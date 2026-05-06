Připravujeme se na hantavirus likvidací hygienické služby
6. 5. 2026 / Boris Cvek
Vzpomínáte si, jak se nedávno psalo o tom, že hygienická služba je u nás v Česku na tom hůře než v roce 2019? Odkaz na zdroj je uveden níže. Inu, nejsou peníze. A jak se taky měla Fialova vláda poučit z pandemie covidu než tím, že rozloží hygienickou službu? Babišova vláda v tom pokračuje. To jsou ale filutové!
Musel jsem na to myslet, když zrovna čtu na iRozhlase, že hantavirus, který k nám putuje na výletní lodi, kde už zemřeli na tuto infekci tři lidé, má smrtnost jako ebola. Třeba se vládě podaří hygienu úplně zlikvidovat, než k nám dorazí, ale virus asi vládě v její úžasně bystré politice nedá dost času.
Pozn.JČ: Ve středu ráno interviewoval rozhlas BBC odborníka na infekce a očkování z Oxford University. Ten upozornil, že hantavirus se mezi lidmi přenáší jen velmi obtížně, dva lidé musejí být v těsném fyzickém kontaktu. Hantavirus se především přenáší krysami a myšmi, zejména jejich výkaly. Infekcí hantaviru je postiženo asi 100 000 lidí v Jižní Americe a v Číně, kde mají proti hantaviru vakcíny. V Evropě to podle tohoto odborníka není a nebude problém. To samozřejmě není omluvou pro kolaps hygienické služby v ČR.
Samozřejmě během covidu se pořád dokola mluvilo o tom, že dříve či později přijde nová epidemie a že musíme být připravení. My ale ještě ani nevíme, proč nám tady na covid zemřelo čtyřicet tisíc lidí rok po začátku epidemie. A na novou epidemii se připravujeme rozkladem hygienické služby. Inu, Fialova a Babišova vláda v kostce. Hlavní odpovědnost padá ale na Fialu.
Česká hygiena v rozkladu. „Jsme na tom hůř než před pandemií covidu“ - Seznam Zprávy
