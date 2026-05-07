Perský záliv je i nadále na pokraji výbuchu. Tyto tři překážky vysvětlují proč tomu tak je
7. 5. 2026
Bílý dům pozastavil Projekt svoboda. Jednání mezi Spojenými státy a Íránem s mírným optimismem pokračují. Americká námořní blokáda nevedla ke znovuotevření Hormuzského průlivu. Írán ze své strany čelil washingtonskému „Projektu svoboda“ přímo — tím, že odepřel průjezd jihokorejskému plavidlu a zaútočil na dvě americké válečné lodě a přístav Fudžajra. Donald Trump se zdržel prohlášení, že Teherán porušil příměří, píší Mohammad Eslam a Zeynab Malakouti.
Ve Washingtonu a Tel Avivu prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu nadále prezentují společnou válku USA a Izraele proti Íránu jako sérii taktických úspěchů. Pod těmito tvrzeními se však rýsuje strategická realita. Zjednodušeně řečeno, nejde o vítězství.
Postoj Teheránu však triumfalismu odolává. Írán vyhrál strategický zápas, ale nezajistil si mír, jaký si představoval. Islámská republika ani nevytlačila americkou armádu z Perského zálivu, ani nezajistila zrušení sankcí. Ještě významnější je, že Teherán špatně odhadl odhodlání Trumpovy vlády blokovat Hormuzský průliv a Ománský záliv. Nešlo o vyjednávací trumf. Bylo to další válečné pole: přechod od konvenčního boje k dlouhodobému ekonomickému obléhání.
Zdá se, že všechny strany se dostaly do slepé uličky. Washington a Tel Aviv od začátku špatně odhadly íránskou vytrvalost – stejně jako nyní špatně odhadly účinnost blokády. Írán je připraven na dlouhý ekonomický boj; tuto schopnost zdokonaloval po desetiletí pod sankcemi. Globální ekonomika je naproti tomu mnohem více ohrožena.
Zásadní nejistotou pro Teherán je to, co se stane, až Trump konečně uzná, že blokáda nepřináší zamýšlené výsledky. Obrátí se k opravdové diplomacii se vší trpělivostí a technickou precizností, kterou vyžaduje? Nebo zdvojnásobí své úsilí na neúspěšné cestě a bude se držet naděje, že obnovený tlak by mohl nějakým způsobem přinést jiný výsledek?
Každá válka však končí u jednacího stolu. Diplomatické řešení zůstává možné – pokud se všechny strany postaví čelem k obrovským překážkám, které je čekají. Každá překážka je skličující, ale žádná není nepřekonatelná.První slepá ulička: eroze důvěry
V nedávné analýze jsme formulovali základní podmínky pro potenciální dohodu výhodnou pro všechny strany – nebo alespoň pro výsledek, v němž žádná strana nevychází jako poražená. Americká námořní blokáda Hormuzského průlivu však oživila známé dilema, které nelze obejít žádným množstvím technických jednání: problém důvěry, nebo spíše její hluboký nedostatek.
Federica Mogheriniová, která vedla jednání Evropské unie a dohlížela na provádění Společného komplexního akčního plánu (JCPOA) z roku 2015, kdysi poznamenala, že „nám trvalo dvanáct let a obrovské množství technické práce“, než jsme této dohody dosáhli. Důvěra, která nakonec JCPOA podpořila, nespadla z nebe; byla pečlivě pěstována.
Dnes se však z pohledu Teheránu tato důvěra z velké části rozplynula. K tomuto úpadku přispělo odstoupení USA od JCPOA v roce 2018, kampaň „maximálního tlaku“ spočívající v neúprosném zpřísňování sankcí a dvě přímé vojenské operace zahájené proti Íránu během aktivních jednání. Každý porušený slib se přidal k tomu předchozímu. Zůstává propast podezření, kterou žádné společné prohlášení nedokáže snadno překlenout.
V tomto klimatu nedůvěry nabízí nedávno Íránem navržený třífázový rámec schůdnou cestu vpřed. První fáze počítá s obnovením důvěry prostřednictvím úplného zastavení americko-izraelské války proti Íránu. Na oplátku by se Teherán zavázal zdržet se odvetných opatření proti jakémukoli sousedovi, který by poskytl územní nebo vzdušný přístup pro útoky na Írán – výsledkem by bylo regionální uklidnění situace. Druhá fáze by zahrnovala znovuotevření Hormuzského průlivu Íránem spolu se zrušením americké blokády, čímž by se uvolnil tlak na globální ekonomiku. Třetí fáze by řešila hlubší problémy prostřednictvím trvalého, multilaterálního diplomatického zapojení.
Důsledky pro Washington a Teherán jsou nezpochybnitelné. Důvěru nelze obnovit rétorickými gesty nebo jednostranným postojem. Vyžaduje to konkrétní, ověřitelné kroky, podniknuté v dobré víře a prováděné souběžně oběma stranami.Druhá slepá ulička: falešné zjednodušení jaderné složitosti
Druhá slepá ulička přímo vyplývá z té první. I kdyby se podařilo obnovit důvěru, zůstává zde koncepční propast. Trumpova administrativa se důsledně snaží zjednodušit hluboce složitou otázku. Odstoupení od JCPOA a pohrdavé přejmenování této dohody na „Obamovu dohodu“ nijak nemění základní realitu.
Íránský jaderný program se nyní stal ústředním bodem sporu. Pro Teherán představuje jeho zásoba přibližně 400 kilogramů obohaceného uranu významné aktivum. Jeho domácí vědecké a technické odborné znalosti nejsou předmětem vyjednávání. Právo na udržování mírového jaderného programu slouží zásadním domácím účelům – technologickým, politickým i symbolickým. A bez pevných, ověřitelných záruk proti budoucím útokům by převoz obohaceného uranu do zahraničí vystavil Írán nebezpečnému riziku. Teherán si proto tuto páku šetří pro závěrečnou fázi svého navrhovaného třífázového rámce.
Cílem Washingtonu naopak zůstává úplné odstranění íránské jaderné kapacity. Odtud pramení patová situace.
Je však možné ji prolomit. Je to stejná cesta, která vedla k JCPOA: trpělivá, technická, postupná diplomacie, podpořená ověřenými závazky a trvalou politickou vůlí. JCPOA nebyla dokonalá. Žádná ze stran ji nepovažovala za ideální. Fungovala však, dokud ji Washington neopustil. Návrat k tomuto modelu, nebo k něčemu, co se mu blíží, zůstává jedinou osvědčenou cestou, jak efektivně spravovat íránský jaderný program.Třetí slepá ulička: dilema zrušení sankcí
Třetí slepá ulička je zároveň nejpraktičtější a politicky nejnáročnější: zrušení sankcí. Nejedná se o nové bojiště. Ekonomická válka předcházela nedávnému konvenčnímu konfliktu. Po desetiletí způsoboval sankční režim hluboké humanitární ztráty – oběti se neměřily kulkami, ale odepřenými léky, nadhodnocenými cenami potravin a zničenými živobytími.
Existují náznaky, že Washington nyní zvažuje uvolnění zmrazených íránských aktiv, pravděpodobně výměnou za prodloužené pozastavení jaderných aktivit. Z pohledu Teheránu však tento návrh naráží na dlouhou a bolestivou historii porušených slibů. Spojené státy při mnoha příležitostech tvrdily, že zmrazená aktiva uvolnily, ale nadále vyvíjely tlak na mezinárodní banky a finanční instituce, aby s Íránem nespolupracovaly. Prostředky, které byly teoreticky uvolněny, zůstaly prakticky nedostupné.
Jádrem problému je struktura. Trumpova vláda má právní pravomoc zrušit primární sankce – nejen nabídnout výjimky nebo uvolnění aktiv, které lze tiše zrušit, ale odstranit právní architekturu finančního tlaku. Překážkou není nedostatek pravomocí. Je to přetrvávající iluze, že Írán pod finančním tlakem kapituluje. Tato iluze již dávno ztratila na aktuálnosti. Po desetiletích tlaku se Írán nevzdal.
Pokud Spojené státy nabídnou pouze recyklované návrhy – uvolnění aktiv bez přístupu k bankám, výjimky bez zmírnění primárních sankcí, mechanismy bez finanční podstaty – má Teherán všechny důvody k odmítnutí. Minulé zkušenosti ukázaly, že takové nabídky nepřinášejí skutečné ekonomické výhody. A pokud Spojené státy nenabídnou vůbec nic, válka bude pokračovat a globální ekonomika bude i nadále krvácet.Cesta, kterou jsme se nevydali
Společná válka USA a Izraele proti Íránu vyvolala mnohostrannou globální krizi. Její řešení nevyžaduje větší tlak, ale zásadní přehodnocení. Zaprvé jsou nezbytné jasnost a odborné znalosti. Tato krize vyžaduje profesionální ekonomy, zkušené vyjednavače v jaderných otázkách a odborníky na vojenské uklidnění situace. Zadruhé musí Washington najít spolehlivý „bod rovnováhy“ – a opustit iluzi o kapitulaci.
Volba není mezi vítězstvím a porážkou. Takové rámcování je samo o sobě produktem stejné strategické iluze, která vedla k válce. Skutečná volba je mezi vyjednaným urovnáním, jakkoli obtížným, a otevřeným konfliktem bez východiska a bez konce.
