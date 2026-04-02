Prezident Trump je s tou dobou kamennou příliš skromný
2. 4. 2026 / Boris Cvek
Prezident Trump mě opět zklamal. Řekl, že chce zahnat Íránce do doby kamenné. To je na Jeho Ohromnost docela bezvýznamný čin. Navíc by mohla hrozit migrace desítek milionů lidí do Evropy, a to on přece nechce. Chrání nás a naše životy. Obětuje se za nás.
Ve skutečnosti to není doba kamenná, ale prvohory nebo aspoň druhohory. Je příliš skromný na to, aby to řekl otevřeně. Chce vidět ten úžas celého lidstva, až se to stane. Překvapení! Budou si o tom kultury a civilizace budoucnosti vyprávět po tisíce let. Pokyne a Írán se změní ve sto milionů nitěnek. Ty už se k nám těžko doplazí.
Pokyne a Hormuz bude otevřen. Ale proč by ho vlastně otevíral? Nepotřebuje ho, jen ho přejmenuje na počest toho velkého činu na Trumpův průliv. Pokyne a je mír. Postaví všude kolem chrámy a nechá vytvořit fresky popisující zázračný čin, kterým osvobodil lidstvo a zavedl v Íránu zlatý věk a demokracii. Dávno už jsme zvítězili a dávno užíváme plodů zlatého věku!
