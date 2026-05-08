Jak se vyvíjel „katastrofální“ večer labouristů, zatímco strana Reform zaznamenala prudký vzestup a Zelení s Liberálními demokraty oslavují vítězství
8. 5. 2026
Plaid Cymru se chystá převzít moc ve Walesu a SNP si ji ve Skotsku udrží, ale strana Reform zaznamenala v obou zemích výrazný nárůst
Průzkumy veřejného mínění byly strašné, předpovědi katastrofální a dokonce i jeden z jeho předchůdců v čele labouristů, Ed Miliband, údajně řekl Keiru Starmerovi, že by si měl stanovit harmonogram své rezignace.
Ale pro premiéra, když se uzavřely volební místnosti ve Walesu, Skotsku a mnoha regionech Anglie, nepřicházelo nic takového v úvahu. „Všem členům a dobrovolníkům Labouristické strany, kteří podporovali místní kampaně po celé zemi: děkuji,“ napsal ve čtvrtek pozdě večer na X. „Společně vybudujeme silnější a spravedlivější Británii.“
No, možná. Jak dlouhá noc ubíhala, jeden výsledek za druhým po celé Anglii naznačoval, že to pro Labouristickou stranu – a jejího lídra – bude stejně katastrofální výsledek, jak se obávalo. Milibandův mluvčí sice možná popřel, i když ne zcela důrazně, zprávy, že Miliband naléhal na Starmera, aby zvážil svou pozici, ale ještě před druhou hodinou ráno to první labouristický poslanec otevřeně přiznal.
Pro Labouristickou stranu to byla „hrozná“ noc, řekl rozzlobený poslanec za Hartlepool Jonathan Brash, a je na čase skoncovat s „politickou zbabělostí“ vedení strany. „Viděl jsem, jak volební agitátoři v těchto volbách pracovali dnem i nocí, a všechno to bylo k ničemu, přičemž důvod s nimi nemá absolutně nic společného… Myslím, že to nejlepší, co by premiér mohl teď udělat, je zítra oslovit národ a stanovit časový plán svého odchodu.“
Jak noc postupovala, stával se stále zřetelnějším rozsah výzvy, před kterou stojí Labour a ostatní strany při bránění dramatickému postupu strany Reform UK. Strana Nigela Farage si v průzkumech veřejného mínění udržovala trvalý náskok, takže se očekával dramatický nárůst jejího zastoupení v radách v oblastech, které hlasovaly pro brexit.
Rozsah postupu strany však zůstává pozoruhodný. V časných ranních hodinách, jak poznamenal volební analytik BBC John Curtice, získala strana Reform 45 % všech dosud vyhlášených míst v radách. V pátek ráno získala kontrolu nad Haveringem, svou první londýnskou radou, a radostný Farage se objevil v jasném ranním slunci, aby za bouřlivého jásotu svých příznivců prohlásil, že radnice je „pod novým vedením“.
Ne každý možná souhlasí s Farageovým tvrzením, že „již neexistuje levice a pravice. Je to pryč, je to za námi, je to u konce“, ale je těžké popřít, že výsledky této noci představovaly „skutečně historický posun v britské politice“.
Vůdce Reformy byl však méně sdílný, když se ho novináři zeptali na jeho vlastní financování, poté co deník Guardian odhalil, že krátce před oznámením své kandidatury v britských parlamentních volbách v roce 2024 obdržel 5 milionů liber od thajského kryptomiliardáře Christophera Harborna. „Jo, jo, o tom si promluvíme jindy, kdykoli budete chtít,“ řekl a rychle přešel k dalšímu tazateli.
O čtyři hodiny později strana převzala kontrolu nad krajskou radou v Essexu od konzervativců – místní samosprávy, kde působí předsedkyně strany Kemi Badenochová.
Kromě výsledků v anglických komunálních radách se zdá, že konečné pořadí ve skotském parlamentu a velšském shromáždění bude znamenat stejně dramatický posun v osudu strany Reform. Jak v pátek pokračovalo sčítání hlasů v těchto dvou zemích, postupné výsledky naznačovaly, že zatímco Skotská národní strana měla vyhrát bezprecedentní páté volební období v řadě a Plaid Cymru byla na cestě nahradit labouristy a poprvé vést velšský parlament Senedd, strana Reform zaznamenala v obou zemích raketový vzestup.
Reform nebyla jedinou stranou, která oslavovala dramatická vítězství. Mezi aktivisty Strany zelených v Hackney v severním Londýně, kde se Zoë Garbutt stala první přímo zvolenou starostkou v historii strany, zazněly výkřiky radosti. Totéž v Glasgow. „V celém Londýně i v celé zemi lidé jasně dali najevo, že zoufale touží po alternativě k této selhávající labouristické vládě,“ řekla ve svém děkovném projevu. „Nejde o souboj starých stran proti novým stranám. Jde o souboj systému strachu proti hnutí naděje.“
Předseda Strany zelených v Anglii a Walesu, Zack Polanski, to označil za „historické vítězství“. „Dvoustranná politika nejenže umírá. Je mrtvá a pohřbená. A ať už jde o odmítnutí labouristů zde, nebo v celé zemi, je zcela jasné, že nová politika je soubojem Strany zelených proti Reformní straně.“
Vůdce liberálních demokratů Ed Davey byl rovněž optimistický poté, co strana získala kontrolu nad Portsmouthem a Stockportem, zatímco v jihozápadním Londýně nyní strana drží 51 z 55 křesel v radě Suttonu a všechna křesla (z 54) v Richmondu.
„Labouristé a konzervativci čelí ztrátám, které mohou znamenat jejich zánik, protože lidé mají oprávněně dost toho strašného nepořádku, který v zemi nadělali,“ řekl. „Liberální demokraté jsou nyní jedinou stranou, která je dost silná na to, aby se postavila populistickým extrémům a ochránila naši zemi před chaosem. Budeme sjednocujícím bodem pro všechny, kteří věří v budování, nikoli v ničení.“
Alespoň Labour nebyla jedinou stranou, která prožila strašnou noc, protože Konzervativní strana ztratila do pátečního poledne více než 180 křesel. Pro její šéfku Kemi Badenochovou však byla určitou útěchou skutečnost, že konzervativci znovu získali kontrolu nad Westminsterem a Wandsworthem, i když ne všichni budou souhlasit s jejím výkladem, že se v Londýně „konzervativci vrací“.
Možná nevyhnutelně, jak se během dopoledne oznamovaly jeden pesimistický výsledek za druhým pro labouristy, zazněly některé hlasy volající po Starmerově odchodu.
Daren Hale, předseda labouristické frakce v radě města Hull, kde labouristé ztratili osm křesel, řekl: „To, co jsme slýchali u každých dveří... se netýkalo Labouristické strany jako takové – a rozhodně ne místních zastupitelů – týkalo se to vedení Labouristické strany. Obávám se, že zastupitelé po celé zemi... za to zaplatili cenu. Keir Starmer se musí na tyto výsledky podívat, zamyslet se nad nimi, udělat správnou věc a odejít.“
Maryam Eslamdoustová, generální tajemnice dopravního odborového svazu TSSA, byla ještě ostřejší a přirovnala Starmera k Joe Bidenovi v tom, že odmítá ustoupit kandidátovi, který by mohl porazit pravici. „Odborové svazy jako TSSA nebudou po této volební katastrofě nečinně přihlížet a nenechají Keira Starmera připravit půdu pro vládu tvrdé pravice vedenou Nigelem Faragem.“ Bývalý předseda Labouristické strany Ian Lavery řekl, že Starmer zřejmě „zlikviduje Labouristickou stranu“, pokud neodejde.
Pro samotného premiéra však, i když se jednalo o zjevně „velmi tvrdé“ výsledky, nehrozí odstoupení. „Voliči vyslali vzkaz ohledně tempa změn, jak chtějí, aby se zlepšily jejich životy. Byl jsem zvolen, abych tyto výzvy splnil. A já se od těchto výzev neodvrátím a neuvrhnu zemi do chaosu.“
Někteří komentátoři mu sdělují, že pod jeho vedením Británie v chaosu už je.
Zdroj v angličtině ZDE
