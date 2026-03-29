Další izraelské válečné zločiny

29. 3. 2026

Dnes brzy ráno provedl I$rael letecký útok, při kterém zahynuli nejméně dva zdravotníci z Islámské zdravotní správy na jejich pracovišti v nemocnici Bint Jbeil na jihu Libanonu. Od eskalace I$raelské války proti Libanonu bylo zabito již více než 50 záchranářů. Ještě před několika měsíci I$rael shazoval letáky, v nichž vyhrožoval samotné nemocnici a bez důkazů tvrdil, že v ní přebývají bojovníci Hizballáhu.



Včera pozdě v noci bylo při izraelském leteckém útoku na palestinskou policejní kontrolní stanici v oblasti Al-Mawasi v Khan Younisu na jihu pásma Gazy zabito šest Palestinců a několik dalších bylo zraněno. Oběťmi byli policisté, kteří byli v době útoku ve službě a zajišťovali pořádek a ochranu vysídleným rodinám žijícím v této oblasti ve stanech.

Izraelští okupační vojáci mučí malého palestinského chlapce ve vesnici Beit Forik v okupovaném městě Nablus na Západním břehu Jordánu Izraelští osadníci nyní útočí na vesnici Mukhmas na Západním břehu, kde před pouhými několika týdny zavraždili dvacetiletého Palestince s americkým občanstvím.

Vrah je stále na svobodě a nehrozí mu žádné následky – právě proto je terorismus osadníků terorismem podporovaným státem. Mezi třemi novináři, kteří zahynuli při izraelském útoku v Libanonu, byl i libanonský reportér pracující pro televizní stanici patřící hnutí Hizballáh. Podle televizních stanic zahynuli při izraelském útoku tři libanonští novináři Fatima Ftouni po izraelském leteckém útoku v roce 2024 zvedla mikrofon a řekla:

„Zůstaneme tady a budeme informovat o pravdě a zločinech izraelské okupace až do posledního dechu.“ Tento malý chlapec uvízl mezi troskami během amerického útoku na čtvrť 13 Aban ve městě Šahrí… celé hodiny plakal, než ho zachránili.

Přál si, aby mohl spadnout z nebe na zem… a nezůstat takhle naživu. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo při útocích izraelské armády v jižním Libanonu zabito devět záchranářů a sedm jich bylo zraněno. Ve všech válečných zákonech a kodexech jsou sanitky a zdravotníci chráněni. Izrael toto pravidlo neustále porušuje a některá libanonská média, která podněcují k násilí proti zdravotníkům, se na tomto zločinu podílejí. Izraelské síly opět zaútočily na centrum civilní obrany v Deir Kifa a zasáhly sanitku v Bint Jbeil, přičemž zabily dva zdravotníky i zraněného, kterého převáželi. Mezinárodní mediální asociace odsoudila „násilný útok“ izraelských vojáků, kteří tento týden zadrželi štáb CNN na okupovaném Západním břehu. CNN informovala o útoku izraelských osadníků a o zřízení nelegální osady. Probíhá pohřební obřad za zavražděné novináře Fatimu Ftouni, jejího bratra Mohammada Ftouniho a Aliho Shuaiba, kteří byli včera zabiti při smrtícím izraelském leteckém útoku na jejich vozidlo. Toto není vojenský cíl, ale sanitka, která je jasně označena jako sanitka. Izrael ji v Libanonu záměrně napadl, přičemž zabil 5 záchranářů uvnitř a další 4 osoby na jiných místech.

Podle Římského statutu se jedná o válečný zločin, ale mezinárodní právo se na Izrael zjevně nevztahuje.

Obsah vydání | 27. 3. 2026