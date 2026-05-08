Karel Trpkoš, MPSV: "Ano, jsem rasista. Nebudu danit v Česku."
8. 5. 2026
čas čtení 3 minuty
Magdalena Dušková:
Možná tohoto člověka ještě neznáte. Myslím ale, že pokud vás zajímá sociální politika, tak byste měli. Je to Karel Trpkoš, vrchní ředitel IT sekce MPSV, který už dvakrát dočasně vedl Úřad práce, na MMR převzal po Ivanu Bartošovi digitalizaci, a nově také z nějakého důvodu členem Rady vlády pro lidská práva. Uvnitř se o něm mluví jako o nejmocnějším muži ministerstva.
Já na Trpkoše narazila skrze superdávku. Té navrhl technické řešení, které je tak složité, že do něj vlastně nikdo moc nevidí. A hlavně pro spoustu lidí toto technické řešení vůbec nefunguje (viz reportáž z minulého týdne).
„Technologické“ moci vrchního ředitele IT na MPSV i tomu, jak se promítá do superdávky, se ale budu věnovat jinde.
Dnes vám chci představit profil Karla Trpkoše na Lidé.cz. Je plný rasistických postů, urážení tlustých žen, řečí o „chudině“ ale taky přiznání, že si odvádí peníze a majetek do zahraničí, aby nemusel platit daně. ��
zde je krátká ukázka �
„Ano, jsem rasista. Je to tak. Když jdu do hypermarketu kolem skupiny talcicich (původní znění příspěvku) se Romů, vždycky si držím vše cenné. Ale jsem taky ten, co má svou peněženku.“
„Máte pravdu. (Afghánci) maji svobodu. Ale pokud se pokusí se dostat do Evropy, tak okamžitě eskortovat zpět. Pokud je popraví, tak je to v pořádku, je to svoboda co chtěli.“
„Pokud se někdo neočkoval a umře, tak je to důsledek jeho rozhodnutí. Hlavně, ať mě s tím už nikdo neobtěžuje.“
„Tohle je stát, kde neschopní, nezodpovědní a nemehla mají nataženou ruku a jediné, co musí dělat, je volit Babiše. Tak to je opravdu skvělý stát. Jenom jestli se tu najde dost hlupáků, kteří budou na tenhle stát pracovat, chovat se odpovědně a platit daně, aby bylo dost na ty první. Já mezi nimi rozhodně nebudu.“
Když jsem Karla Trpkoše kontaktovala a zeptala se, zda jde o jeho profil, třikrát mi odmítl odpovědět s tím, ať se obrátím na tiskové oddělení ministerstva (i když jde o otázku na osobní sociální síť).
Ministerstvo na první dotaz neodpovědělo, po urgenci napsalo, že jde o „shodu jmen“. Jenže shoda není jen ve jménu, ale také ve věku, koníčcích nebo třeba tématech, kterým se věnoval Karel Trpkoš na Lidé.cz a kterým se věnuje Karel Trpkoš z MPSV v rozhovorech (nízké platy expertů ve státní správě).
Profil shodou náhod přestal být aktivní zrovna ve chvíli, kdy Trpkoš nastoupil pod Marianem Jurečkou na ministerstvo. :)�
Toto by nás mělo zajímat, protože sociální politika českého státu je už teď nastavená silně ideologicky (stylem dohlížet a trestat). A pokud do ní zasahují lidé, kteří se otevřeně vyjadřují tímto způsobem, nechci si ani představovat, jak se bude vyvíjet dál.
544
Diskuse