Geopolitické důsledky války s Íránem budou pravděpodobně dalekosáhlejší než důsledky invaze do Iráku
7. 5. 2026
V Íránu USA ztratily nejen mír, ale i samotnou válku.
To vyvolává značné pochybnosti o tom, zda je globální prvenství USA ještě vůbec možné. Pokud země jako Írán dokáže nejen zmařit vítězství USA, ale díky využití technologie a geografie jim dokonce uštědřit strategickou porážku, zpochybňuje se tím nejen spolehlivost amerického bezpečnostního deštníku, ale i jeho účinnost.
Tyto dopady se neomezí pouze na Blízký východ, ale pravděpodobně se projeví globálně, míní na sociální síti X Trita Parsi.
Místo toho se zřejmě vynořuje jiný druh globálního řádu: řád, který není definován dominancí, ale vzájemným popíráním. V tomto světě nemohou velmoci jednoduše prosazovat svou vůli a menší státy jim mohou klást odpor za přijatelné náklady. Výsledkem není chaos, ale omezení.
Nebezpečí pro USA nespočívá v tom, že by se staly irelevantními. Spočívá v tom, že nadále sledují strategii navrženou pro svět, který již neexistuje. Totéž platí pro země, jako je Velká Británie, které se z velké části rozhodly spoléhat na americkou vojenskou dominanci. Americká hegemonie slibovala kontrolu, ale válka s Íránem odhalila omezení americké moci.
V propasti mezi slibem a realitou leží pravděpodobný konec jedné éry. Vítězi budou nakonec ti, kteří se přizpůsobí.
