Írán: Verbovány mohou být dvanáctileté děti

27. 3. 2026

Představitel íránských revolučních gard uvedl, že minimální věk pro účast na válečných podpůrných rolích byl snížen na 12 let, podle prohlášení odvysílaných ve státních médiích.

Rahim Nadali, kulturní zástupce gard v Teheránu, uvedl, že iniciativa nazvaná "Pro Írán" nabírá účastníky k pomoci s aktivitami jako jsou hlídky, kontrolní stanoviště a logistika.

"Vzhledem k tomu, že věk těch, kteří přicházejí, klesl a žádají o účast, snížili jsme minimální věk na 12 let," řekl a dodal, že dvanáctiletí a třináctiletí se nyní mohou zúčastnit, pokud chtějí.

Komentáře byly vysílány jako součást státního zpravodajství o válečném úsilí.

Tento krok přichází navzdory závazkům Íránu vyplývajícím z Úmluvy o právech dítěte, která zakazuje využívání dětí ve vojenských aktivitách.

