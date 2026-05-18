„Teď začíná ta skutečná práce“: Romové se dostávají do centra pozornosti, zatímco Maďarsko uvádí do úřadu novou vládu
18. 5. 2026
Aktivisté tvrdí, že symbolika Magyarovy inaugurace se po letech Orbánovy diskriminace musí promítnout do skutečné změny v oblasti romských práv
Skupina mladých romských chlapců v černých motýlcích stála v řadě pod zdobenými oblouky a královskými freskami v oslnivém maďarském parlamentu. Chvíli poté, co Péter Magyar složil přísahu a ukončil tak 16 let vlády Viktora Orbána, mladí hudebníci spustili neoficiální hymnu maďarských Romů, při čemž si mnozí poslanci utírali slzy.
Byl to mimořádný okamžik – okamžik, který spojil celonárodní naději na změnu s dlouholetými touhami nejvíce marginalizované komunity v zemi. Aktivisté za práva Romů využili této příležitosti a vyzvali novou vládu, aby zajistila, že symbolika minulého víkendu povede ke skutečné změně.
Vzhledem k tomu, že Maďarsko – kde žije s přibližně s osmi procenty jeden z nejvyšších podílů Romů na kontinentu – vstupuje do éry po Orbánovi, mnoho lidí v celé Evropě situaci pozorně sleduje.
Podle pozorovatelů se objevují povzbudivé signály. Nový parlament zahrnuje rekordní počet romských poslanců: čtyři v Magyarově straně Tisza a jednoho v pravicově nacionalistické opozici, Fideszu. Romští umělci hráli během celodenního slavnostního zahájení významnou roli.
„Nikdy předtím nebyli Romové tak nedílnou součástí národa při státní či národní události, jako tomu bylo při slavnostním zahájení nového parlamentu,“ napsal Stephan Müller, poradce pro mezinárodní záležitosti Ústřední rady německých Sintů a Romů. „To dává naději, že to nezůstane pouze záležitostí symbolů, ale že skutečně dojde ke skutečné změně.“
Nedávný dopis Magyarovi, který sepsalo asi 50 romských odborníků z různých odvětví v Maďarsku, vyzval vládu, aby uznala dlouhodobou diskriminaci Romů, přijala opatření na ochranu jejich práv a zajistila jim rovný přístup k příležitostem.
„Řekli jsme jim, že změna režimu může být úspěšná pouze tehdy, pokud ji provedou ruku v ruce s Romy,“ uvedl Aladár Horváth, jeden z nejvýznamnějších maďarských bojovníků za práva Romů a autor dopisu.
Během posledních 16 let, kdy se Orbán a Fidesz snažili vyvolat strach z imaginárního „druhého“, patřili mezi jejich cíle často Romové.
„Byla to situace sociálního darwinismu,“ řekl Horváth, bývalý liberální politik, který se v roce 1990, po pádu komunismu, stal prvním romským poslancem v zemi. „Převládala fašistická sociální a ekonomická situace. A Romové byli těmi, kdo v důsledku toho trpěli nejvíce.“
Organizace hájící zájmy Romů byly rozpuštěny, státní ochrana této komunity byla oslabena a zákony, které je chránily, byly pošlapány. Typickým příkladem byla organizace Romaversitas, kterou Horváthová založila v roce 1996 a která pomáhá romské mládeži získávat odborné dovednosti a středoškolské vzdělání.
Během Orbánova působení u moci byla tato romská skupina klasifikována jako hrozba pro národní suverenitu, což ji přivedlo do potíží s byrokratickými překážkami a donutilo ji uvažovat, zda má v Maďarsku budoucnost, uvedla Ildikó Török, výkonná ředitelka organizace.
„Nedařilo se nám zajistit financování na domácí půdě,“ řekla. „Pracovali jsme pod neustálým nátlakem; zničilo to naše duševní zdraví.“
Přístup strany Fidesz k 800 000 členné romské populaci v Maďarsku byl často shora dolů, uvedl Krisztián Kőszegi, romský poslanec za Tiszu, který se – jako první z této komunity – stal jedním z místopředsedů národního shromáždění.
Tisza se bude snažit tento přístup změnit, řekl. „Chceme spolupracovat a řešit problémy, kterým Romové čelí ve všech oblastech, od sociální politiky přes zdravotnictví až po vzdělávání, bydlení a soudní systém,“ dodal. „Jsme civilisté, učitelé a zdravotníci, kteří prožili předchozí systém a viděli jeho nedostatky.“
Sobotní inaugurace byla protkána dojemnými náznaky toho, co by mohlo přijít, když Kőszegi a další romský poslanec složili přísahu v romských jazycích a romská zpěvačka Ibolya Oláh zazpívala Magyarorszag, vlasteneckou píseň, kterou přestala před lety zpívat na protest proti útokům, které na ni směřovali příznivci Fideszu a krajní pravice.
Ale byl to romský dětský sbor ze Sükösdu, který svým provedením písně Zöld az erdő, známé mnohým jako neoficiální hymna Romů v Maďarsku, ukradl show a ztělesnil všeobecnou naději, že věci by mohly být jiné.
Magyar se sborem setkal během listopadové návštěvy jejich vesnice s 3 000 obyvateli, která leží dvě hodiny jízdy jižně od Budapešti. Poté, co jeden z mladých hudebníků Magyarovi řekl, že doufá, že jednoho dne navštíví parlament, lídr slíbil pozvání, pokud Tisza vyhraje volby.
Po drtivém vítězství strany Tisza se z tohoto slibu stalo pozvání k vystoupení. Zatímco se celá země v sobotu soustředila na inaugurační zasedání a desítky tisíc lidí sledovaly dění před parlamentem, vystoupení sboru představovalo světlý bod v dlouhodobě napjatých vztazích mezi Romy a maďarským státem.
Zároveň však odhalilo přetrvávající diskriminaci: šest poslanců z krajně pravicové strany Naše vlast opustilo parlament právě v okamžiku, kdy sbor začal zpívat.
Magyar později popsal tento odchod jako „zcela nepřijatelný čin“, ale krajně pravicová strana – která byla spojována s občanskou hlídkou obviněnou z násilí proti Romům – trvala na tom, že tak učinila na protest proti rozhodnutí zahrát v parlamentu hymnu EU.
Po desetiletí upozorňovaly občanské iniciativy na problémy s hlubokou diskriminací, zejména v souvislosti se segregací Romů ve školách. V roce 2024, když EU oznámila vyšetřování této záležitosti, mluvčí poznamenal, že romské děti jsou ve školách pro děti se zdravotním postižením „neúměrně nadreprezentovány“.
Důsledky byly dalekosáhlé a dlouhodobé, jak poukázal Đorđe Jovanović z Evropského centra pro práva Romů, který uvedl, že segregace „jim upírá příležitosti k úspěchu a uvězňuje další generaci v deprivaci a chudobě“.
V romské komunitě se v souvislosti s touto otázkou již dlouho hromadil hněv. Politický zlom však zřejmě nastal na začátku tohoto roku, kdy se vysoký představitel strany Fidesz zaměřil na Romy, když vysvětloval, proč nepovažuje migraci za řešení nedostatku pracovních sil v zemi.
János Lázár zmínil Romy a použil při tom rasistický výraz, když řekl: „Někdo musí uklízet toalety v meziměstských vlacích“.
Romové na to reagovali politickou silou ve volbách, uvedl Mensur Haliti, viceprezident Romské nadace pro Evropu. „Romové v Maďarsku potrestali ty, kteří je využívali a vykořisťovali, a zároveň dali šanci těm, kteří se zdají být noví,“ řekl.
Po volbách se analýza provedená Nadací Romů pro demokracii zabývala volebními vzorci v oblastech s významnou romskou populací a zjistila, že romské hlasy zřejmě hrály roli při převzetí několika mandátů od Fideszu stranou Tisza.
„Dali šanci Magyarovi,“ řekl Haliti. „Ale nebylo to proto, že by věřili, že bude konat zázraky. Jsou velmi opatrní.“ To, jak Magyar a jeho vláda Tisza zareagují, „vytvoří precedens pro zacházení s romskými menšinami v celé Evropě“, řekl.
Tento názor sdílel i Müller z Ústřední rady německých Sintů a Romů. „Skutečná práce, za symboly a projevy, začíná teprve teď a je to úkol herkulovský,“ řekl. „Ale mám naději, stejně jako téměř všichni v Maďarsku, že se věci zlepší.“
Dodal: „Jeden první krok, který se mi opravdu líbil, je to, že se skupině romských dětí podařilo donutit fašisty opustit parlament. Jen tak dál.“
