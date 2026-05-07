Íránský ministr zahraničí tvrdí, že krize v Hormuzském průlivu nemá vojenské řešení
7. 5. 2026
Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí uvedl, že pondělní eskalace napětí v Hormuzském průlivu ukazuje, že pro tuto krizi neexistuje „vojenské řešení“, a varoval USA a SAE před vtažením do „bažiny“ v této oblasti.
„Události v Hormuzu jasně ukazují, že pro politickou krizi neexistuje vojenské řešení,“ napsal Arákčí na sociální síti X.
„Vzhledem k tomu, že jednání díky vstřícnému úsilí Pákistánu pokročila, měly by se USA mít na pozoru, aby je nepřátelé znovu nevtáhli do bažiny. Totéž platí pro Spojené arabské emiráty. Projekt Svoboda je projektem vedoucím do slepé uličky,“ dodal íránský diplomat, informuje na webu Antiwar Dave DeCamp.
K těmto incidentům, při nichž došlo k výměně palby mezi USA a Íránem a k útokům íránských dronů a raket na Spojené arabské emiráty, došlo poté, co Írán prostřednictvím Pákistánu předložil USA nový návrh na trvalé ukončení konfliktu.
Íránské ministerstvo zahraničí v neděli uvedlo, že Teherán posuzuje reakci USA na tento návrh, ale poté prezident Trump oznámil novou americkou vojenskou operaci, jejímž cílem je „doprovázet“ obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem.
Server Axios informoval, že Donald Trump přistoupil k eskalaci, protože už měl dost patové situace s Íránem. Jeden zdroj blízký prezidentovi řekl reportérovi serveru Axios Baraku Ravidovi, že americká vojenská operace je „začátkem procesu, který by mohl vést ke konfrontaci s Íránci“.
Zdroj naznačil, že účelem operace by mohlo být vytvoření situace, která by Írán vykreslila jako agresora, a uvedl, že „humanitární“ mise znamená, že „pokud Íránci něco udělají, budou to oni, kdo bude za padouchy, a my budeme mít legitimitu k akci“.
Celý článek v angličtině ZDE
