Jak Čína zásobuje Írán zbraněmi

1. 4. 2026

Zatímco rakety Íránu a jeho proxies nadále útočí na americké jednotky a partnery v Arabském zálivu, jeden fakt zmizel z mediálního pokrytí: Severní Korea dodává zbraně. Některé rakety, které Hamás odpálil 7. října 2023, balistické rakety, které Teherán dnes vypouští na americké pozice, a sítě tunelů, které stále ohrožují izraelské síly, všechny pocházejí z Pchjongjangu.

Bruce E. Bechtol Jr., autor nové knihy Rogue Allies: The Strategic Partnership Between Iran and North Korea (kterou napsal společně s Anthonym N. Celsem), strávil roky dokumentováním tohoto proudu. V nedávné analýze Korea Regional Review napsal, že po přezkoumání zpráv ze Spojených států, Evropy a východní Asie nenašel "žádné" zmínky o roli Severní Koreje. "Důkazy tam jsou," řekl Military.com.

Pragmatické partnerství postavené na penězích a přežití

Vztah začal jako chladná realpolitika. Írán potřeboval zbraně po revoluci v roce 1979 a válku s Irákem. Severní Korea potřebovala tvrdou měnu, jakmile sovětské dotace vyschly. Ideologie poháněla Teherán, zatímco peníze poháněly Pchjongjang. Bechtol to popisuje jako manželství z rozumu, které trvá více než 40 let.

Íránští vůdci vnímají partnerství jako součást svého revolučního boje proti Spojeným státům a Izraeli. Severní Korea to vnímá jako byznys. Bechtol uvedl: "Pro Severní Koreu to není ideologické, jen způsob, jak vydělat peníze."

Írán až donedávna dokázal Severní Koreji poskytovat přibližně 3 miliardy dolarů ročně, což byl významný podíl na příjmech Pchjongjangu. Tyto peníze financovaly nejen íránské systémy, ale i zbraně pro Hizballáh, Hamás a Húsie. Severokorejští technici zůstávali na místě a renovovali továrny až do začátku současné války.

Rakety v boji: Pchjongjangské návrhy pohánějící údery Teheránu

Program balistických raket na kapalné palivo, který Írán dnes používá, je téměř zcela severokorejský. Raketa krátkého doletu Kiam, která zasáhla americká zařízení a cíle v Perském zálivu, je vylepšený Scud-C. Severní Korea od roku 1986 dodala asi 200 kusů Scud-C a postavila továrnu, která je vyrábí. Íránské obsluhy stále spoléhají na severokorejské inženýry a komponenty, aby linku udržovali v chodu.

Údery na delší vzdálenost spoléhají na rodinu "No Dong". Pchjongjang prodal Íránu přibližně 150 kusů koncem 90. let a postavil výrobní závod. Z této raketové základny pocházely rakety Emad a Ghadr, které nyní cílí na izraelské a americké základny v regionu. Bechtol je nazývá přímými derivacemi. "Těchto raket bylo na Izrael vypáleno mnoho," řekl. "Jednoduše odvozeniny No Dong."

Choramšahr-4 se svou dvoutunovou kazetovou hlavicí následuje stejný vzorec. Začalo to jako 19 raket Musudan, které Severní Korea dodala v roce 2005. Íránští inženýři ve spolupráci se Severní Koreou přidali těžší hlavici, která zkrátila dolet na 2 000 kilometrů, ale byla ideální pro zásahy Izraele. Odstraňte hlavici a raketa získá zpět svůj původní dosah na místa jako Diego Garcia.

Bechtol to v rozhovoru s Military.com jasně řekl: "Program raket na kapalné palivo, který má Írán, je téměř zcela severokorejský."

Severokorejský osmdesátitunový nosič míří směrem k Americe

Zbraňovod přesahuje dnešní boj. Od roku 2013 Severní Korea dodává komponenty pro osmdesátitunový raketový startovací stupeň založený na motoru RD-250, stejné technologii, která pohání její vlastní mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-15. Transfery pokračovaly i během jaderných jednání v roce 2015 – známých také jako Společný komplexní akční plán (JCPOA), který Írán zjevně neměl v úmyslu dodržet.

Ministerstvo financí USA uvalilo v roce 2016 sankce na obě země za jejich spolupráci. Odborníci OSN potvrdili dodávky klíčových dílů ještě v roce 2020.

Bechtol varuje, že Írán nyní drží součástky pro mezikontinentální střelu schopnou dosáhnout Spojených států. V knize "Rogue Allies" píše, že Severní Korea rozšířila technologie Scud, No Dong, Musudan, Unha a Hwasong, čímž aktualizuje íránské schopnosti, zatímco aktualizuje své vlastní. Otázkou už není, zda Írán má potřebné vybavení. Jde o to, zda Teherán tuto sílu použije.

Zdroj v angličtině: ZDE

