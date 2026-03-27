Írán: Verbovány mohou být dvanáctileté děti
27. 3. 2026
Rahim Nadali, kulturní zástupce gard v Teheránu, uvedl, že iniciativa nazvaná "Pro Írán" nabírá účastníky k pomoci s aktivitami jako jsou hlídky, kontrolní stanoviště a logistika.
"Vzhledem k tomu, že věk těch, kteří přicházejí, klesl a žádají o účast, snížili jsme minimální věk na 12 let," řekl a dodal, že dvanáctiletí a třináctiletí se nyní mohou zúčastnit, pokud chtějí.
Komentáře byly vysílány jako součást státního zpravodajství o válečném úsilí.
Tento krok přichází navzdory závazkům Íránu vyplývajícím z Úmluvy o právech dítěte, která zakazuje využívání dětí ve vojenských aktivitách.
