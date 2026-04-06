Neonormalizační praktiky na Seznamu.cz
6. 4. 2026
Napsal nám jeden čtenář: Posílám k posouzení, případně ke zveřejnění, níže uvedené video. Z diskuse na Seznamu bylo odstraněno, zřejmě je to podle nich dezinformace - nevím....
Pozn. JČ: "Editace" diskusí na Seznamu je šokující případ sám o sobě, mimochodem jsou odtamtud odstraňovány i odkazy na články na Britských listech. Jak víte, jsou v drtivé většině zdrojovány z renomovaných západních zdrojů. Nechápu, proč bylo odstraněno tohle, skutečnost, že Američané vybombardovali tu školu, je potvrzena a všeobecně se to v mezinárodních médiích uznává. Že by se ČR už opravdu vrátila do jakési podivné neonormalizace? Obdivující zločince, kteří nyní vládnou v USA? Je to velmi nebezpečné...
