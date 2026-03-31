Izraelci budou popravovat Palestince
31. 3. 2026
Foto: Izraelci se těší na popravování Palestinců
V JA do 80. let tvořili 95 % popravených černoši. Tento zákon je napsán tak, aby se vztahoval takřka výhradně na Palestince. Na osadnické teroristy uplatnit nelze. Doufám, že to odmítne nejvyšší soud. Ale je to jasná vizitka tamní vlády - nejen bengviristů https://t.co/h1prxkrvCw— Daniel Prokop (@dan_prokop) March 30, 2026
Izrael schválil zákon, který ukládá trest smrti Palestincům odsouzeným za smrtící útoky
Kneset schválil opatření, které kritizují evropské státy a organizace na ochranu lidských práv
Look at this photo.— EuropeanPowell (@EuropeanPowell) March 29, 2026
A woman holds up a noose and a lethal injection, celebrating Israeli plans to introduce the death penalty for Palestinians.
Her husband holds a gun labelled 'occupation', a plane labelled 'expulsion', and a house labelled 'settlement'.
This grinning, leering… pic.twitter.com/7PGzdIcD7n
Izraelský parlament schválil zákon, který ukládá trest smrti Palestincům odsouzeným za smrtící útoky; toto opatření ostře kritizují evropské státy a organizace na ochranu lidských práv jako diskriminační.
Tento zákon stanoví trest smrti jako standardní trest pro Palestince na Izraelem okupovaném Západním břehu, kteří byli vojenským soudem shledáni vinnými z úmyslného spáchání smrtících útoků považovaných za teroristické činy.
Podle návrhu zákona budou osoby odsouzené k trestu smrti drženy v odděleném zařízení bez návštěv s výjimkou oprávněného personálu, přičemž právní konzultace budou probíhat pouze prostřednictvím videokonference. Popravy budou provedeny do 90 dnů od vynesení rozsudku.
Izrael trest smrti uplatňoval jen zřídka, a to pouze ve výjimečných případech; poslední popravenou osobou byl v roce 1962 nacistický válečný zločinec Adolf Eichmann.
Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, jeden z nejvýraznějších zastánců návrhu zákona, opakovaně nosil odznak ve tvaru oprátky, symbolizující popravy podle tohoto návrhu. Popravy oběšením popsal jako „jednu z možností“ vedle elektrického křesla nebo „eutanázie“ a tvrdil, že někteří lékaři nabídli svou pomoc.
Bezpečnostní výbor provedl některé změny v návrhu zákona, který minulý týden prošel prvním hlasováním. Izraelská veřejnoprávní stanice KAN informovala, že popravy budou prováděny oběšením.
Opatření umožní soudům ukládat trest smrti bez žádosti státních zástupců a bez nutnosti jednomyslného rozhodnutí, místo toho bude stačit rozhodnutí prostou většinou. Vojenské soudy na okupovaném Západním břehu budou rovněž oprávněny vynášet rozsudky smrti, přičemž ministr obrany bude moci předložit své stanovisko.
Pro Palestince žijící pod okupací tento návrh zákona uzavírá cesty k odvolání nebo milosti, zatímco vězňům souzeným v Izraeli by mohly být tresty zmírněny na doživotní vězení.
Zákon, který iniciovala krajně pravicová strana Otzma Yehudit vedená Ben-Gvirem, vyvolal ostrou kritiku ze strany odpůrců, kteří varují, že znamená významné zpřísnění izraelské trestní politiky.
Vojenské úřady a ministerstva varovaly, že návrh zákona by mohl porušovat mezinárodní právo a vystavit izraelský personál riziku zatčení v zahraničí.
Po schválení zákon formálně vstoupí v platnost, ale stále může být přezkoumán – a potenciálně zrušen – izraelským Nejvyšším soudem.
Těsně před zahájením hlasování pronesl Ben-Gvir z pódia bouřlivý projev, v němž zákon označil za dlouho očekávaný a za projev síly a národní hrdosti.
„Od dnešního dne bude každý terorista vědět, a celý svět bude vědět, že komukoli, kdo vezme život, vezme život Stát Izrael,“ řekl.
Když byl návrh schválen, v sále propukl jásot. Ben-Gvir na oslavu zvedl láhev. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který přišel do sněmovny osobně hlasovat pro, seděl nehybně.
Po hlasování oznámila přední izraelská lidskoprávní organizace, že podala petici k Nejvyššímu soudu země. „Asociace pro občanská práva v Izraeli dnes podala petici k Nejvyššímu soudu a požaduje zrušení zákona o trestu smrti pro teroristy, který přijal Kneset,“ uvedla.
Minulý měsíc experti OSN vyzvali Izrael, aby návrh zákona stáhl, a varovali, že by porušoval právo na život a diskriminoval Palestince na okupovaných územích. Uvedli, že opatření omezuje soudní uvážení a brání soudům zohlednit individuální okolnosti nebo uložit přiměřené tresty. Řekli, že podle mezinárodního práva představuje oběšení mučení nebo kruté, nelidské či ponižující trestání.
Diplomatická služba EU rovněž odsoudila návrh s tím, že trest smrti porušuje právo na život a hrozí porušením absolutního zákazu mučení.
V únoru Amnesty International vyzvala izraelské zákonodárce, aby návrh zákona zamítli, protože podle ní „by izraelským soudům umožnil rozšířit používání trestu smrti s diskriminačním uplatňováním vůči Palestincům“.
V neděli vyjádřily Velká Británie, Francie, Německo a Itálie „hluboké znepokojení“ nad tímto návrhem zákona, který podle nich hrozí „podkopáním závazků Izraele v oblasti demokratických principů“.
Zdroj v angličtině ZDE
