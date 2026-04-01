Trump oznámil, že zvažuje vystoupení USA z NATO
1. 4. 2026 / Jiří Hlavenka
Co na to české Babo-MAGA vidíme níže, co na to další čeští kšiltovkáři (Vondra, Skopeček, Hraba atd), se jenom domýšlíme. (Ale ta Kamala, no to by byla hroznáááá prezidentka, že).
Ale chci uvést především něco jiného. Jsem docela přesvědčen, že evropští lídři tohle vlastně vědí už od nástupu Trumpa II. do vlády. Vědí, že člověk, kterého zajímá z celého světa jen on sám a to, jak dokáže ostatní vyšikanovat, nemá žádné pochopení pro nějaké koalice a aliance. V Trumpově zdeformovaném světě pro ně není místo.
Vědí - a myslím, že to víme vlastně taky, akorát to nechceme říkat nahlas - že NATO jako trans-atlantické spojenectví je mrtvé v té nejcitlivější věci: v ochotě okamžitě pomoci spojencům, pokud by byli napadeni. Trumpa mají natolik přečteného, že vědí, že nic takového neudělá - opět, takové chování není součástí "jeho" světa. Možná ještě formálně funguje nějaký centrální štáb, sdílí se informace (což je taky důležité), občas je nějaké cvičení. Ale to podstatné, tedy "jeden za všechny", odstrašení obrovskou společnou silou, je dávno pryč.
Proto taky vzniká koalice ochotných (protože nelze najisto počítat s účastí ani některých dalších evropských zemí při napadení například Estonska, lze to vyloučit u Maďarska, asi dnes u Slovenska a ochotou úplně neplane Španělsko s Portugalskem, například). Evropa už počítá s realitou. Jen to neříká nahlas.
A je vlastně velice zvláštním štěstí v neštěstí, že zde máme ruskou invazi na Ukrajinu. Protože jednak - díky hrdinství Ukrajinců i docela silné mezinárodní pomoci napadené zemi - se ukazuje, že i když Rusko do toho dává všechno co má, není schopné dobývat významnější území, a značná část jeho vojenských sil je zničena.
A protože zadruhé toto vedlo k dramatickému zvýšení obranyschopnosti zemí, které jsou první na ráně: baltské země, Finsko a Polsko. Jsem dnes přesvědčený, že kdyby Rusko zaútočilo například na Polsko, tak - při současné válce s Ukrajinou - dostane strašlivě naplácáno. A přinejmenším tyto země budou při napadení držet pospolu - pomohou si navzájem.
(Polská armáda: 300 000 osob ve zbrani, 800 tanků a dalších 1300 je objednáno. 450 letadel, z toho 48x F-16, objednány F-35. Letectvo je nicméně spíše slabší částí polské armády. Vedle toho ale vlastní či má objednáno skoro 700 děl, a co je velice důležité, 486 raketových systémů HIMARS v nejnovější variantě. Pro srovnání, Ukrajina obdržela jen 39 HIMARSů. Silná PVO s Patrioty, významný evropský výrobce bojových dronů).
Zkrátka i zde platí: doufat v to nejlepší (že Trump z toho zase vycouvá a hlavně to za pár projede v midterms a bude velice oslabený), ale být připraven na to nejhorší. Budovat takové obranné síly, vytvářet aliance a spojenectví, cvičit a uzavírat pevné smlouvy o vzájemné obraně, jako kdyby už trans-atlantické NATO nebylo.
Tváří v tvář tomu, co víme - a vědí to i ti panáci dnes na vládě, a vědí to dávno - hraničí ořezávání našich výdajů na obranu s vlastizrádným chováním.
