Jak Čína zásobuje Írán zbraněmi

Co válka na Blízkém východě znamená pro vztahy Číny s Íránem
1. 4. 2026Důsledky více než měsíční války na Blízkém východě zasáhly Čínu, kde ceny benzínu a plastů vzrostly a její diplomaté tlačí na mír.
Bruce E. Bechtol Jr., autor nové knihy Rogue Allies: The Strategic Partnership Between Iran and North Korea (kterou napsal společně s Anthonym N. Celsem), strávil roky dokumentováním tohoto proudu. V nedávné analýze Korea Regional Review napsal, že po přezkoumání zpráv ze Spojených států, Evropy a východní Asie nenašel "žádné" zmínky o roli Severní Koreje. "Důkazy tam jsou," řekl Military.com.
Vztah začal jako chladná realpolitika. Írán potřeboval zbraně po revoluci v roce 1979 a válku s Irákem. Severní Korea potřebovala tvrdou měnu, jakmile sovětské dotace vyschly. Ideologie poháněla Teherán, zatímco peníze poháněly Pchjongjang. Bechtol to popisuje jako manželství z rozumu, které trvá více než 40 let.
Íránští vůdci vnímají partnerství jako součást svého revolučního boje proti Spojeným státům a Izraeli. Severní Korea to vnímá jako byznys. Bechtol uvedl: "Pro Severní Koreu to není ideologické, jen způsob, jak vydělat peníze."
Írán až donedávna dokázal Severní Koreji poskytovat přibližně 3 miliardy dolarů ročně, což byl významný podíl na příjmech Pchjongjangu. Tyto peníze financovaly nejen íránské systémy, ale i zbraně pro Hizballáh, Hamás a Húsie. Severokorejští technici zůstávali na místě a renovovali továrny až do začátku současné války.
Program balistických raket na kapalné palivo, který Írán dnes používá, je téměř zcela severokorejský. Raketa krátkého doletu Kiam, která zasáhla americká zařízení a cíle v Perském zálivu, je vylepšený Scud-C. Severní Korea od roku 1986 dodala asi 200 kusů Scud-C a postavila továrnu, která je vyrábí. Íránské obsluhy stále spoléhají na severokorejské inženýry a komponenty, aby linku udržovali v chodu.
Údery na delší vzdálenost spoléhají na rodinu "No Dong". Pchjongjang prodal Íránu přibližně 150 kusů koncem 90. let a postavil výrobní závod. Z této raketové základny pocházely rakety Emad a Ghadr, které nyní cílí na izraelské a americké základny v regionu. Bechtol je nazývá přímými derivacemi. "Těchto raket bylo na Izrael vypáleno mnoho," řekl. "Jednoduše odvozeniny No Dong."
Choramšahr-4 se svou dvoutunovou kazetovou hlavicí následuje stejný vzorec. Začalo to jako 19 raket Musudan, které Severní Korea dodala v roce 2005. Íránští inženýři ve spolupráci se Severní Koreou přidali těžší hlavici, která zkrátila dolet na 2 000 kilometrů, ale byla ideální pro zásahy Izraele. Odstraňte hlavici a raketa získá zpět svůj původní dosah na místa jako Diego Garcia.
Bechtol to v rozhovoru s Military.com jasně řekl: "Program raket na kapalné palivo, který má Írán, je téměř zcela severokorejský."
Zbraňovod přesahuje dnešní boj. Od roku 2013 Severní Korea dodává komponenty pro osmdesátitunový raketový startovací stupeň založený na motoru RD-250, stejné technologii, která pohání její vlastní mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-15. Transfery pokračovaly i během jaderných jednání v roce 2015 – známých také jako Společný komplexní akční plán (JCPOA), který Írán zjevně neměl v úmyslu dodržet.
Ministerstvo financí USA uvalilo v roce 2016 sankce na obě země za jejich spolupráci. Odborníci OSN potvrdili dodávky klíčových dílů ještě v roce 2020.
Bechtol varuje, že Írán nyní drží součástky pro mezikontinentální střelu schopnou dosáhnout Spojených států. V knize "Rogue Allies" píše, že Severní Korea rozšířila technologie Scud, No Dong, Musudan, Unha a Hwasong, čímž aktualizuje íránské schopnosti, zatímco aktualizuje své vlastní. Otázkou už není, zda Írán má potřebné vybavení. Jde o to, zda Teherán tuto sílu použije.
