Channel 4 News: Odejdou USA z NATO?
1. 4. 2026
čas čtení 15 minut
Moderátorka, Channel 4 News, středa 1. dubna 2026, 19 hodin: Donald Trump má dnes večer pronést televizní projev, ve kterém podle očekávání oslaví to, co považuje za americké vojenské úspěchy v Íránu. Trump dříve prohlásil, že válka skončí za dva nebo tři týdny a že prezident nového íránského režimu ho požádal o příměří. Teherán toto označil za lživé a nepodložené tvrzení a íránský prezident před chvílí vydal vlastní prohlášení. Z Jeruzaléma hlásí Harry Fawcett.
Reportér: Dnešní Erbil v iráckém Kurdistánu a hořící ropné sklady BP po útoku íránského dronu. Ve Washingtonu a Teheránu se možná stále častěji hovoří o tom, jak by tato válka mohla skončit, ale v regionu stále zuří.
Trump: "Možná dva týdny. Možná dva, možná tři..."
Prezident Trump uvedl svůj nejnovější časový plán a řekl, že USA by se mohly stáhnout s dohodou s Íránem i bez ní.
A to není vše, co je podle něj připraven opustit. V rozhovoru pro Daily Telegraph uvedl, že USA by mohly brzy vystoupit z aliance NATO. Řekl bych, že to není předmětem zvažování, uvedl. NATO mě nikdy neovlivnilo. Vždy jsem věděl, že jsou papírovým tygrem, a mimochodem, Putin to ví také.
Írán dnes opět signalizuje svou vůli a prostředky k pokračování boje. Íránský prezident však uvedl, že má také potřebnou vůli k zastavení, pokud Íránu budou poskytnuty záruky, že v budoucnu nebude napaden. Než se dnes vydal k Nejvyššímu soudu, Trump označil prezidenta nového režimu za mnohem méně radikalizovaného a mnohem inteligentnějšího než jeho předchůdci, když požádal o příměří.
Žádný nový prezident však není. Stávající íránský prezident Masoud Pezeškian se včera večer procházel ulicemi Teheránu, přičemž jeho skutečný vliv na politiku je touto válkou oslaben. A ministr zahraničí Abbas Araghči také zůstal naživu a ve funkci a řekl Al Jazeera, že Írán nepřijme příměří, pouze dohodnuté ukončení války, včetně reparací.
Nad Izrael dnes večer, když se rodiny shromáždily k zahájení židovského svátku Pesach, přiletěůa největší vlna íránských raket od počátku války. Izraelská armáda uvádí, že většina z nich byla zachycena. Některé údery dnes ráno již izraelskou obranu obešly.
V ultraortodoxním městě Bnei Brak bylo zraněno 14 lidí, z toho 11letá dívka je v kritickém stavu. Premiér ve svém včerejším pesachovém poselství uvedl, že válka otřásla íránským režimem a posílila moc Izraele.
Amos Yadlin dříve vedl izraelskou vojenskou rozvědku. Říká, že Netanjahu ví, že ať už je jeho vlastní časový plán pro tuto válku jakýkoli, bude určen časovým plánem amerického prezidenta. Pokud se Trump prostě sbalí a odejde z tohoto konfliktu, v jaké pozici to Netanjahua a Izrael ponechá?
Izrael ukončí válku, až ji ukončí USA. Rozhodnutí tedy leží v Oválné pracovně. Pokud však válka skončí, ať už dnes nebo za týden, Izrael v podstatě dosáhl svého cíle. Omezil schopnost Íránu způsobovat utrpení a ohrožovat samotnou existenci Izraele jadernými zbraněmi a balistickými raketami.
Ale izraelská druhá fronta proti Hizballáhu v Libanonu vypadá stále více jako druhá válka, která by mohla pokračovat i po jakémkoli příměří s Íránem. A izraelská okupace rozsáhlých oblastí země... Ještě déle, říká Izrael, kvůli rozšířené bezpečnostní zóně.
Haify a Mustafaův dům v jižním Libanonu byly v roce 2024 bombardovány Izraelem, poté byli vysídleni do jižního Bejrútu. Nyní přišli i o svůj nový domov tam.
"Je to děsivý a smutný pocit. Celý životní dílo se v mžiku, v okamžiku, promění v prach. Byli jsme hluboce rozrušeni, když jsme to zjistili. A upřímně, plakali jsme."
Íránský Červený půlměsíc dnes ukazuje některé škody způsobené silnou vlnou izraelského bombardování v noci, která se dnes večer obnovila. Zítra brzy ráno íránského času má prezident Trump přednést to, co Bílý dům nazývá důležitou aktualizací ohledně války. Bude tato zpráva po týdnech měnících se sdělení konečně definitivní?
A pokud jde o méně než definitivní sdělení, v posledních několika minutách jsme obdrželi to, co Írán nazývá dopisem od toho ne tak nového prezidenta, Masouda Pezeškiana, adresovaným přímo americkému lidu. Nejde ani tak o konkrétní stanovení podmínek pro ukončení této války, jako spíše o velmi dlouhé pojednání, které v podstatě ospravedlňuje desetiletí íránské politiky, kterou popisuje jako neagresivní, spíše jako racionální reakci na dlouholetou ekonomickou a vojenskou politiku Spojených států a Izraele.
Klíčová pasáž se nachází až na konci, kde říká, že volba mezi konfrontací a dialogem je reálná a má dalekosáhlé důsledky. Její výsledek utváří budoucnost pro příští generace. Zdá se tedy, že vysílá jasný signál, že chce vyjednané urovnání. Čekáme, jaká bude Trumpova reakce, pokud nějaká bude, v jeho projevu dnes v noci.
Moderátor: Harry v Izraeli, moc děkuji. Prezident Trump ve svém posledním výpadu proti Keiru Starmerovi kvůli jeho odmítnutí zapojit se do války s Íránem prohlásil, že Británie ani nemá námořnictvo. Jaký je ale skutečný stav obranných schopností Spojeného království? Amelia Jen prošla všechna data.
Reportérka: Síla britských ozbrojených sil je v centru pozornosti od té doby, co válečná loď HMS Dragon dorazila na Kypr až po třech týdnech poté, co dron zasáhl britskou základnu RAF Akrotiri. A prezident Trump označil britské Královské námořnictvo za, cituji, „příliš staré s letadlovými loděmi, které nefungují“, jak dnes informoval deník The Telegraph.
Jak silné jsou tedy britské ozbrojené síly? No, samozřejmě, Spojené království je jaderná velmoc, jedna z devíti na světě. Francie je jedinou další evropskou zemí na tomto seznamu, a proto je Francie dobrou zemí, s níž se můžeme srovnávat. Je to člen NATO s podobně velkou ekonomikou a počtem obyvatel.
Jak si tedy tyto dvě země vedou? Pokud jde o financování, má Spojené království navrch, loni vynaložilo na obranu odhadem 2,4 procenta HDP. Ve srovnání s 2,05 procenty ve Francii. Ale co se týče personálu, je to jiná story. Spojené království mělo loni 137 000 stálých vojáků na plný úvazek v armádě, námořnictvu a letectvu, Francie jich měla 200 000. Podívejme se tedy, jak se měnil počet našich vojáků. Poválečný vrchol byl v roce 1952, kdy jich bylo 872 000, od té doby došlo k výraznému poklesu. V roce 2000 jich bylo jen něco přes 200 000. A loni v dubnu jsme měli 137 000, tedy méně než čtvrtinu.
A co naše vojenská výzbroj? No, loni měly britské ozbrojené síly 288 hlavních bojových tanků Challenger 2. To je o 61 více než před pěti lety, a to i přesto, že 14 z nich poslaly na Ukrajinu. V mnoha jiných oblastech však došlo k poklesu počtu. Takže 504 letadel, včetně stíhaček a dalších letadel, to je o 25 méně než před pěti lety. A pak 76 vrtulníků. To je o 35 méně než v roce 2020. A Královské námořnictvo mělo 57 lodí. To je o 10 méně než před pěti lety.
Vyvstávají také otázky ohledně bojové pohotovosti. Naše analýza údajů ministerstva obrany ukazuje, že loni bylo mimo provoz pět lodí Královského námořnictva, stejně jako nejméně 73 vrtulníků a 67 letadel. Mluvčí vlády nyní uvedl, že v tomto volebním období investují do obrany více než 270 miliard liber, aby se zajistilo, že se nevrátíme k vyprázdněným ozbrojeným silám z minulosti, že Královské námořnictvo brzy posílí 8 nových fregat a že brzy představí, jak zajistí, aby se do rukou našich ozbrojených sil dostala ta nejlepší výzbroj.
Moderátor: Hovoiřil jsem s generálem sirem Patrickem Sandersem, bývalým náčelníkem generálního štábu, který v roce 2022 varoval, že Spojené království se nachází v situaci podobné roku 1937, na pokraji možné války a drasticky nepřipravené. Nejprve jsem se ho však zeptal, jak podle něj prezident Trump vnímá NATO.
Patrick Sanders: Myslím, že NATO považuje za skupinu příbuzných, kteří k vám přijdou a využívají váš bazén.
Moderátor: A neplatí za to dost.
Patrick Sanders: Ano, přesně tak. Víte, platí velmi málo nebo vůbec žádný nájem. Protože on v zásadě není internacionalista. Není multilateralista. Nevidí sílu, kterou přinášejí aliance. Vidí věci pouze z transakčního hlediska. A tak se vždy instinktivně uchýlil ke kritice NATO. Není to poprvé, co jsme to viděli, dělal to i ve svém prvním funkčním období. Ale NATO mu také přineslo skutečný úspěch, protože samozřejmě mohl poukázat na to, že díky svému tlaku byl prvním prezidentem, který skutečně donutil NATO přejít od velmi malého počtu zemí, které vynakládaly 2 %, k tomu, že nyní je to téměř všechny, a k prohlášení, že se posunou na 5 %.
Moderátor: S malou pomocí Vladimira Putina.
Patrick Sanders: Ano, s malou pomocí světa, díky tomu, že se svět stal mnohem nebezpečnějším místem.
Moderátor: Myslíte si, že tento narušený vztah již NATO natolik vyprázdnil, že již není účinnou aliancí, i když Američané z ní přímo neodejdou?
Patrick Sanders: Ne, myslím, že je ještě trochu brzy na to, abychom začali psát nekrolog NATO. Víte, to, co vidíte, pokud jde o vztahy mezi USA a Evropou, je – a bylo to popsáno jako ledovec – na povrchu velmi, velmi rozbouřené. Ale zejména pro Spojené království existuje pod tím skrytá hloubka, kde je ve skutečnosti všechno docela klidné. A vztahy mezi armádami, bezpečnostní vztahy, jsou ve skutečnosti velmi silné.
Moderátor: Je to stále tak? Protože jsem právě nedávno četl zpravodajskou zprávu, která říká, že na papíře jsou stále silné, ale začínají být trochu napjatější. Takže Britům trvá o něco déle, než udělí povolení americkým bombardérům k letu z Air Fairfordu v Gloucestershire.
Patrick Sanders: V transatlantických vztazích už byly horší krize. Můžete poukázat na Suez, můžete poukázat na invazi na Grenadu. Víte, v minulosti byly chvíle, kdy jsme opravdu zažívali vyšší úroveň napětí a naše vztahy se zhoršily více než nyní. Ale není pochyb, víte, nepopírám to, že důvěra, kterou USA vkládaly do Spojeného království, že poskytneme přístup k RAF Fairford a k Diego Garcia za všech okolností, prakticky v případě íránské krize, byla otřesena. A tak se to stalo.
Moderátor: To způsobilo, že to byla chyba premiéra.
Patrick Sanders: No, myslím, že ano, myslím si to.
Moderátor: Jazyk, který použil Trump, některá slova, některá přídavná jména – měl v podstatě pravdu, když byl na nás tak naštvaný kvůli té základně?
Patrick Sanders: V té úzké otázce, ano, kvůli té základně, myslím, že měl.
Moderátor: Kam nás to v Británii staví? Naše takzvané zvláštní vztahy byly, mírně řečeno, otřeseny.
Patrick Sanders: To nás v Evropě staví do jedinečně zranitelné pozice.Jedinečně zranitelné. Protože jsme, víte, na jedné straně jsme přerušili naše vztahy, naše formální vztahy s Evropskou unií. A zároveň jsme se stali příliš závislými na Spojených státech.
Moderátor: Popište tu závislost z čistě praktického hlediska.
Patrick Sanders: Neříkám, že postrádáme suverenitu. Pokud se podíváte na jaderné odstrašování, je skutečně nezávislé.
Moderátor: Můžeme použít naše jaderné zbraně, pokud chceme, ať se to Američanům líbí, nebo ne.
Patrick Sanders: Přesně tak. Je to tedy skutečně nezávislé jaderné odstrašování, co se týče jeho fungování, ale jeho vývoj, výroba hlavic, probíhá ve spolupráci se Spojenými státy.
Moderátor: Může NATO přežít jako jakási evropská zbytková organizace bez Spojených států a být efektivní?
Patrick Sanders: Ano, protože bude muset.
Moderátor: A pokud by k tomu došlo, do jaké míry si myslíte, že by toho mohl Vladimir Putin využít?
Patrick Sanders: Je důležité zamyslet se nad tím, jaké jsou Putinovy cíle. A víte, má tři cíle. Prvním je jasně snížit Ukrajinu na vazalský stát. Druhým je rozšířit územní vliv, který Rusko má nad tím, co byste popsali jako Ruskyj Mir, rusky mluvící svět, co by on nazval historickým Ruskem. Ale třetí cíl, který je nejdůležitější a nejrelevantnější, je vrazit klín mezi Spojené státy a Evropu a rozebrat evropskou bezpečnostní architekturu.
Moderátor: Pojďme si tedy promluvit o Íránu. Když se podíváme na počet vojáků, které Donald Trump posílá a poslal do Perského zálivu, stačí to na to, aby skutečně obsadili ostrov Kharg?
Patrick Sanders: Jakákoli obojživelná operace s sebou nese obrovská rizika. Počet obojživelných operací v historii, které byly úspěšné, je mnohem menší než těch, které selhaly. A je to mimořádně obtížný úkol. A když pak takový ostrov obsadíte, stanete se statickým cílem.
Moderátor: Dobře, pojďme se přesunout k tématu, které vám velmi leží na srdci, a to je stav naší obrany. Jak dobře jsme vybaveni?
Patrick Sanders: Máme ozbrojené síly, které patří k nejprofesionálnějším na světě a rozhodně k nejprofesionálnějším v Evropě a v NATO. Jsou však konfigurovány pro éru krizí, nikoli pro konflikt tohoto rozsahu.
Moderátor: Řekněme, že bychom se dostali do ošklivé války s Ruskem, možná s Íránem na jejich straně, kdo ví. Myslím tím, kolik dní nebo týdnů bychom měli, než bychom se dostali do opravdových potíží?
Patrick Sanders: Pravdou v tuto chvíli je, že budeme schopni bojovat jen několik týdnů a nic víc.
Moderátor: Týdnů.
Patrick Sanders: Udělal jsem historické srovnání, které vzbudilo velkou pozornost, a mluvil jsem o tom, že se jedná o moment jako v roce 1937. Chtěl jsem tím říct, že není rok 1939, není rok 1940, ale rozhlédněte se kolem sebe. Víte, britské veřejnosti, z níž 40 % si myslí, že se v příštích pěti letech zapojíme do války, se zdá být zcela jasné, že se svět změnil. Ale neděláme dost pro to, abychom se s tím vypořádali, a neděláme to dost rychle.
Moderátor: Generále Sire Patricku Sandersi, moc vám děkuji.
1613
Diskuse