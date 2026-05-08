Nacismus včera, dnes a zítra
8. 5. 2026 / Boris Cvek
Tak jsem se dozvěděl, že Sudetoněmecký Landsmannschaft „vznikl na nacistických kořenech“. Říkal to vášnivě pan ministr Šťastný (motoristé) v televizi, a tak mi to naservíroval Facebook. Ono celé Rakousko a Bavorsko byly svého času baštami nacismu. Pan ministr by se tam měl štítit byť jen vstoupit.
Ale už někdy v 60.-70. letech se z Bavorska i Rakouska staly bašty vyspělé demokracie a prosperity, kterým jsme zpoza drátu komunistické vlády stranické šlechty mohli leda závidět. Ve velkých městech jako Mnichov a Vídeň tam tradičně vládly a vládnou levicové, pokrokové strany, což je u nás v Praze naprosto nemyslitelné.
Místo toho, abychom se zajímali o to, jak se ta demokracie, prosperita, humanita Bavorsku a Rakousku povedly, což byl samozřejmě proces, jehož bylo a je mnoho sudetských Němců a jejich potomků součástí, téměř 40 let po Sametové revoluci jsme stále mentálně, mzdami, úrovní politiky a mnoha dalšími skutečnostmi za železnou oponou a musíme od našich ministrů poslouchat výlevy hodné majora Zemana.
Ba je to ještě mnohem horší: více než osmdesát let po konci druhé světové války v Evropě, konci, který v těchto dnech slavíme, nám opět v Evropě roste krajní pravice, ba podle čerstvých dat se nejsilnější stranou v Německu stala v těchto dnech ta, která odmítá Benešovy dekrety.
Nejbližšími partnery těchto současných německých neonacistů jsou samozřejmě ti, kdo u nás nejvíce zuří proti Ladsmannschaftu. Ale ta skutečně důležitá otázka je ta, kterou si kladli lidé jako Adenauer po konci války a která nabývá na děsivé aktuálnosti i dnes: jak zastavit krajní pravici opravdu účinně, ne jenom gesty, projevy, památníky si hrát na dobro a pravdu? Zdá se mi, že tohle je českým tzv. demokratům úplně ukradené.
