Trumpovi docházejí možnosti
1. 4. 2026
V minulosti bych měl přístup k osobnostem ve vládě. To by mi možná pomohlo pochopit politiku administrativy ve dvou otázkách, které mě nejvíce zajímají – rusko-ukrajinské a íránské války. Nicméně nebyl nikdo, s kým bych mohl mluvit, a nejsem si jistý, jestli by mi pomohlo, kdybych někoho našel. Měl jsem možnost mluvit s mnoha lidmi, z nichž mnozí měli odpovědnost za tyto otázky v předchozích administrativách. První odpověď na mé otázky byla obvykle otočení očí v sloup.
Je těžké vyjádřit temnotu, která zasáhla Washington. Všechny struktury, které jsou zásadní pro krizové řízení, byly buď oslabeny, nebo zrušeny. Z personálu Rady národní bezpečnosti už téměř nikdo nezůstal. Přítel popsal prázdné ministerstvo zahraničí, kde jste slyšeli vlastní kroky. Marco Rubio se podílí na rozhodování, ale zanedbal získání odborných hodnocení personálu, která by měla tato rozhodnutí informovat.
Vojenská část Pentagonu stále funguje, ale civilní část byla odstraněna. V čele stojí Pete Hegseth, který se snaží vypadat charismaticky a vnáší do všeho pohled nespokojeného mladšího důstojníka, vede vlastní válku proti 'woke', která v nejnovější verzi spočívá v tom, že vyškrtne jména dvou černochů a dvou žen ze seznamu povýšených na generály. Je spokojený z toho, že osobnosti jako Elbridge Colby, které měly dávat bezpečnostní politice intelektuální váhu, nyní musí obhajovat přesně ty zásahy, kterým se zavázali vyhnout.
A pak na to dohlíží prezident Trump, který se zdá žít v alternativní realitě, kterou pravidelně sdílí na Truth Social nebo kdykoli mu reportér přiloží mikrofon k ústům, což je docela často. Jeho výroky jsou stále nesouvislé, rychle následují protichůdná prohlášení jedno za druhým a upřímně řečeno jsou to zavádějící tvrzení.
Zdá se, že jeho výroky mají poměrně konzistentní strukturu: za Trumpa je Amerika velmi silná. Je také nezávislý a opravdu nepotřebuje pomoc od nikoho; prezidentův strategický úsudek je mistrovský; kvůli tomu se protivníci vždy podřizují jeho vůli; pokud tak neučiní, odplata bude bezprecedentní. Libovolní kritici jsou buď zlomyslní, nebo uvedeni v omyl. Je to univerzální příběh. Když je na to málo důkazů, jako u Íránu, prostě si něco vymýšlí. Viceprezident, který ví, že je to chyba, mlčí a čeká, povzbuzuje Trumpa, aby obviňoval Evropany z vážné situace, která není jejich vinou.
Chybějící konzultace s Kongresem před spuštěním Epic Fury znamená, že administrativa je stále více izolovaná. Válka byla od začátku nepopulární a stále více se to zhoršuje. Inflační dopady války už teď bolí a pokud některé životně důležité zásoby zůstanou uvězněny v zálivu, bolest se brzy zhorší. Bez rychlého vyřešení války mnoho republikánů považuje za samozřejmost tvrdou porážku v midterms.
Na tomto pozadí se nepřekvapivě objevují zprávy, že Trump má války dost a chce ji co nejrychleji ukončit. Jeho obvyklý trik je vyhlásit ohromující vítězství a jít dál. Ve skutečnosti to zkouší už od začátku března a stále mluví o tom, že válka je oproti plánu napřed. Ale i když by rád odešel, znamenalo by to zanechat nepořádek v Perském zálivu.
