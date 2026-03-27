Berlínský soud poslal do vazby čtyři muže kvůli zbraním pro Hamás
27. 3. 2026
Berlínský soud odsoudil čtyři členy podzemní buňky napojené na Hamás k několika letům vězení.
Muži byli shledáni vinnými z hromadění zbraní pro budoucí použití při teroristických útocích v Evropě, přičemž konkrétní cíle byly v Německu.
Co víme o spiknutí Hamásu v Německu?
Berlínský státní senát, součást Berlínského odvolacího soudu, uložil tresty odnětí svobody od čtyř a půl do šesti let za členství v zahraniční teroristické organizaci a související trestné činy.
Soudci se shodli s prokurátory, že muži ve věku 36 až 58 let působili jako zahraniční operativci pro Brigády Kásam, vojenské křídlo Hamásu. Obžaloba uvedla, že již zřídili několik skladů zbraní v Evropě.
Obvinění Spolkového státního zastupitelství byla potvrzena "k plné spokojenosti Senátu," uvedla předsedající soudkyně Doris Husch.
Podle soudu byly zásoby určeny k použití při možných útocích na izraelská, židovská nebo jiná zařízení v Evropě po delší dobu. Lokality se rozšířily do několika evropských zemí, včetně Polska, Bulharska a Dánska.
Mezi možné cíle patřila izraelská ambasáda v Berlíně, americká letecká základna Ramstein a oblast kolem nevyužívaného berlínského letiště Tempelhof.
Muži popřeli, že by byli členy Hamásu. Hlavní obviněný sice přiznal, že navštívil sklad zbraní v Bulharsku, ale tvrdil, že jeho návštěva se týkala "soukromého obchodu se zbraněmi".
Všichni čtyři muži se narodili v Libanonu, jeden je egyptským občanem a druhý nizozemským občanem. Tři žili převážně v Německu a jeden převážně v Nizozemsku. Obžalovaní byli zatčeni v prosinci 2023 a od té doby jsou ve vazbě.
Spolkové státní zastupitelství obdrželo tip od Spolkového úřadu pro ochranu ústavy krátce po teroristickém útoku Hamásu na Izrael dne 7. října 2023.
Série zatčení kvůli zásobám zbraní
V posledních měsících bylo zatčeno několik dalších podezřelých v souvislosti s údajným nákupem zbraní pro Hamás. Podle vyšetřovatelů byly zbraně také určeny k útokům na izraelské nebo židovské instituce v Německu a Evropě.
Začátkem října 2025 nařídil státní zástupce se sídlem v Karlsruhe v Berlíně zatčení tří podezřelých členů Hamásu. Následovalo zatčení v Londýně, jedno na německo-české hranici a jedno na německo-dánské hranici. Naposledy byl v lednu zatčen podezřelý na berlínském letišti po příletu z Bejrútu.
Hamás je mnoha zeměmi včetně Spojených států, Izraele a Německa klasifikován jako teroristická organizace.
Zdroj v angličtině: ZDE
