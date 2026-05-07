Jak je možné, že vedení ČT Szántóovu propagandu toleruje? Tvrdě to diskredituje ČT

7. 5. 2026

Skutečné informace, které v ČT nejsou:

Izraelští vojáci zbili a mučili organizátory flotily Saifa Abukesheka a Thiaga Ávilu poté, co je v časných ranních hodinách ve čtvrtek unesli v mezinárodních vodách poblíž Řecka, uvedli právníci a diplomaté. Poté, co Izrael nelegálně zadržel 22 lodí a unesl asi 200 aktivistů stovky kilometrů od Gazy, předal většinu z nich řeckým úřadům, ale odmítl propustit Abukesheka a Ávilu. Místo toho je převezl zpět do izraelského vězení v poušti, kde jsou Palestinci běžně mučeni. 

Brazilský aktivista Ávila byl podle právníků, kteří ho v sobotu navštívili, tažen po podlaze tváří k zemi a tak brutálně zbit, že dvakrát ztratil vědomí. Jeho manželka Lara Souza uvedla, že jí úředník z ambasády sdělil, že kvůli zraněním dočasně oslepl, jeho levé oko je stále oteklé a zavřené, ale je mu odepřena lékařská péče. 

Během krátké návštěvy, při které byl od konzula oddělen skleněnou přepážkou a nemohl svobodně mluvit, si stěžoval na bolesti po celém těle, zejména v ruce a rameni, a řekl, že mu vojáci vyhrožovali, že ho hodí přes palubu a zaměří se na jeho manželku a dvouletou dceru. 

Abukeshek, který plul na lodi pozorovatelů a neměl v úmyslu plout do Gazy, byl „v šoku“, uvedla jeho manželka Sally Issa. Podle právníků byl nucen dva dny ležet tváří k zemi na palubě izraelské válečné lodi, se zavázanýma očima a s rukama svázanýma za zády. 

Španělsko požadovalo, aby Izrael propustil Abukesheka, který je Palestincem, ale má španělské a švédské občanství. V pátek premiér Pedro Sánchez uvedl, že byl „nelegálně unesen Netanjahuovou vládou“. V neděli se aktivisté dostavili před izraelský soud, kde soudce prodloužil jejich vazbu o dva dny. 

Právníci požadovali jejich okamžité a bezpodmínečné propuštění a soudu sdělili, že celý proces je „zásadně vadný a nelegální“, přičemž izraelské kroky popsali jako „odvetné opatření proti vůdcům humanitárních aktivistů“. Oba muži byli nyní převezeni zpět do samovazby ve věznici Shikma, kde jsou drženi v celách bez oken. Oba drží hladovku a Ávila prohlásil, že neodejde bez Abukesheka.




