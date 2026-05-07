Demonstrace na podporu demokracie v Srbsku
7. 5. 2026
Rádi bychom Vás informovali o nadcházejícím veřejném shromáždění organizovaném členy srbské diaspory v Praze, které se uskuteční dne 9. května 2026 pod heslem:
„Dijaspora odlučuje – STUDENTI POBEĐUJU!“ („Diaspora rozhoduje – Studenti vítězí!“)
Tato akce je symbolicky naplánována na Den Evropy / Den vítězství nad fašismem a zdůrazňuje hodnoty demokracie, občanské odpovědnosti a odporu vůči autoritářským tendencím.
Toto shromáždění je součástí širší vlny občanské angažovanosti, která v Srbsku probíhá již rok a půl.
Rádi bychom připomněli, že situace eskalovala po tragickém incidentu spojeném se zhroucením infrastruktury (zřícení přístřešku) v Novém Sadu, při němž 16 lidí ztratilo své životy. Tato událost vyvolala vážné obavy ze systémové korupce, nedostatku odpovědnosti a zanedbání při realizaci veřejných projektů a stala se katalyzátorem širší nespokojenosti veřejnosti.
Během posledního roku a půl se v Srbsku konalo více než deset protestů, které často vyústily v násilí ze strany vládnoucího režimu.
Současně řada zpráv a pozorování ze strany organizací občanské společnosti i mezinárodních aktérů poukazuje na nesrovnalosti v místních volbách, včetně problémů s transparentností, tlakem na voliče a institucionální předpojatostí. Tyto skutečnosti přispívají k rostoucím obavám o stav demokratických procesů v Srbsku.
V poslední době se napětí dále vystupňovalo po policejním zásahu na Rektorátu Univerzity v Bělehradě, včetně odstranění protestních materiálů a transparentů. Tyto kroky jsou částí akademické a studentské společnosti vnímány jako nepřiměřené a jako tlak na autonomii univerzity.
V reakci na tyto události vznikla občanská iniciativa zvaná „STUDENTI POBEĐUJU“ („Studenti vítězí“), vedená především studenty v Srbsku a podporovaná různými občanskými skupinami v Srbsku i v diaspoře. Iniciativa vyzývá k odpovědnosti, transparentnosti institucí a ochraně demokratických hodnot a představuje předehru k nadcházejícím volbám v Srbsku.
V tomto kontextu se budou konat shromáždění srbské diaspory v mnoha městech po celém světě. Cílem tohoto setkání je:
* vyjádřit solidaritu se studenty a občany v Srbsku
* zvýšit povědomí v mezinárodním společenství
* podpořit demokratickou účast diaspory
Věříme, že toto téma má širší evropský význam, zejména v kontextu demokratických standardů, právního státu a občanského aktivismu.
Podrobnosti o akci:
Datum: 9. května 2026
Místo: Malostranské nám.
Čas: 11:30–13:00
Facebook: facebook.com/PodrskasSrpskimStudentimaCeskaRepublika
Instagram: instagram.com/1152_ceska
YouTube: Odkaz na videozáznam panelové diskuse se srbskými studenty Praha 15. 5. 2025
