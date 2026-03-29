Další izraelské válečné zločiny
29. 3. 2026
Early this morning I$rael launched an airstrike killing at least two paramedics from the Islamic Health Authority at their post at Bint Jbeil Hospital in the south of Lebanon.— Steve Sweeney (@SweeneySteve) March 29, 2026
More than 50 emergency workers have now been killed since the escalation of I$rael’s war on Lebanon… pic.twitter.com/cqiejTTa7i
Včera pozdě v noci bylo při izraelském leteckém útoku na palestinskou policejní kontrolní stanici v oblasti Al-Mawasi v Khan Younisu na jihu pásma Gazy zabito šest Palestinců a několik dalších bylo zraněno. Oběťmi byli policisté, kteří byli v době útoku ve službě a zajišťovali pořádek a ochranu vysídleným rodinám žijícím v této oblasti ve stanech.
Izraelští okupační vojáci mučí malého palestinského chlapce ve vesnici Beit Forik v okupovaném městě Nablus na Západním břehu Jordánu
Six Palestinians were killed and several others injured late last night after an Israeli airstrike targeted a Palestinian police checkpoint in the Al-Mawasi area of Khan Younis in the southern Gaza Strip.— Quds News Network (@QudsNen) March 29, 2026
The victims were police officers who were on duty at the time of the… pic.twitter.com/wDSWHpXkAj
Izraelští osadníci nyní útočí na vesnici Mukhmas na Západním břehu, kde před pouhými několika týdny zavraždili dvacetiletého Palestince s americkým občanstvím.
⚠️Israeli occupation soldiers are torturing little Palestinian boy in the village of Beit Forik, the occupied West Bank city of Nablus pic.twitter.com/KXvX2Wp67c— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) March 28, 2026
Vrah je stále na svobodě a nehrozí mu žádné následky – právě proto je terorismus osadníků terorismem podporovaným státem.
Mezi třemi novináři, kteří zahynuli při izraelském útoku v Libanonu, byl i libanonský reportér pracující pro televizní stanici patřící hnutí Hizballáh.
BREAKING: Israeli settlers are now attacking the village of Mukhmas in the West Bank, where just weeks ago they murdered a 20-year-old Palestinian-American.— Ihab Hassan (@IhabHassane) March 28, 2026
The killer remains free, facing no consequences—this is exactly why settler terrorism is state-backed terror. pic.twitter.com/Qlg7iCilup
Podle televizních stanic zahynuli při izraelském útoku tři libanonští novináři
A Lebanese reporter working for a Hezbollah-owned television network was among three journalists killed in an Israeli strike in Lebanon. https://t.co/KHhI7Jp4si— CNN International (@cnni) March 29, 2026
Fatima Ftouni po izraelském leteckém útoku v roce 2024 zvedla mikrofon a řekla:
Three Lebanese journalists killed in Israeli strike, say broadcasters https://t.co/DzXgT11hN1— BBC News (UK) (@BBCNews) March 29, 2026
„Zůstaneme tady a budeme informovat o pravdě a zločinech izraelské okupace až do posledního dechu.“
Tento malý chlapec uvízl mezi troskami během amerického útoku na čtvrť 13 Aban ve městě Šahrí… celé hodiny plakal, než ho zachránili.
Fatima Ftouni held up her microphone after an Israeli air strike in 2024 and said:— Daniel Lambert (@dlLambo) March 28, 2026
"We will stay and report the truth and the crimes of the Israeli occupation until the last breath."
Israel assassinated her today.
pic.twitter.com/Mx84uqw7Cz
Přál si, aby mohl spadnout z nebe na zem… a nezůstat takhle naživu.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo při útocích izraelské armády v jižním Libanonu zabito devět záchranářů a sedm jich bylo zraněno.
This little boy was trapped between debris during the US attack on Shahri’s 13 Aban neighborhood… he kept crying for hours until they rescued him.— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 28, 2026
He wished he could fall from between the sky and the ground… and not remain alive like this. #Iran pic.twitter.com/8soaf3Imkr
Ve všech válečných zákonech a kodexech jsou sanitky a zdravotníci chráněni. Izrael toto pravidlo neustále porušuje a některá libanonská média, která podněcují k násilí proti zdravotníkům, se na tomto zločinu podílejí. Izraelské síly opět zaútočily na centrum civilní obrany v Deir Kifa a zasáhly sanitku v Bint Jbeil, přičemž zabily dva zdravotníky i zraněného, kterého převáželi.
Nine paramedics killed, seven wounded in IDF strikes in southern Lebanon, WHO sayshttps://t.co/AXk6GwacP6— Haaretz.com (@haaretzcom) March 28, 2026
Mezinárodní mediální asociace odsoudila „násilný útok“ izraelských vojáků, kteří tento týden zadrželi štáb CNN na okupovaném Západním břehu. CNN informovala o útoku izraelských osadníků a o zřízení nelegální osady.
In every law and every code of war, ambulances and medics are protected. Israel breaks that rule always and some Lebanese media outlets that incite against paramedics are complicit in the crime.— رُضوان (@radwanmortada) March 29, 2026
Once again, Israeli forces targeted a Civil Defense center in Deir Kifa, and struck… pic.twitter.com/5S8JU6Cw7j
Probíhá pohřební obřad za zavražděné novináře Fatimu Ftouni, jejího bratra Mohammada Ftouniho a Aliho Shuaiba, kteří byli včera zabiti při smrtícím izraelském leteckém útoku na jejich vozidlo.
An international media association condemned a “violent assault” by Israeli soldiers who detained a CNN crew in the occupied West Bank this week. CNN was reporting on an assault by Israeli settlers and the establishment of an illegal outpost. https://t.co/A3xG0Ejc73— Kenneth Roth (@KenRoth) March 28, 2026
Toto není vojenský cíl, ale sanitka, která je jasně označena jako sanitka. Izrael ji v Libanonu záměrně napadl, přičemž zabil 5 záchranářů uvnitř a další 4 osoby na jiných místech.
A funeral service is held for slain journalists Fatima Ftouni, her brother Mohammad Ftouni, and Ali Shuaib, who were killed yesterday in a deadly Israeli airstrike on their vehicle. pic.twitter.com/FTvc8dawrl— Quds News Network (@QudsNen) March 29, 2026
Podle Římského statutu se jedná o válečný zločin, ale mezinárodní právo se na Izrael zjevně nevztahuje.
This’s not a military target, this’s an ambulance clearly marked as ambulance, Israel deliberately targeted in Lebanon, killing 5 paramedics inside, and 4 others in different locations.— Mohamad Safa (@mhdksafa) March 28, 2026
This’s a war crime under Rome Statute, but international law clearly doesn’t apply to Israel. pic.twitter.com/KQ0XQAZdC2
Diskuse