Britští hasiči vyjíždějí k požáru lithium-iontové baterie každých pět hodin
12. 5. 2026
Z odpovědí na žádosti o informace získaných pojišťovnou vyplývá, že hasiči v roce 2025 zasahovali u 1 760 požárů souvisejících s bateriemi, což představuje nárůst o 147 % za tři roky
Požární sbory po celé Velké Británii zasahují u požárů lithium-iontových baterií v průměru jednou za pět hodin, jak ukazují statistiky, zatímco velitelé hasičů varují, že povědomí veřejnosti a vládní regulace nestačí držet krok s všudypřítomností tohoto nového nebezpečí.
Lithium-iontové baterie napájejí většinu dobíjecích zařízení, včetně mobilních telefonů, elektrických zubních kartáčků, hraček a elektronických cigaret, stejně jako elektrokola, elektrické koloběžky a elektromobily.
Údaje shromážděné globální pojišťovnou QBE na základě žádostí o informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím ukazují, že hasiči byli v roce 2025 v Británii povoláni k 1 760 požárům souvisejícím s lithium-iontovými bateriemi, což odpovídá 4,8 požáru denně, což představuje nárůst o 147 % za poslední tři roky.
Počet požárů elektromobilů vzrostl ve stejném období o 133 %, zatímco počet elektromobilů na britských silnicích se za tu dobu ztrojnásobil.
Výzkumníci společnosti QBE zjistili, že požáry elektrokol tvořily téměř třetinu všech požárů způsobených lithium-iontovými bateriemi v celé zemi, a poznamenali, že se zdá, že k nim dochází neúměrně častěji u dodatečně vybavených a přestavěných elektrokol než u certifikovaných modelů.
V roce 2025 bylo zaznamenáno 520 výjezdů k požárům elektrických kol, ve srovnání se 149 v roce 2022. Londýnská hasičská brigáda (LFB) zasahovala u 44 % z nich, přičemž v hlavním městě došlo loni k 230 požárům elektrických kol a v posledních třech letech k pěti úmrtím v souvislosti s nimi.
Zástupce komisaře LFB pro prevenci, Spencer Sutcliff, uvedl, že hasičský sbor je i nadále „velmi znepokojen“ požáry elektrických kol a koloběžek a že informovanost veřejnosti je zásadní.
„Věříme, že regulace může pomoci zlepšit bezpečnost výrobků a snížit riziko, že se spotřebitelé na online tržištích setkají s vadnými nebo padělanými výrobky, jako jsou baterie do elektrokol, nabíječky a přestavbové sady,“ řekl.
Požár, který zničil historickou budovu v Glasgow a vedl k dvoutýdennímu uzavření tamějšímu hlavního nádraží, největšího železničního uzlu ve Skotsku, pravděpodobně vznikl v obchodě prodávajícím elektronické cigarety, které jsou napájeny lithium-iontovými bateriemi.
Při nesprávném použití nebo poškození mohou tyto baterie způsobit nebezpečí zvané tepelné přetížení, což je nebezpečná řetězová reakce, při které teplota uvnitř baterie nekontrolovatelně stoupá, vzniká toxický plyn, který uniká pod vysokým tlakem, vytváří plamen podobný hořáku a dochází k explozi.
Na základě shromáždění údajů od 46 z 52 kontaktovaných hasičských sborů v Anglii, Walesu, Skotsku a Severním Irsku výzkumníci společnosti QBE také zjistili, že téměř polovina (46 %) všech požárů způsobených lithium-iontovými bateriemi se odehrála v domácnostech.
Nesprávná likvidace těchto baterií – které by se neměly vyhazovat do běžných popelnic, ale lze je recyklovat prostřednictvím kontejnerů v mnoha supermarketech – vedla k vážným požárům v popelářských vozech a v recyklačních závodech po celé Velké Británii, jejichž náklady se nyní odhadují na více než 1 miliardu liber ročně, a také k zraněním zaměstnanců.
Adrian Simmonds, manažer rizik ve společnosti QBE Insurance, vyzval jednotlivce i firmy, aby přijaly opatření k zvládnutí tohoto rostoucího rizika.
„Tepelný únik způsobený těmito typy baterií hoří jinak, jeho hašení trvá mnohem déle a k jeho zvládnutí může být zapotřebí až desetkrát více vody,“ uvedl. „Povědomí o bezpečném nabíjení, skladování a likvidaci je zásadní pro zajištění bezpečnosti osob a majetku. Lidé by měli používat pouze certifikované elektrokola a baterie, nabíjet je mimo únikové cesty a vyhýbat se nabíjení přes noc.“
Mluvčí Národní rady velitelů hasičských sborů (NFCC) uvedl, že tyto závěry odrážejí to, co hasičské a záchranné služby pozorují v praxi.
„Zvláště nás znepokojují požáry související s nekvalitně vyrobenými, upravenými nebo přestavěnými elektrokoly, které i nadále představují nepřiměřeně vysoký počet incidentů. Mnoho z těchto požárů vzniká v domácnostech a v jejich důsledku tragicky zemřeli lidé,“ řekl mluvčí.
„NFCC spolupracuje s hasičskými a záchrannými službami, vládou a partnery na zlepšení výzkumu, pokynů a informovanosti veřejnosti, ale jedná se o rychle se vyvíjející oblast, kde regulace a pokyny nestačí držet krok s technologiemi. Věříme, že jsou zapotřebí důraznější opatření, aby průmysl převzal odpovědnost za bezpečnost výrobků a aby byly k dispozici jasné a jednotné pokyny k ochraně životů a omezení požárů.“
Diskuse