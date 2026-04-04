Ade, Bondi

4. 4. 2026

čas čtení 2 minuty

Es ist immer verlockend, zu feiern, wenn Trump etwas Vernünftiges tut, wie zum Beispiel seine Justizministerin Pam Bondi zu entlassen – bis man sich fragt, warum er es getan hat, schreibt Robert Reich. Seit John Mitchell, Richard Nixons Generalstaatsanwalt, hat niemand mehr getan, um das Amt zu beschmutzen und dem Justizministerium zu schaden als Bondi. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Aber Trump entließ sie nicht, weil sie das US-Justizministerium in einen Sumpf der Korruption verwandelt hatte. Ganz im Gegenteil. Er hat sie gefeuert, weil sie Korruption nicht gut genug verbarg. Es gelang ihr nicht alle korrupten Ziele, die er ihr gesetzt hatte: Es vernichtete Epsteins Dossier nicht, verfolgte seine Feinde nicht vollständig und war nicht überzeugend genug, Trump bei Kongress- und Fernsehanhörungen zu verteidigen.

Trump ist wütend, weil das Epstein-Dossier weiterhin eine politische Belastung darstellt. Er ist verärgert darüber, dass seine MAGA-Basis und die Republikaner im Kongress, die darauf reagieren, nicht glauben, dass die Wahrheit über das, was das Justizministerium über Epstein weiß, bereits bekannt wurde. Er ist wütend darüber, dass so viele Menschen weiterhin glauben, es gäbe anhaltende Geheimhaltung – was es definitiv ist.

Aber er will nicht, dass der Deckel hochgeht. Im Gegenteil – er will, dass man ihn so fest verschließt, dass die Öffentlichkeit ihn und Epstein völlig vergisst. Für Trump bestand Bondis Versagen darin, das Cover offen zu lassen, damit die Öffentlichkeit weiterhin eine vollständige Erklärung verlangte.

Ähnlich ist es mit Trumps Forderung, dass sie seine Feinde strafrechtlich verfolgt (eine Bitte, die er versehentlich in den sozialen Medien veröffentlichte). Er ist nicht verärgert, dass sie es versuchte; er ist wütend, dass sie es so sehr vermasselte, dass mehrere Gerichte die Versuche ihrer Staatsanwälte abgelehnt haben und mehrere Grand Jurys sogar die Anträge ihrer Kläger auf Anklageerhebung abgelehnt haben.

Dasselbe gilt für ihre Auftritte im Fernsehen und vor dem Kongress. Trump verlangt nicht nur vollständige Loyalität von seinen Handlangern. Er möchte, dass sie in den Medien und vor dem Kongress überzeugend wirken, als wären sie von aufrichtiger Überzeugung und nicht bloßer Loyalität zu Trump motiviert. Auch Bondi ist darin gescheitert.

Es gibt keinen Grund, zu feiern, dass Trump Bondi entlassen hat, da Trump wahrscheinlich einen Nachfolger ernennen wird, der besser darin ist, seine Beziehung zu Epstein zu vertuschen, seine Feinde effektiver zu verfolgen und überzeugender darin ist, so zu tun, als würde er glauben, was sie sagen, wenn sie versuchen, Trumps Korruption zu rechtfertigen.

Mit anderen Worten, jemand, der noch schlimmer als Bondi ist und die Rechtsstaatlichkeit untergräbt.

0