanon od vstupu „příměří“ v platnost
7. 5. 2026
V noci se libanonské město Habbúš stalo terčem izraelských leteckých útoků, které způsobily značné škody. Ráno izraelské dělostřelectvo aktivně ostřelovalo město, což způsobilo ještě větší destrukci obytných a obchodních částí.
Habbúš je jen jedním z několika měst, která hlásí zhruba stejnou situaci, tedy aktivní izraelské útoky, a to navzdory tomu, že mezi Izraelem a Libanonem teoreticky platí příměří. V praxi se však zdá, že palba ve skutečnosti téměř neustala, informuje na webu Antiwar Jason Ditz.
Izraelská armáda oznámila, že od 17. dubna, kdy přestávka v boji původně vstoupila v platnost, zasáhla odhadem 500 oblastí v Libanonu. Ačkoli byla přestávka v boji již dříve prodloužena a na papíře platí po většinu května, boje a palba se v jižním Libanonu zdají být na denním pořádku.
Problémů je nespočet, ale nejviditelnější jsou rozsáhlé vysidlování libanonských civilistů a masivní ničení civilního majetku a náboženských památek. Rada melkitských řeckokatolických biskupů v Libanonu včera vydala prohlášení, v němž vyzvala vládu a OSN, aby podnikly kroky k ochraně těchto budov.
Izrael opakovaně tvrdí, že se nezaměřuje na náboženské budovy, ale opakované ničení náboženských památek izraelskou armádou je každodenní realitou. Prohlášení biskupů přichází v návaznosti na víkendový incident, při kterém izraelské síly zaútočily na klášter v Yarounu a těžce jej poškodily.
Izraelská armáda popřela zničení kláštera a ukázala snímek, o kterém tvrdila, že zachycuje budovu stále stojící a z velké části nepoškozenou. Křesťanský lídr z Yarounu však uvedl, že zobrazená budova je ve skutečnosti arcibiskupství a klinika, které se nacházely hned vedle kláštera, jenž byl buldozery prakticky zcela zničen.
Zástupkyně UNHCR v Libanonu Karolina Billingová varovala, že Libanon čelí „velmi křehké situaci“ a že i přes příměří bylo při izraelských útocích zabito dalších 380 Libanonců.
Počet vysídlených osob stále roste. Mezinárodní federace Červeného kříže (IFRC) odhaduje, že válkou bylo vysídleno 1,2 milionu Libanonců, což je asi 20 % populace, ačkoli libanonská vláda naznačila, že by to mohlo být až 1,6 milionu, což představuje více než čtvrtinu celé libanonské populace.
Celý článek v angličtině ZDE
Diskuse