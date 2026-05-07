Jak je možné, že vedení ČT Szántóovu propagandu toleruje? Tvrdě to diskredituje ČT
7. 5. 2026
Israeli soldiers beat and tortured flotilla organisers Saif Abukeshek and Thiago Ávila after abducting them in international waters near Greece in the early hours of Thursday morning, lawyers and diplomats have said.— Novara Media (@novaramedia) May 3, 2026
After illegally intercepting 22 boats and kidnapping around… pic.twitter.com/2xfjaT5dr5
Tohle se fakt nedá, Szántó samozřejmě dehonestuje uneseného lidskoprávního aktivistu, kterého izraelský režim ještě předtim zmlátil jako mnohé další, kteří se snažili dovést humanitární pomoc do Gazy. pic.twitter.com/95hbT6jvIg— Prokop Singer (@prokki) May 7, 2026
Skutečné informace, které v ČT nejsou:
Izraelští vojáci zbili a mučili organizátory flotily Saifa Abukesheka a Thiaga Ávilu poté, co je v časných ranních hodinách ve čtvrtek unesli v mezinárodních vodách poblíž Řecka, uvedli právníci a diplomaté. Poté, co Izrael nelegálně zadržel 22 lodí a unesl asi 200 aktivistů stovky kilometrů od Gazy, předal většinu z nich řeckým úřadům, ale odmítl propustit Abukesheka a Ávilu. Místo toho je převezl zpět do izraelského vězení v poušti, kde jsou Palestinci běžně mučeni.
Brazilský aktivista Ávila byl podle právníků, kteří ho v sobotu navštívili, tažen po podlaze tváří k zemi a tak brutálně zbit, že dvakrát ztratil vědomí. Jeho manželka Lara Souza uvedla, že jí úředník z ambasády sdělil, že kvůli zraněním dočasně oslepl, jeho levé oko je stále oteklé a zavřené, ale je mu odepřena lékařská péče.
Během krátké návštěvy, při které byl od konzula oddělen skleněnou přepážkou a nemohl svobodně mluvit, si stěžoval na bolesti po celém těle, zejména v ruce a rameni, a řekl, že mu vojáci vyhrožovali, že ho hodí přes palubu a zaměří se na jeho manželku a dvouletou dceru.
Abukeshek, který plul na lodi pozorovatelů a neměl v úmyslu plout do Gazy, byl „v šoku“, uvedla jeho manželka Sally Issa. Podle právníků byl nucen dva dny ležet tváří k zemi na palubě izraelské válečné lodi, se zavázanýma očima a s rukama svázanýma za zády.
Španělsko požadovalo, aby Izrael propustil Abukesheka, který je Palestincem, ale má španělské a švédské občanství. V pátek premiér Pedro Sánchez uvedl, že byl „nelegálně unesen Netanjahuovou vládou“. V neděli se aktivisté dostavili před izraelský soud, kde soudce prodloužil jejich vazbu o dva dny.
Právníci požadovali jejich okamžité a bezpodmínečné propuštění a soudu sdělili, že celý proces je „zásadně vadný a nelegální“, přičemž izraelské kroky popsali jako „odvetné opatření proti vůdcům humanitárních aktivistů“. Oba muži byli nyní převezeni zpět do samovazby ve věznici Shikma, kde jsou drženi v celách bez oken. Oba drží hladovku a Ávila prohlásil, že neodejde bez Abukesheka.
