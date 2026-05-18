Jak jsem se mýlil v Rusku — a co nakonec změnilo můj názor
18. 5. 2026
Veřejně to často nesdílím.
Ale moje současné znalosti o bolesti hlavy zvané Rusko nevyplynuly jen z let výzkumu. Stejně tak je formovalo uvědomění si vlastních chyb, nebezpečných bludů a strachem poháněné nevědomosti. Přál bych si, abych mohl říct, že existuje jediný moment 'aha', který mi pomohl rozpoznat pět set let starý vzorec ruského imperiálního násilí. Ale až poté, co jsem přišel o svůj vlastní domov kvůli ruskému kolonialismu, jsem se náhle vrátil zpět do reality.
I když v roce 2014 začala válka, držel jsem dál v písku. Poslouchal jsem. soucitné. Jít na frontu a sledovat ruský imperialismus v akci. Moji přátelé a kolegové — Ukrajinci, kteří uprchli před okupací — mě varovali, co viděli. "Přijdou si pro víc." Přikývl jsem soucitně. Psával jsem o tom. A pak jsem v duchu doufal, že válka skončí na nějaké neviditelné hranici. Že Rusko si vzalo, pro co přišlo, a nechá toho.
Samozřejmě jsem se mýlil. Přišli pro víc. Přišli k mému domu.
Nechal jsem strach, aby se maskoval jako "neemocionální analýza", jako "objektivita". Naletěl jsem na nejstarší klišé oběti všech dob: obviňovat samy sebe z toho, že jsme "vyprovokovali" zneužívání. Kéž bychom byli méně "zkorumpovaní", kéž bychom byli "více evropští", kéž bychom byli méně "nacionalističtí".
Takže když v roce 2022 došlo k plnohodnotné invazi, intelektuálně mě to vůbec nepřekvapilo. Studoval jsem ten vzor příliš často napříč mnoha staletími na to, abych byl překvapený. Co mě překvapilo bylo, jak dlouho jsem nechal ten strach ovládat celý svět.
Protože expanze není pro impéria politickou volbou — je to životní cyklus, nutnost. Impérium se rozšiřuje, nebo zemře. Bude se rozšiřovat, dokud někdo neudělá pokračování příliš drahým. To je první věc, kterou jsem se naučil studiem staletí ruského imperiálního válčení. A přesto jsem si v duchu stále přál neviditelnou čáru.
Už tu chybu nedělám. A raději bych, abyste vy ostatní ve svobodném světě na to vůbec nemuseli přijít.
Proto je otázka, ke které se stále vracím — ta, která řídí všechno, co dělám — jednoduchá. Pokud neumíte správně pojmenovat hrozbu, jak můžete navrhnout obranu proti ní? Nazvěte to regionálním sporem a budete hledat vyjednané vyrovnání. Nazvěte to koloniální expanzí a vybudujete takový odpor, že expanze stojí víc, než co přinese. "Koloniální válka" — tato slova nejsou sémantická hříčka. Otevírají určité dveře pro funkční řešení a jiné zavírají.
